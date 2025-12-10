Guillermo del Toro sagt, er bewundere James Gunns Superman

HQ

Guillermo del Toro enttäuscht Kinobesucher selten mit seinen stimmungsvollen, schönen, melancholischen, zum Nachdenken anregenden und unkonventionellen Filmen – zuletzt mit Frankenstein. Als er kürzlich im Podcast Happy Sad Confused auftrat, gab es einige Diskussionen darüber, welche Filme er als Nächstes angehen möchte, darunter Superman .

Er empfindet jedoch, dass seine Produktionen zu düster sind, und lobt stattdessen den diesjährigen Superman und DC-Filmchef James Gunn dafür, dass er es wagt, gegen den Strom in einer derzeit turbulenten und etwas beängstigenden Welt zu schwimmen:

"Meine Ausstrahlung ist düster. Ich würde Gotham von Gaslight oder Justice League Dark machen. Ich weiß nicht, ob man in einer Welt, die gerade so relativ ist, über Superhelden sprechen kann. Und deshalb bewundere ich, wenn ich James Gunns Superman sehe, spürt man die heilende Kraft des Guten von jemandem, der so daran glaubt."

Wir hätten sicherlich nichts dagegen, wenn del Toro später ein düsteres DC-Projekt interpretiert, und wir stellen fest, dass Gunn selbst das Lob für Threads anerkennt, also drücken wir einfach die Daumen, dass die beiden Herren Kontakt aufnehmen und eine zukünftige Zusammenarbeit beginnen. Schließlich klingen del Toro und DC wie ein himmlisches Paar, oder?