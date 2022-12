Guillermo Del Toros Pinocchio (Netflix)

Guillermo Del Toro ist ein bemerkenswerter Regisseur. Viele seiner Kreationen sind ungleichmäßig, sowohl in Bezug auf das Drehbuch als auch auf die Anzahl der Augen in seinen Märchenfiguren, und seine Botschaft fällt manchmal flach, wenn er versucht, die emotionalen Fäden enger zu ziehen. Dennoch hat Del Toro meinen größten Respekt als Filmemacher. Der Grund ist einfach: Er liebt das Medium Film mehr als alles andere auf der Welt. Jedes Mal, wenn ich ihn über Geschichten sprechen höre, mit denen er aufgewachsen ist, wärmt mich die Leidenschaft, das Wissen und vor allem die Liebe zum Film, die er besitzt. Das schimmert im Leidenschaftsprojekt Pinocchio durch, einer Stop-Motion-Animationsversion von Carlo Collodis Klassiker mit Del Toros kufischem Signature-Ton.

Es gibt zwei Gepettos in dieser Pinocchio-Interpretation: den alten Mann, der sich einen hölzernen Jungen baut, und Del Toro selbst. Wie ein erfahrener Tischler tönt Del Toro sein Handwerk zärtlich und sorgfältig und versichert uns von der ersten Minute des Films an, dass die zeitlose Geschichte respektiert wird. In dieser Version hat Gepetto seinen Sohn während der Schrecken des Ersten Weltkriegs verloren und beschließt zehn Jahre später, die Lücke in seinem Leben mit einer Holzpuppe zu füllen. Die meisten Menschen kennen den Rest, aber in diesem Film hat sich Del Toro entschieden, Pinocchios Geschichte im Schatten des wachsenden Faschismus zu erzählen. Der schelmische Ungehorsam des Regisseurs und Pinocchios steht im Kontrast zum zunehmend nationalistischen und restriktiven Klima des Landes, in dem Pinocchio es sogar schafft, den Tag zu retten, indem er unartig ist, die Regeln bricht und lügt! Es ist so freundlich wie befreiend trotzig und bedeutet, dass der Geist der ursprünglichen Geschichte auch hier intakt bleibt, auch wenn vieles ausgetauscht wurde.

Die Stop-Motion-Animation fängt natürlich die skurrile Natur der Geschichte unglaublich ein, und im Nachhinein fühlt es sich brillant an, aus einer Puppe einen Puppenfilm zu machen - vor allem, wenn die Animation so detailliert und liebevoll präsentiert ist. Manchmal sind die Bewegungen der Puppen so fließend, dass Sie vergessen, dass Hunderte von Puppenanimatoren monatelang geschwitzt haben, um winzige Bewegungen einzufangen, die Sie sonst für selbstverständlich gehalten hätten. In der Tat ist alles, von den kleinsten Charakteren wie Ewan McGregors Grille, einem Zwergfisch Mussolini und riesigen Monsterfischen, voller Leben und Persönlichkeit, was eine Freude ist, von Anfang bis Ende zu verfolgen.

Alexander Desplats süße Filmmusik ist ebenfalls fein abgestimmt und märchenhaft, aber die in der Handlung implementierten Songs fühlen sich eher wie ein nachträglicher Einfall an. Diese Songnummern sind jedoch meist kleine Zeicheneinleitungen, die nicht sehr lang sind, und der Text des Originalsongs "Ciao Papa" ist tatsächlich berührend. Manchmal geht der Film auch ein wenig in die Irre, wenn Del Toro anfängt, über das Leben zu philosophieren und sich mehr im Übernatürlichen zu suhlen, was das Thema des Films meist trübt. Sobald Del Toro jedoch die losen Enden bindet, fügt sich alles zusammen und dann kann es schwierig sein, die Tränen in den Augenwinkeln zu verbergen. Man erkennt, dass Themen wie Sterblichkeit, Individualität und Elternschaft natürlich die grundlegende Geschichte durchdringen, denn obwohl Del Toro sich gerne in Kuriositäten einschleicht, gibt es immer einen emotionalen Faden, an dem man sich festhalten kann.

Disneys neuestes Live-Action-Zugwrack mit Del Toros Leidenschaftsprojekt zu vergleichen, wäre natürlich sinnlos, aber es muss wiederholt werden: Der Unterschied zwischen einem Corporate Cash Grab und dem Traum eines Künstlers ist sicherlich spürbar, jetzt, da Del Toro wieder einmal seine kreativste Seite gezeigt hat. Es ist lange her, dass mich Del Toros gesteigerter Realismus auf diese Weise gefesselt hat und nicht nur Del Toros bester Film seit Pans Labyrinth ist - es ist auch einer der besten Pinocchio-Filme aller Zeiten.