Guitar Hero III: Spieler knackt Weltrekord von Through the Fire and Flames bei irrer Notengeschwindigkeit

Es gibt auch 13 Jahre nach der Veröffentlichung von Guitar Hero III: Legends of Rock kaum etwas, das mit einem Freund, zwei Plastikgitarren und einer Konsole mehr Spaß macht. Wenn ihr den Musiktitel damals selbst gespielt habt, dann werdet ihr euch mit Sicherheit an den geradezu epischen Status des Dragonforce-Klassikers Through the Fire and Flames erinnern. Es ist ein Song, bei dem es so schwer ist, ein perfektes Ergebnis zu erzielen, dass selbst hartgesottene Souls-Fans lieber weinend ihre kaputten Controller essen würden.

Aber das ist das Internet und die Leute schaffen die ganze Zeit unmögliche Dinge. Natürlich gibt es jemanden, der der Meinung ist, dass dieser Song noch viel zu einfach ist, weshalb er die Notengeschwindigkeit von Through the Fire and Flames auf 165 Prozent stellt und anschließend die perfekte Notenserie von 3722 trifft (in nur knapp vier Minuten). Das Beweisvideo von dieser absolut monströsen, wahnsinnigen Leistung könnt ihr euch hier ansehen und das solltet ihr in einer ruhigen Minute auch unbedingt tun. Menschen sind manchmal doch unglaublich.

Christopher Vance, seinerzeit Designer bei Neversoft Entertainment, wandte sich in einem Kommentar an den glücklichen Spieler: "Vor 14 Jahren, als ich diesen Song gechartert habe, haben wir ihn fast aus dem Spiel genommen, weil ich die einzige Person war, die ihn in den ersten ein oder zwei Monaten abschließen konnte. Wir haben ihn zum Credits-Song gemacht, an dem man nicht scheitern konnte, denn auf keinen Fall konnten wir den Song dem Spielfortschritt unterordnen und erwarten, dass die Spieler das Spiel abschließen können... Jetzt spulen wir vor und ihr alle [beeindruckt mich immer noch]. Es ehrt uns wirklich, dass all diese unglaubliche Liebe und Leidenschaft in unsere harte Arbeit gesteckt wird. Herzlichen Glückwunsch zum neuen WR!"