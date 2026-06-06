Guild Wars 3 offiziell bestätigt von ArenaNet

Weit über ein Jahrzehnt nach dem ersten Start von Guild Wars 2 erhält die unglaublich beliebte MMO-Serie einen komplett neuen Eintrag, wie auf dem Summer Game Fest bestätigt wurde. ArenaNet betrat die Bühne und entführte uns zurück in eine Fantasiewelt, in der wir zusammen mit Millionen anderer Spieler unser eigenes Schicksal bestimmen werden.

Der Trailer zeigte nicht viel, abgesehen von einer Figur, die auf einem fantastischen Pferd durch einen lebendigen Wald reitet. Wir sehen sie von einigen weiteren Spielercharakteren begleitet, darunter ein Bär und zwei weitere Typen in Rüstung. Es scheint, als gäbe es in Guild Wars 3 eine viel hellere, hoffnungsvollere Welt, die unserem Fantasy-MMO wieder etwas Verspieltheit verleiht.

ArenaNet-Studioleiter Colin Johanson betrat nach dem Trailer die Bühne, wo er sagte, es werde die nächste Entwicklung des MMORPG-Genres sein. Das Publikum schien dem zuzustimmen, und wir werden das Spiel im Herbst 2027, wenn die Beta startet, selbst ausprobieren. Außerdem ist eine Konsolenversion bereits bestätigt, da Guild Wars 3 auch auf der PS5 erscheint.