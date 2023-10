Guillermo del Toros Star Wars-Film handelte vom "Aufstieg und Fall von Jabba the Hutt"

HQ

Zuvor berichteten wir, dass Guillermo del Toro ein Star Wars-Projekt angeteasert hatte, an dem er gearbeitet hatte, aber nie das Licht der Welt erblickte. Jetzt hat uns der gefeierte Regisseur einige weitere Details darüber verraten, worum es bei diesem Projekt gegangen wäre.

Auf einer von Collider veranstalteten Podiumsdiskussion verriet del Toro, dass sich sein Film ganz auf Jabba the Hut konzentriert hätte. "Wir hatten den Aufstieg und Fall von Jabba the Hutt, also war ich super glücklich", sagte er.

Dann scheint ihm das Projekt einfach aus den Händen gefallen zu sein. "Wir haben eine Menge Sachen gemacht, und dann ist es nicht mein Eigentum, es ist nicht mein Geld, und dann ist es eines dieser 30 Drehbücher, die verschwinden."

Es sieht jedoch so aus, als ob del Toro den Verlust des Films gelassen hingenommen hat. "Ich wende mich immer an mein Team und sage: "Gutes Training, Jungs. Bewährte Praktiken. Wir haben eine großartige Welt entworfen. Wir haben tolle Sachen entworfen. Wir haben gelernt." Man kann nie undankbar mit dem Leben sein. Was auch immer das Leben dir schickt, es gibt etwas, das du daraus lernen kannst. Also, weißt du, ich vertraue dem Universum, das tue ich."

