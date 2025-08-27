Guinness World Records feiert 70 Jahre Rekorde

HQ

Guinness World Records feiert sein siebzigjähriges Bestehen, indem es ihre Errungenschaften ins Rampenlicht rückt. "Heute ist unser 70. Geburtstag und wer könnte die Kuchenkerzen besser anzünden als die kleinste Frau der Welt, Jyoti Amge", schrieb Guinness World Records auf X.

Von ungewöhnlichen Herausforderungen wie dem schnellsten 400-Meter-Sackhüpfen oder den meisten High-Fives in einer halben Minute bis hin zu gefeierten Meilensteinen wie historischen Geburtstagen oder musikalischen Erfolgen stellt die Organisation weiterhin den menschlichen Ehrgeiz in allen Formen ins Rampenlicht.

Seine Geschichte begann als Möglichkeit, Pub-Debatten beizulegen und hat sich seitdem zu einem globalen Archiv erstaunlicher Errungenschaften entwickelt, das neue Generationen dazu inspiriert, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Und heute feiern wir 70 Jahre und beweisen, dass es Schallplatten in allen Formen und Größen gibt.