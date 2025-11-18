Gumayusi verlässt T1 nach sieben Jahren mit dem League of Legends Titan

HQ

Da die Saison 2025 League of Legends vorbei ist, stellt sich die große Frage, wie T1 sich auf die Saison 2026 vorbereiten wird. Wir wissen, dass viele Spieler dieses Kaders mindestens für die nächste Saison gesichert sind, wobei Mun "Oner" Hyeon-jun und Ryu "Keria" Min-seok mindestens bis nächsten November verpflichtet sind und Lee "Faker" Sang-hyeok bis zum Ende der Saison 2029 gebunden ist. Jetzt haben wir ein Update zu den beiden anderen Stars, darunter vielleicht den wichtigsten Namen im gesamten Team...

Zum einen wurde Choi "Doran" Hyeon-joon bis zur Saison 2026 verlängert, was bedeutet, dass vier von fünf Spielern nächstes Jahr zu T1 zurückkehren werden. Der fünfte jedoch nicht. Ja, nach sieben Jahren in der T1 Familie und einem dreifachen Titel hat Lee "Gumayusi" Min-hyeong beschlossen, das koreanische Team zu verlassen, wobei Gerüchte besagen, dass Hanwha Life Esports sein nächstes Zuhause sein wird.

Über diese massive Veränderung sagte T1: "'Gumayusi' hat seine Zeit bei T1 beendet, während er sich einer neuen Herausforderung stellt. Die Trophäen, die wir gemeinsam getragen haben, und das Vermächtnis, das er aufgebaut hat, werden immer ein stolzer Teil unserer Geschichte und in den Herzen unserer Fans bleiben. Wir sind ihm zutiefst dankbar für seine Hingabe, sein Opfer und seine unglaublichen Leistungen während seiner Jahre bei uns. Wenn er dieses nächste Kapitel beginnt, werden wir weiterhin für ihn jubeln und ihm viel Erfolg wünschen."

Das bedeutet, dass wir nun auf feste Informationen über Gumayusis neues Zuhause warten und auch, wen T1 als seinen Nachfolger in Betracht zieht, was einige riesige Fußstapfen sein wird...