Resident Evil Requiem - FAQ-Leitfaden: Tipps und Tricks, um den Albtraum zu überleben

HQ

Ihr wisst bereits, dass wir Resident Evil Requiem sowohl in der PS5-Version als auch auf der Nintendo Switch 2 geliebt haben. Und da wir nicht aufhören können, darüber zu sprechen, bringen wir Ihnen eine Reihe von Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen, die Ihre Erfahrung als Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy sicher befriedigender machen werden (natürlich innerhalb der Grenzen von Angst und Spannung).

13

Wie zu erwarten, auch wenn wir keine größeren Spoiler zur Geschichte verraten werden, könnten wir, wenn du diesen Leitfaden liest, einige Details und Quellen verraten, also lies auf eigene Gefahr weiter. Wir konzentrieren diese Tipps auf den Bereich der Rhodes Hill Clinic, wo die meisten ersten Fragen auftauchen und die Empfehlungen für Sie am nützlichsten sein könnten, aber es gibt auch ein bisschen Raccoon City, RPD und ARK.

Werbung:

Wie man Bewegungssteuerung aktiviert

Wenn du Motion Aiming auf Konsolen wie der Nintendo Switch 2 oder PS5 nutzen willst, musst du zu den Optionen, zur Kamera gehen und die Bewegungssteuerung aktivieren (sie ist etwas versteckt, such sie nicht in den Steuerungsoptionen). Wenn du diese Art des Zielens gewohnt bist, wirst du feststellen, dass alles etwas einfacher oder realistischer wird.

Wie du siehst, haben wir so die Bang for your Buck-Herausforderung bekommen, indem wir drei Infizierte mit einem Schuss mit dem Requiem getötet haben – etwas viel Komplizierteres mit dem Analogstick:

HQ

Werbung:

Es ist nützlicher, Injektoren zu erstellen als Kugeln

Wenn Grace den Blutsammler erhält, schaltet sie die Fähigkeit frei, verschiedene Gegenstände herzustellen (sie stellt sie her, indem sie infiziertes Blut mit anderen Gegenständen kombiniert). Unser Rat ist, dass es immer besser ist, einen hämolytischen Injektor griffbereit zu haben (selbst für mittelgroße Gegner tödlich, wenn man sie von hinten erwischt), als Ressourcen für ein paar Kugeln zu verschwenden, die vielleicht nicht ausreichen, aber wenn es keine andere Wahl gibt und sie dich alle von vorne erwischen, ist es immer nützlich, etwas zusätzliche Munition dabei zu haben...

Stabilisator über Steroide

Ob es daran liegt, dass wir gelernt haben, sie herzustellen, oder weil wir sie dank antiker Münzen freigeschaltet haben – unser Rat ist, dass der Stabilisator (der Graces Schusswaffenschaden erhöht und ihr Zielen verbessert) anfangs viel nützlicher ist als Steroide (die Graces maximale Gesundheit erhöhen).

Der Vorratskammerschlüssel

In der Klinik in Rhodes Hill werden wir sehen, dass es eine Vorratskammer gibt, die ohne Schlüssel nicht geöffnet werden kann... Es stellt sich heraus, dass wir den furchterregenden Koch in der Küche töten müssen, um den Schlüssel zu bekommen. Unser Rat ist, weit genug vorzudringen, um den hämolytischen Injektor zu öffnen und ihn von hinten anzugreifen, wenn er die Küche verlässt. Das tötet ihn mit einem Schlag und du bekommst den Speisekammerschlüssel.

Wie man das riesige Monster in der Rhodes Hill Klinik tötet

Irgendwann müssen wir entscheiden, ob wir einem riesigen und furchterregenden Monster (übrigens Chunk genannt) ausweichen, das uns jagen wird, oder ob wir es bekämpfen, wenn wir genug Ressourcen haben, um es zu besiegen. Aber du solltest wissen, dass es nicht notwendig ist, Chunk zu töten. Das Erste, was du tun musst, um mehrere unangenehme Tode zu vermeiden und im Spiel voranzukommen, ist, die Treppe hinunterzugehen und ihn dir folgen zu lassen (ja, wie du gelesen hast: Er kann dich die Treppe hinunterjagen). So kannst du einen Umweg um das Erdgeschoss machen und nach oben gehen, um das Level-I-Armband zu holen.

