Guillermo del Toro gibt Live-Action auf und will sich in Zukunft auf Animation konzentrieren

Der gefeierte Regisseur, der uns unter anderem Nightmare Alley und The Shape of Water beschert hat, hat Hollywood satt. Die Liste seiner Traumprojekte, die vom Studiosystem immer wieder abgelehnt werden, wird immer länger, und nun plant Del Toro, Live-Action-Filme hinter sich zu lassen und auf Animationsfilme umzusteigen.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erwähnt er, wie frustrierend die Situation ist und mit welchen riesigen Arschlöchern man ständig zu tun hat. Del Toro geht sogar so weit, das Filmemachen in Hollywood mit dem Essen eines-Sandwiches zu vergleichen, fordert aber auch junge Filmemacher auf, standhaft zu bleiben, an ihre Ideen zu glauben und nicht nachzugeben.

"Sie sagen immer noch nein zu mir. In den letzten zwei Monaten haben sie zu fünf meiner Projekte Nein gesagt. Es verschwindet also nicht. Filme zu machen bedeutet, ein Sandwich Scheiße zu essen. Es gibt immer Scheiße, nur manchmal bekommst du ein bisschen mehr Brot dazu."

"Die Produktivitätsrate im Vergleich zu Ihren Bemühungen wird frustrierend schwierig und frustrierend lang bleiben. Und du wirst immer auf Arschlöcher stoßen. Aber vertraue auf die Geschichten, die du erzählen willst, und warte, bis jemand sie kaufen will."

Del Toro erwähnt in dem Interview auch, wie er glaubt (und hofft), dass die jüngsten Animationserfolge wie The Super Mario Bros. Movie und die Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse Wege für ungewöhnlichere, abenteuerlichere Animationsprojekte eröffnen werden.