Guillermo del Toro sollte bei einem Star Wars-Film Regie führen

Guillermo del Toro hatte fast eine weit, weit entfernte Galaxie im Visier, denn es scheint, dass der Regisseur fast ein Star Wars-Projekt inszeniert hätte, das von David Goyer geschrieben wurde.

Goyer enthüllte die Informationen zum ersten Mal in einer Episode von Happy Sad Confused mit Josh Horowitz. Dann meldete sich del Toro auf Twitter zu Wort und fügte hinzu, dass er nicht viel sagen könne, schrieb dann aber: "Vielleicht zwei Buchstaben "J" und "BB", sind das drei Buchstaben?"

Fans haben sich bemüht, herauszufinden, was diese Buchstaben bedeuten könnten, aber bevor Sie sich über einen möglichen Star Wars-Film von Guillermo del Toro freuen, sollten Sie sich daran erinnern, dass der Regisseur auch sagte, dass diese Idee vor etwa 6 Jahren im Umlauf war, was bedeutet, dass die Chancen, dass sie jemals verwirklicht wird, gering bis gar nicht sind.

Aber was glauben Sie, was die Bedeutung hinter den drei Buchstaben ist? Unsere persönliche Theorie ist, dass J für Jedi steht und BB BB-8 beschreibt, was bedeutet, dass der kleine Bot kurz davor war, Machtkräfte zu bekommen.