Alternativ dürfen diejenigen, die ihn durch Verschwendung einer guten Menge Blei (oder, Betrug: durch Injektion mit 3 hämolytischen Injektoren) besiegen, eine besondere Herausforderung absolvieren.

Später triffst du auf einen zweiten Chunk mit Leon, dem Bruder des ersten, aber bis dahin bist du bis an die Zähne bewaffnet und willst nicht Teil des Menüs sein...

"Betreff: Thomas K. und Timothy Jackson. Symptome: unregelmäßige Essgewohnheiten. Nach einer Operation zur Entfernung des Sättigungszentrums des Gehirns erlebte die Betroffene einen erhöhten Appetit und zunehmende Gewichtszunahme. Er begann, alles in Reichweite zu nehmen, einschließlich Infusionspumpen und Herzschrittmachern."

"Ich habe nicht genau gelacht... "

"Deine Stimme ist so wertvoll"

Wenn dir Antique Coins fehlen, um eine der Belohnungen aus dem Unicorn Room zu bekommen, ist es gut zu wissen, dass die Sängerinnen (die beiden Sopranistinnen: Eileen Zimmerson und Selena Corey), die wir in der Rhodes Hill Clinic finden, jeweils eine Münze fallen lassen, wenn sie besiegt werden: Konzert und Trinkgeld!

Deine Lieblingswaffen dekorieren

In Resident Evil Requiem finden wir verschiedene Zauber, die unsere Fähigkeiten verbessern. Im Fall von Grace wird ihr Effekt angewendet, solange der Anhänger im Inventar ist, und wenn wir als Leon spielen, müssen wir sie manuell über das Waffen-Upgrade-Menü ausrüsten. Obwohl es im Spiel nur sehr wenige gibt, sind ihre Effekte sehr nützlich, besonders im Fall von Grace, wo sie zum Beispiel die Kraft und Haltbarkeit des Messers erhöhen.

Hüte dich vor den Toten, die zum Leben zurückkehren, und doppelte Mutation

Ähnlich wie im Resident Evil-Remake gibt es in Requiem einige Gegner, die selbst nach dem Besiegen wiederbelebt werden. Vertraue niemals einer Leiche. Wenn du die Chance hast, ihnen den Kopf wegzublasen, tu das ohne Zögern (ohne Kopf können sie nicht wiederbeleben) und halte immer einen hämolytischen Injektor griffbereit. Die Blutlache? Falscher Hinweis.

In jedem Fall musst du zwischen normalen infizierten Gegnern, die wieder aufstehen und normal bleiben, und doppelt mutierten Gegnern unterscheiden, die viel schnellere, härtere und aggressivere Gegner sind, die dich viele Kugeln kosten – wie die gutaussehenden Typen auf dem Foto. Unser Rat? Ein paar Kopfschüsse, um sie zu destabilisieren, und dann statt zu drängen, sie mit Hämolytikum zu injizieren, um ein Blutvergießen zu erzeugen.

"Doppelte Mutation: Die Analyse des vergrößerten Tumors, der sich auf den Köpfen dieser Patienten bildete, zeigte eine plötzliche Veränderung der roten Blutkörperchenmuster, die mit dem Muster bei Urintests übereinstimmt. Diese zusätzliche Mutation gilt als Nebenwirkung des mutierten Stamms des T-Virus."

Wie man Graces Bestand zum zweiten Mal in der Klinik erweitert

Oder zum ersten Mal! Höchstwahrscheinlich hast du deine erste Hüfttasche bekommen, indem du antike Münzen in dessen Spind im Spielzimmer gelegt hast, aber die zweite Tasche, die das Inventar ebenfalls um zwei zusätzliche Plätze erweitert, findest du im verschlossenen Raum neben dem Aktenraum, zwischen Esszimmer und Toiletten. Vergiss nicht, sie vor dem Verlassen der Klinik zu erkunden, sobald du Zugang mit dem Level-1-Armband hast.

