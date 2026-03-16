Marathon Leitfaden: Ein ausführlicher Einblick in Fraktionen und ihre Verträge

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Marathon bietet eine Liste verschiedener Fraktionen, für die Runner Verträge abschließen können, um deren Gunst zu gewinnen. Hier ist eine Aufschlüsselung der Fraktionen und welche Verträge sie für Runners anbieten können.

CyberAcme

CyberAcme Systems Inc steht an der Spitze technologischer Fortschritte und Hardware. They hat die Infrastruktur geschaffen, die es ermöglicht, menschliches Bewusstsein in die Runner Shells zu übertragen, als die man in Marathon spielt. CyberAcme monetarisiert dieses System, und seine Verträge konzentrieren sich darauf, einen Runner zu schicken, um Tau Ceti IV zu prüfen und Ressourcen zu sammeln, um CyberAcme-Systeme am Laufen zu halten. Im Gegenzug bietet CyberAcme Runner-Shell-Upgrades an, wie zum Beispiel größeren Inventarplatz.

CyberAcme ist die erste Fraktion, die ich empfehle, komplett aufzuleveln, da sie zusätzliche Abklingzeiten bieten können, was bedeutet, dass man Fähigkeiten schneller aufladen und die Ausdauer weniger schnell ausgeht – ein Muss für Anfänger.

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Das Gesicht von CyberAcme ist Oni, eine Support-KI, die die Form eines großen, leicht abschreckenden Kopfes annimmt, der an etwas erinnert, das man im Bladerunner-Universum sieht.

Nucaloric

Nucaloric Agricultural ist die Fraktion, die weltweit sowie die (inzwischen gefallene) Kolonie Tau Ceti IV mit Lebensmitteln, Kleidung und Grundnahrungsmitteln versorgt. Nucaloric möchte verstehen, was mit der Kolonie auf Tau Ceti IV geschah, und um dies zu tun, drehen sich ihre Verträge darum, Gegenstände aus der ganzen Kolonie zu erkunden und zu sammeln. Läufer werden meist mit gesundheitsorientierten Gegenständen belohnt, wie kostenlose tägliche Schildladungen, Patch-Kits und Regenerations-Kopfimplantat-Upgrades.

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Wenn du Schwierigkeiten hast, auf Tau Ceti IV Schildladungen zu finden, empfehle ich, NuCaloric aufzuleveln, um Schildladungen, Patch-Kits und Schild-Upgrades für deine Shell zu erhalten.

Gaius ist das Gesicht von Nucaloric. Er ist eine große rosa Gestalt, deren Motive leicht schief sind. Es scheint, als wüsste Nucaloric mehr über den Fall der Tau Ceti IV-Kolonie, als sie zugeben...

Traxus

Traxus OffWorld Industries ist ein reicher Megakonzern, der seinen Reichtum und seine Macht nutzt, um Tau Ceti IV zu beeinflussen. Die Verträge, die von Traxus an die Runners ausgeliefert werden, konzentrieren sich darauf, wertvolle Waffen und Ausrüstung anzusammeln, die über die Kolonie verstreut sind. Traxus schätzt nur die kühnsten und mutigsten Runner, da die hochwertigen Extraktionen ihnen Ziele auf den Kopf setzen. Als Gegenleistung für diesen Mut belohnt Traxus Runner mit Waffen-Upgrades und Deluxe-Modifikationen für Waffen.

Traxus und seine Verträge können großartig für diejenigen sein, die in Hochleistungswaffen und Modifikationen investieren wollen, eine großartige Fraktion für diejenigen, die in ihre Ausrüstung investieren wollen.

Traxus wird vom Betreuer Vulcan kontrolliert, der die Gesellschaft jederzeit streng im Auge behält.

Mida

Mida begann als Gruppe von Revolutionären, die sich gegen die Behandlung der Kolonien durch die UESC stellten. Diese Mission entwickelte sich zu dem Mida, den wir in Marathon sehen, einer Gruppe, die sich darauf konzentriert, die UESC durch Cyberkriminalität und Störungen zu sabotieren. Die Verträge von Mida beinhalten die Zerstörung von Vermögenswerten und das Hochladen von Schadsoftware auf die Systeme im gesamten Tau Ceti IV.

Mida ist eine Fraktion der Läufer, deren Spielstile gefährlich, störend und taktisch sind. Sie können Bomben und andere störende Waffen liefern. EMPs und PVP sind zentral für Mida und nicht geeignet für Spieler, die einen defensiven, beutesicheren Durchlauf wollen.

Der Betreuer von Mida ist Gantry, eine Person, die in fragmentierten und gebrochenen Untergaben spricht, um der UESC zu entkommen.

Arachne

Zweifellos die furchterregendste Fraktion auf dieser Liste, Arachne ist ein Todeskult, der am Rand von Tau Ceti IV agiert. They sind nur von einer Sache motiviert: dem Tod und den Daten, die sie daraus gewinnen können. Die Verträge von Arachne beinhalten Kill-Streaks und die Eliminierung feindlicher Runner.

Arachnes Verträge können mit umfangreichen Informationen vor nahegelegenen feindlichen Trupps sehr belohnt werden – perfekt für einen Solo-Durchgang. Sie sind nicht die beste Fraktion für Waffen oder Fähigkeitsaufbau und sollten daher eigentlich nur von erfahrenen Läufern genutzt werden

Das Gesicht von Arachne ist Charter, eine gottähnliche Gestalt, deren mehrere Arme Waffen halten und sogar das Herz eines UESC-Soldaten sind.

Sekiguchi

Sekiguichi ist das Unternehmen, das für die Technologie verantwortlich ist, mit der die Schalen hergestellt werden, die die Runners auf Tau Ceti IV verwenden. Sekiguci interessieren sich für das Biologische; Sie wollen die Grenzen der Menschheit erforschen, und darum drehen sich ihre Verträge. Retrieval und Ausdauer sind die Hauptziele von Sekiguchis Verträgen, und Läufer werden mit Verbesserungen ihrer Biologie belohnt, wie Blutungszeit-Ausfallzeit und verkürzten Abklingzeiten.

Sekiguichi ist als die bösartigste Fraktion bekannt, die die Grenzen der menschlichen Biologie überschreitet. Ihre Verträge sind gefährlich und bringen Runner in gefährliche Situationen und in Bereiche, die ein hohes Risiko (aber definitiv hohe Belohnung) darstellen. Sie können dir hervorragende Verbesserungen in Schadensresistenz und Gesundheitsregeneration bieten, aber ihre Verträge können für unerfahrene Läufer schwierig sein.

Nona, repräsentiert durch ihren Webwurm-Avatar, ist das Gesicht von Sekiguichi. Sie hebt die biologischen Fortschritte in der Weaveworm-Technologie hervor, die für Sekiguichs Geschäft zentral sind.