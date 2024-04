Guillermo del Toro hat großes Lob für Hayao Miyazaki übrig

HQ

Hayao Miyazaki ist einer der renommiertesten und einflussreichsten Animatoren unserer Zeit. Seine Arbeit ist auf der ganzen Welt bekannt und auch wenn er oft das Rampenlicht scheut, bedeutet das nicht, dass die Menschen nicht auf ihn aufmerksam geworden sind.

Während Miyazaki es auf die Time-Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2024 schafft, schreibt der Animationsliebhaber Guillermo del Toro eine Hommage an den Regisseur von Studio Ghibli. "Miyazakis Arbeit löst diese seltene Emotion aus – den Schauer des Erkennens einer Art von Schönheit, die in der realen Welt unmöglich ist und daher nur in seinen Filmen existiert", schreibt del Toro.

"Er ist absolut aufrichtig. Ein einzigartiger Schöpfer, der in seiner Kunst voll und ganz existiert. Er ist der einflussreichste Animationsregisseur in der Geschichte des Mediums und einer meiner Top 10 Lieblingsgeschichtenerzähler in jedem audiovisuellen Medium."

Stimmen Sie Guillermo del Toro zu?