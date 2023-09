Guillermo del Toro bezeichnet Hayao Miyazaki als den Mozart unserer Zeit

HQ

The Boy and the Heron, Hayao Miyazakis neuester Film, wurde vom japanischen Publikum und von Kritikern gleichermaßen mit großer Begeisterung aufgenommen, wobei viele ihn als eines der besten Werke des Schöpfers feierten. Auf dem Toronto Film Festival erhielt der Film seine internationale Vorpremiere und wurde von keinem Geringeren als Guillermo del Toro vorgestellt, einem Mann, der zuvor seine Liebe zur Animation zum Ausdruck gebracht hat und Miyazaki als den Mozart unserer Zeit bezeichnet.

Bei der ersten Präsentation vor der Abspielung des Films sagte er:

"Animation ist Film, und der heutige Film geht darüber hinaus. Animation ist schwer. Wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in der Mozart Sinfonien komponiert. Mr. Miyazaki ist ein Meister dieser Statur, und wir sind so glücklich, hier zu sein... Er hat das Medium, mit dem er begonnen hat, verändert, es revolutioniert, immer wieder bewiesen, dass es ein gewaltiges Kunstwerk ist."

Unglücklicherweise für uns hier auf der anderen Seite des Teichs sieht es so aus, als würde es bis zum nächsten Jahr dauern, bis The Boy and the Heron Premiere hat, aber wenn Sie in den USA sind, wird der Film dort am 8. Dezember in die Kinos kommen.

Freust du dich auf Miyazakis neuesten Film und welche seiner Filme liegen dir am Herzen?