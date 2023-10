Guillermo del Toro hat Pacific Rim: Uprising immer noch nicht gesehen

Guillermo del Toro war Mitte der 2010er Jahre aufgrund eines Terminkonflikts mit seinem anderen damaligen Projekt The Shape of Water nicht in der Lage, die Fortsetzung von Pacific Rim zu inszenieren. Das Problem dreht sich um Bühnenbuchungen für den Film, die nicht rechtzeitig bezahlt wurden, was bedeutete, dass die einzige Gelegenheit, den Film zu drehen, in China war, etwas, das del Toro aufgrund anderer Verpflichtungen mit seinem Oscar-prämierten The Shape of Water nicht unterbringen konnte.

Aber da dies nun weit in der Vergangenheit liegt, hat del Toro in einem Interview mit Collider über die Fortsetzung von Pacific Rim gesprochen und verraten, dass er den Film noch nicht gesehen hat.

"Ich habe den fertigen Film nicht gesehen, weil das so ist, als würde man sich Heimvideos von seiner Ex-Frau ansehen. Es ist schrecklich, wenn sie gut sind, und schlimmer, wenn sie schlecht sind, oder das Gegenteil. Du willst es nicht wissen. Also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das endgültige Drehbuch gelesen, und es war ganz anders. Einige der Elemente waren die gleichen, aber sehr unterschiedlich."

Del Toro wird als ausführender Produzent von Pacific Rim: Uprising genannt, führte aber nicht wie ursprünglich geplant Regie bei dem Film.

