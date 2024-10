Guild Esports-Assets offiziell an DCB Sports LLC verkauft

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Guild Esports dabei ist, Akquisitionsmöglichkeiten zu erkunden, die alle darauf zurückzuführen sind, dass das von David Beckham unterstützte Team in London finanziell zu kämpfen hat und über 2 Millionen Pfund an Finanzverbindlichkeiten anhäuft. Diese Übernahme wurde nun offiziell gemacht, da Esports Insider bestätigt, dass die amerikanische Investmentfirma DCB Sports LLC das Vermögen von Guild für nur 100.000 Pfund aufgekauft hat, wenn auch ohne ihre Schulden aufzufressen.

Im Rahmen der Transaktion wird Guild in Betrieb bleiben und als börsennotiertes Unternehmen notiert bleiben, jedoch jetzt unter dem neuen Namen Cassel Capital PLC. Daraufhin wurde ein neues Unternehmen namens Guild Esports and Gaming Ltd gegründet, das die Vermögenswerte der Organisation weiterhin in Betrieb nehmen wird.

Es wird erwähnt, dass CEO Jasmine Skee nach Abschluss dieses Deals von ihrem Job bei Guild zurückgetreten ist, während Derek Law und Brian Stockridge als nicht geschäftsführende Direktoren bleiben werden.

In einem Brief über die Übernahme fügt Guild hinzu: "Trotz fortgesetzter Bemühungen hat Guild alle alternativen Fundraising- und Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft, die den Fortbestand des Unternehmens in seiner derzeitigen Form ermöglichen würden. Der Verwaltungsrat ist daher der Ansicht, dass die Transaktion angesichts der aktuellen Finanzlage und des erwarteten zukünftigen Kapitalbedarfs des Unternehmens die beste Vorgehensweise für das Unternehmen ist."

Dies alles geschieht, da Guild vor kurzem ein großes Londoner Hauptquartier gebaut und einen umfassenden Vertrag mit Sky unterzeichnet hat.