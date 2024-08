Guild Esports soll von American DCB Sports übernommen werden

HQ

Die von David Beckham unterstützte und in London ansässige E-Sport-Organisation Guild Esports steht kurz vor der Übernahme durch das US-amerikanische Sportunternehmen DCB Sports. Dies wurde durch eine an der Londoner Börse veröffentlichte Pressemitteilung bestätigt, in der erwähnt wird, dass Guild vollständig übernommen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde und dass bald 100 % des Vermögens von Guild für eine nicht genannte Summe auf DCB Sports übertragen werden. Da Guild jedoch noch mit anderen Parteien im Gespräch ist, besteht die Möglichkeit, dass der Deal dennoch scheitert und die Transaktion nicht abgeschlossen wird.

Wenn es jedoch fertiggestellt wird, "wird DCB Sports die Marke Guild übernehmen und führen, den zukünftigen Bedarf an Betriebskapital für das Privatgeschäft sichern, laufendes Kapital bereitstellen, das ausreicht, um auf einer stabilen Finanzplattform zu arbeiten, und seine bestehenden Partnerschaften mit Studios und Kreativen im In- und Ausland weiterentwickeln."

Jasmine Skee, CEO von Guild, sagte über die Übernahme: "Der Vorstand möchte die langfristige Zukunft von Guild Esports sichern, sowohl der PLC als auch der ikonischen Marke Guild. Unser Deal mit DCB Sports ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, da DCB Sports es dem Management von Guild ermöglichen wird, seine strategischen Ziele zu erreichen, eine erstklassige Gaming-geführte Medienmarke aufzubauen. Weitere Ankündigungen werden zu gegebener Zeit erfolgen."

Wenn diese Transaktion abgeschlossen ist, wird Guild Esports DCB Sports erster Schritt in den E-Sport sein. Es ist unklar, was passieren wird oder ob es Änderungen an der Struktur/dem Personal von Guild geben wird.