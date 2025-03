Guinea-Bissaus Präsident strebt zweite Amtszeit an und ignoriert sein bisheriges Versprechen

HQ

Guinea-Bissaus Präsident Umaro Sissoco Embalo hat im November seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angekündigt und damit sein früheres Versprechen, zurückzutreten, rückgängig gemacht und die Spannungen über den Zeitplan der Wahlen im Land neu entfacht (via Reuters).

Frisch von einer diplomatischen Reise durch Russland, Aserbaidschan und Ungarn kehrte Embalo zurück, um seine Absicht zu erklären, selbst die Nachfolge anzutreten, obwohl die Opposition behauptete, seine Amtszeit sei offiziell im Februar beendet. Der Oberste Gerichtshof hat jedoch entschieden, dass sein Mandat bis September verlängert wird, was die wachsenden politischen Spannungen noch verschärft.

Unterdessen wächst die Frustration über seine Entscheidung, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf den 30. November zu verschieben, ein Jahr nachdem sie ursprünglich geplant waren. Die Verschiebung, die durch technische und finanzielle Zwänge gerechtfertigt ist, hat die politische Landschaft in einem Land mit einer langen Geschichte von Putschen und Instabilität weiter durcheinander gebracht.

Nachdem er zwei mutmaßliche Putschversuche überlebt hat, zuletzt im Dezember 2023, steht dem ehemaligen Armeegeneral nun eine weitere Schlacht bevor – diesmal an der Wahlurne. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die politische Opposition in Guinea-Bissau seinen Verbleib an der Macht akzeptieren oder sich gegen seinen verlängerten Verbleib wehren wird.