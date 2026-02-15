Guillermo del Toro hat ein gotisches, westerninspiriertes Grafen-of-Cristo-Skript bereit

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Regisseur Guillermo del Toro eine tiefe Liebe zu klassischer Literatur und gotischem Horror hat, und zu diesem Zweck hat der Frankenstein-Regisseur offenbart, dass er eine vielversprechende Trumpfkarte in seiner Sammlung hat, die er seit fast drei Jahrzehnten aufbewahrt.

Als Antwort auf einen Fan, der hoffte, dass del Toro sich mit seinen Frankenstein-Stars Oscar Isaac, Jacob Elordi und Mia Goth wiedervereinen würde, um eine Adaption des Grafen von Monte Cristo zu schaffen, antwortete der Regisseur und enthüllte, dass er ein solches Drehbuch in der Tasche habe, das in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer von The Godfather, Francis Ford Coppola, geschrieben wurde. Es ist auch eine sehr einzigartige Prämisse, da sie einen gotischen Western-Twist hat, ein sehr del Toro-artiger Ansatz für eine so berühmte Geschichte.

Del Toro erklärt: "Ich habe das Drehbuch! Das wir zusammen mit Francis Coppola in und um 1997-1998 entwickelt haben, und es ist ein gotischer Western!"

So spannend das auch ist, ist es auch erwähnenswert, dass del Toro eine mögliche komplette Filmografie von Filmen hat, die nie entstanden sind, darunter ein dritter Hellboy-Film. Trotzdem, würdest du dir einen gotischen Western-Film "Graf von Monte Cristo" ansehen?