Guild Esports erwirbt 25% der Anteile an GINX TV

HQ

Der von David Beckham unterstützte und in London ansässige Sender Guild Esports hat eine Vereinbarung mit GINX TV abgeschlossen, die vorsieht, dass der Sender in die Aktivitäten von Guild eingebettet wird und in seinen Hauptsitz in Shoreditch umzieht. Im Rahmen des Deals erwirbt Guild einen Anteil von 25 % an GINX, eine Eigentumsbeteiligung, die auch durch das Angebot eines Teils der Büroflächen des Hauptsitzes von Guild als neues Zuhause von GINX dargestellt wird.

Ziel des Deals ist es , "das Vertriebsnetz beider Unternehmen zu erweitern und neuen, aufstrebenden und etablierten Gaming-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Inhalte zu erstellen und zu produzieren".

Uns wurde gesagt, dass der Umzug von GINX von seinem derzeitigen Hauptsitz in Kings Cross in das Sky Guild Gaming Centre in Shoreditch sofort erfolgen wird und dass dies dazu beitragen wird, das Hauptquartier von Guild als Großbritanniens "Premier Gaming Hub" zu positionieren.

Nick Westwood, Chief Creative Officer von Guild, sagte zu dem Deal: "Wir sehen eine rasche Verschiebung in der Verbreitung von Inhalten, sowohl weg vom linearen Fernsehen, als auch weg von traditionellen 'Gaming'-Kanälen hin zu neuen, eigenen und betriebenen Kanälen. Diese Partnerschaft bietet unseren bestehenden und zukünftigen Partnern auch schlüsselfertige Broadcast-Lösungen, die mit unserem schlüsselfertigen Angebot an E-Sport- und Gaming-Locations verbunden sind, ein echter Schritt nach vorne für uns und GINX TV, da wir Angebote für Marken, Studios, Streamer und Publisher entwickeln."

Glaubst du, dass dies ein guter Schritt für Guild und GINX ist?