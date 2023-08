Guillermo del Toro will immer noch P.T. mit Konami machen

HQ

Neun volle Jahre ist es her, dass Hideo Kojima und Horror-Regisseur Guillermo del Toro die PlayStation-Demo P.T. veröffentlichten, die in ein Horrorspiel umgewandelt werden sollte, oder besser gesagt eine Vorschau darauf, was Silent Hill in Zukunft unter der Regie von Kojima und Del Toro werden könnte. Aber Konami und Kojima waren sich nicht mehr einig, und P.T. fiel durch das Raster, und Kojima verließ das Unternehmen, um sein eigenes Studio zu gründen. Nun hat Guillermo del Toro aber via X verkündet, dass er dieses seit neun Jahren brodelnde Horrorspiel noch machen will.

