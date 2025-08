Guilty Gear: Strive enthüllt Lucy in einem atemberaubenden neuen Trailer

HQ

Schon lange kursieren Gerüchte über Lucys Hinzufügung als Bonuscharakter in Guilty Gear: Strive, und während der EVO enthüllte Arc System Works sie schließlich in einem brandneuen, umwerfend schönen Trailer. Die Enthüllung bot einen ersten Vorgeschmack auf ihren akrobatischen und aggressiven Spielstil. Sie ist der vierte Charakter in Season Pass 4 und verbindet schnelle Angriffe mit unerbittlichem Druckspiel. Ihr Design sticht ebenfalls hervor und kontrastiert mit der traditionelleren, von Anime inspirierten Ästhetik von GGS.

Lucy wird später im August veröffentlicht und ergänzt die bereits gestapelte Liste von Charakteren. Für eingefleischte Fans ist sie ein Muss, und hoffentlich ist dies nicht das Ende der Unterstützung für Guilty Gear: Strive nach der Veröffentlichung. Wir drücken die Daumen für weitere spannende Erweiterungen in der Zukunft. Schaut euch den Trailer unten an.

Spielst du Guilty Gear: Strive und wirst du dir Lucy holen?