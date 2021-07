Guild Wars 2: Erweiterung End of Dragons verspätet sich

In einem ausführlichen Blog-Post kündigen ArenaNet eine Verschiebung von Guild Wars 2: End of Dragons an. Ursprünglich sollte die Erweiterung für das MMORPG Ende 2021 erscheinen, aktuell ist die Veröffentlichung für "Anfang 2022" geplant. Ein geplanter Live-Stream am 27. Juli soll unverändert stattfinden. Studio-Chef JT kommentiert die Verschiebung wie folgt:

"Während der Entwicklung von End of Dragons haben die globalen Herausforderungen der letzten 1 1/2 Jahre verändert, wie wir leben und arbeiten. Es hat sich herausgestellt, dass wir etwas länger brauchen, um unsere kreative Vision für Cantha umzusetzen. Daher verschieben wir Guild Wars 2: End of Dragons von Ende 2021 auf Anfang 2022."