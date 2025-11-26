Gumayusi bestätigt als Neuzugang bei Hanwha Life Esports

HQ

Es schockierte viele zu hören, dass Lee "Gumayusi" Min-hyeong nach etwa sechs Jahren mit T1 und unzähligen Trophäen, zuletzt einer dritten Worlds Trophäe in Folge – das Team verlassen und woanders hingehen würde. Bereits hat T1 seinen Nachfolger angekündigt, aber wo Gumayusi landen würde, waren wir eher im Dunkeln. Aber nicht mehr...

Wie gemunkelt, hat Gumayusi Hanwha Life Esports als neuestes Bot Laner beigetreten. Dies ist tatsächlich nicht die einzige Verpflichtung, die das Team gemacht hat, denn sie haben auch einen neuen Jungler in Form von Seo "Kanavi" Jin-hyeok gesichert.

Über die Verpflichtung von Gumayusi fügt Hanwha Life Esports hinzu: "Mit seiner außergewöhnlichen Leistung und umfangreichen Erfahrung wird Gumayusi Hanwha Life Esports zu noch größeren Höhen führen. Wir bitten herzlich um Ihre fortwährende Unterstützung, während wir unsere Reise mit Gumayusi in der Saison 2026 beginnen."

Glaubst du, dass GumayusiHanwha Life Esports seine Leistung in der Saison 2026 verbessern wird?