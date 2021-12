Guillermo Del Toro verspottete Konami bei den Game Awards mit Silent-Hills-Anspielung

HQ

Anfang des Monats fanden die alljährlichen Game Awards statt und auf dieser Veranstaltung gab es einen kleinen Zwischenfall, der vor allem für Verwirrung sorgte. Der Regisseur Guillermo Del Toro überreichte Arkane Lyon den Preis für die beste "Art Direction" (das Gewinnerspiel war Deathloop) und während seiner Ansprache sagte der Filmemacher Folgendes: "Wisst ihr, ein Franchise, dessen Art Direction ich liebe, ist Silent Hill. Ich hoffe, wir bekommen ein Neues."

Das Thema Silent Hill wird nach wie vor von hartnäckigen Gerüchten begleitet und deshalb dachten ein paar Zuschauer, dass sich Del Toro möglicherweise auf eine bevorstehende Wiederbelebung des Projekts beziehe. In Wahrheit wollte er mit seiner Randbemerkung aber nur einen kleinen Seitenhieb in Richtung Konami loswerden. Der Publisher ist nämlich dafür verantwortlich, dass das Projekt von Hideo Kojima damals gestrichen wurde.

Der Regisseur stellt im Podcast Happy Sad Confused klar: "Es ist eines dieser Dinge in meinem Leben, die keinen Sinn ergeben. Ich wollte Konami nur irgendwie kitzeln, weil ich es nicht verstehe. [...] Es war so ein perfektes Spiel, das wir machen wollten - es war so spannend. Gaming als Storytelling-Herausforderung fasziniert mich. Ich würde kein Spiel mehr entwickeln, glaube ich, [denn] ich bin der Albatros unter den Videospielen. Was immer ich mache, wird [gestrichen]."