Wie man Graces Bestand zum dritten Mal im (Keller von) Klinik erweitert

Wie wir im Antique Coins-Guide erwähnt haben, wartet im Rhodes Hill-Gebiet ein dritter Hüftbeutel auf Sie. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen ist es diesmal kaum zu übersehen, da es direkt in einem Raum liegt, den man ohnehin erkundet, ohne Bedingungen. Direkt im Raum links von der Verarbeitungsgrube, wo du den dritten elektrischen Stecker bekommst, um den Strom in die Zellen wiederherzustellen, wo sich der Betriebsplan des Abfallentsorgungszerschlagers befindet, kannst du ihn direkt vom Tisch abholen. Du fühlst dich fast wie Leon!

Wie man Graces Inventar zum vierten Mal in ARK erweitert

Der spannendste Teil bei Grace gegen Ende des Spiels ist zweifellos, wenn man, nachdem man Leon den Weg freigemacht hat, um die Müllhalde zu verlassen, Zugang zum Biowaffenlager 5 im ARK-Komplex von Umbrella bekommt. In den Behältern in diesem Raum findet man alles, einschließlich einiger unangenehmer Überraschungen. Wenn du jedoch die Lickers β2 (wir empfehlen hämolytische Injektoren und Säureflaschen) und die ARK-Zombies (diese Albinos, immer besser nach den Lickers, um ihre Aufmerksamkeit nicht mit Lärm zu erregen) loswirst, kannst du die Behälter öffnen und sie ruhig untersuchen. Deine letzte Hüfttasche und Inventarerweiterung für das gesamte Resident Evil Requiem befinden sich in einer davon.

Wofür sind die abgetrennte Hand des Mädchens und die Sanduhr im VIP-Raum?

Gegen Ende deines Aufenthalts in der Rhodes Hill Klinik wirst du eine letzte Begegnung (oder doch?) mit "The Girl" haben, dieser lichtempfindlichen, Hyde-ähnlichen Kreatur, die dich seit deiner Ankunft mit Grace verfolgt und belästigt. Nach der Lift-Episode wird ihre Hand auf dem Klinikboden abgetrennt, und sobald du Emily sicher und wohlbehalten im Lagerraum zurücklässt, kannst du sie abholen und/oder andere offene Aufgaben erledigen, bevor du endlich den Ort verlässt – jetzt, wo du die drei Quarzkristalle (Mond, Sonne und Stern) in deinem Besitz hast.

Nun, diese abgetrennte Hand sowie die Sanduhr im VIP-Raum kurz danach (bevor man das geheime unterirdische Labor betritt) aufzuheben, sind zwei völlig optionale Aktionen. Diese beiden Gegenstände nehmen abgesehen davon, dass sie Platz in Graces stets begrenztem Inventar einnehmen, nicht notwendig, um die Geschichte voranzutreiben (falls du dachtest, diese Hand öffnet einen Fingerabdruckscanner für eine große Beute), aber sie sind Teil eines verworrenen Easter Eggs im Spiel. Um Spoiler zu vermeiden, ist das alles, was wir sagen können, aber vorerst kannst du sie problemlos in der Itembox lassen, um Slots freizumachen.

Die Kombination aus dem AKTENKOFFER der RPD-Polizeistation und Weskers Charme

Obwohl wir an anderer Stelle alle Safe-Kombinationen in Resident Evil Requiem zusammengestellt haben, fragen Sie sich vielleicht, wie das dreistellige Passwort ist, um die STARS-Aktentasche auf der Polizeiwache zu öffnen, oder?

