Forza Horizon 6 Leitfaden: Die vollständige Regionalkarte Japans

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In den letzten Tagen haben wir eine Reihe von Guides veröffentlicht, die auf das neueste Open-World-Rennspiel von Playground Games zugeschnitten sind, Forza Horizon 6. Von den festen Standorten von Barn Finds über den genauen Ort für Treasure Cars, über die bisher teuersten Autos auf der Autoshow bis hin zu den unverzichtbaren Autos, die jeder Spieler besitzen sollte, haben wir eine Menge Optionen angeboten.

Nun möchten wir unsere Reiseleiterabdeckung mit einem abschließenden Blick auf die größere Karte Japans abrunden und Ihnen vollständige Regionen-für-Region-Übersichten bieten, sodass Sie wissen, wo Sie jedes einzelne Sammelobjekt, jede Rasse, jede Aktivität, jedes Wahrzeichen und mehr finden. Schau dir alles unten an.

Es sollte auch beachtet werden, dass einige dieser Regionalkarten einen unvollständigen Status aufweisen. Im Großen und Ganzen werden diese Drag Races als die übrigen Rennen zugeschrieben, da Time Attacks und Drag Races auf dem Sammelblatt als offizielle Rennen gelten. Ebenso scheinen wir mit dem letzten Point of Interest für die Minamino-Region auf einen Bug gestoßen zu sein, da unsere Sammlung alle 74 POIs in Japan als freigeschaltet anzeigt, obwohl diese Region das Gegenteil behauptet.

Sotoyama

Der verbleibende PR-Stunt-Stern wird dem kartenweiten Trailblazer-Event zugeschrieben, das freigeschaltet wird, wenn man Legend Island/Status erreicht.

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Takashiro

Hokubu

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Ohtani

Das verbleibende Rennen ist das Drag Race in der Nähe des Festivalgeländes.

Minamino

Wie oben erwähnt, scheint der letzte Point of Interest für die Minamino-Region bei uns fehlerhaft zu sein, da unsere Sammlung alle 74 POIs in Japan als freigeschaltet anzeigt, obwohl diese Region das Gegenteil behauptet.

Ito

Das letzte Rennen ist das Drag Race über die Landebahn in der Mitte der Region.

Tokio-Stadt

Shimanoyama

Nangan

Das letzte Rennen ist das Drag Race in der Nähe des Weltraumzentrums.

Legendeninsel