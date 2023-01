Gulag kehrt in Call of Duty: Warzone 2.0 Staffel 2 zu seinen Wurzeln zurück

HQ

Einer der Bereiche, die seit dem Debüt von Call of Duty: Warzone 2.0 im November 2022 am meisten kritisiert wurden, war der Gulag, der derzeit ein 2v2-Kampf ist, in dem die Spieler um eine Chance kämpfen, wieder in die Battle Royale-Action einzusteigen. Die Entscheidung, 1v1 zugunsten von 2v2 hinter sich zu lassen, kommt bei den Fans nicht gerade gut an, und viele fordern eine Rückkehr zur klassischen Formel.

Während Saison 2 von Call of Duty (wir nennen es nur Call of Duty, da es sich sowohl auf Warzone 2.0 als auch auf Modern Warfare II bezieht) aufgrund einer kürzlichen Verzögerung erst etwas später als geplant erscheinen wird, haben Infinity Ward und Raven Software angeteasert, was wir erwarten werden, wenn es debütiert. einschließlich eines Gulag-Updates.

Wie in einem kürzlich veröffentlichten Tweet erwähnt, werden 1v1-Gulag-Schlachten zurückkehren. Es wird nicht erwähnt, ob 2v2 dauerhaft verschwunden sein wird oder was mit der aktuellen Gulag-Formel passieren wird (dh die Karte, der Gefängniswärter und so weiter), aber die gute Nachricht ist, dass Sie sich jetzt ausschließlich auf Ihre eigenen Fähigkeiten verlassen können, um Sie wieder in die Action zu bringen, und nicht auf Teamwork mit einem Spieler, den Sie wahrscheinlich noch nie zuvor getroffen oder gehört haben.

Wir werden mehr über die Änderung erfahren, wenn der nächste Blogbeitrag nächste Woche von Call of Duty kommt.