Um sie zu bekommen, ist die Antwort zwar recht einfach und erinnert an einen bestimmten Bollywood-Film auf Netflix, aber man muss einer Reihe von verknüpften Aktionen folgen, die mit Barrys To-do-Liste zu tun haben, in einem der schwierigsten oder eher obskursten Rätsel in Requiem, einschließlich mehrerer Anspielungen und Easter Eggs. Wenn du der richtigen Reihenfolge folgst, wäre es wie folgt:

Zuerst findest du die To-do-Liste auf Barrys Schreibtisch. Dann kannst du Weskers privates Büro betreten und die Liste der aus der Bibliothek ausgeliehenen Bücher in seiner Schublade finden.

Als Nächstes, und das ist der Schlüssel zu allem, kannst du mit einem Buch oben in der Bibliothek interagieren, das vorher nur ein Requisit war (siehe Foto). Man konnte bis jetzt nicht über die "medizinischen Vorteile von Kräutern" "lesen".

Im Buch finden Sie ein Foto von Rebecca Chambers, der Protagonistin von Resident Evil Zero. Die Beschreibung gibt dir den Hinweis: "Rising Rookie Rebecca". Wesker dachte, niemand würde diesen Ziegel lesen und versteckte dort ein weiteres suggestives Foto von Rebecca. Noch einer? Das erste lag in der Schublade seines Schreibtischs, im originalen Resident Evil 2, und Fans dieses Spiels haben das Easter Egg sofort erkannt.

Mit dem Hinweis findest du jetzt die Kombination: RRR. Kehren Sie ins STARS-Büro zurück, schalten Sie die Aktentasche frei, und Sie erhalten den Power Shades-Sonnenbrillen-Charme, ein kleines Geschenk für die Requiem-Pistole, das die Durchschlagskraft dauerhaft und insbesondere die Wirkung der letzten Kugel erhöht.

Wie man Jojos Spind auf der Polizeistation öffnet

Ein weiteres kniffliges Rätsel in Resident Evil Requiem ist Jojos Spind, das sich im selben Bereich (Westflügel der RPD-Polizeistation) wie der oben erwähnte Aktenkoffer befindet. Wenn man aufpasst, ist es im Vergleich nicht so schwierig, aber man kann trotzdem stecken bleiben.

Zuerst sehen Sie Jojos Spind im Westbüro, zwischen dem Operationsraum und der Hauptlobby der Polizeistation. Da es verschlossen ist, wird es bald auf deiner Karte markiert sein.

Jetzt ist es Zeit, Hinweise zu sammeln, indem ihr die Umgebung durchforstet, damit sowohl du als auch Leon den Schlüssel "herausfinden" und sich bewusst werden können, wo der Schlüssel ist, um ihn zu greifen (obwohl dieses Objekt im Gegensatz zum Heilkräuterbuch von Anfang an interaktiv ist).

Untersuchen Sie die Fotos im Büro (sehen Sie sich unsere Fotos an) und nehmen Sie den alten Monitor (ein CRT-Fernseher) und die US-Flagge als Referenz.

Wenn du die Lederjacke plünderst, findest du den Haupthinweis, eine vergrößerte Version der vorherigen.

Jetzt kann man schließen, dass der Schlüssel in einer Ecke des Stands liegt, in der der der Fernseher im Operationsraum steht. Du hast es nicht bemerkt, aber du kannst auf den Tisch und die Paletten klettern, um es zu erreichen. &#

13

In Jojos Spind warten zwei seltsame Gegenstände auf dich. Zuerst ein Anhänger mit dem STARS-Emblem, um an einer automatischen Waffe zu hängen und deren Feuerkraft zu erhöhen, obwohl er auch die Schwankung erhöht. Als nächstes zwei Tickets für den Raccoon City Zoo, eine coole Anspielung auf Resident Evil Outbreak: Datei #2.

[Im Bau...] Zuletzt aktualisiert: 10. März 2026. Hinterlassen Sie uns Ihre Fragen oder sagen Sie uns, wo Sie feststecken, damit wir die Antworten im Leitfaden aufnehmen können!