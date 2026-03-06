Pokémon Pokopia Leitfaden: Alle Fossilien und was mit ihnen zu tun ist.

HQ

Die Welt von Pokémon Pokopia ist vollgepackt mit Geheimnissen und Geheimnissen. Viele davon finden sich unter der Oberfläche oder in Wände eingebettet, darunter die Mysteriösen Schiefer, die an ein Unown-Rätsel gebunden sind, das wir gerade lösen.

Aber eine weitere Leckerei, die man beim Graben und Zerschlagen von Blöcken mit leuchtendem Licht finden kann, sind Fossilien. Im weiteren Spiel findest du verschiedene Fossilien, die als Dekoration und auch als Mittel dienen können, um prähistorische Taschenmonster herauszulocken – eine Aufgabe, die du übernehmen musst, wenn du den Pokédex abschließen willst.

Dazu helfen wir Ihnen, das Fossil-Dilemma zu lösen.

Zunächst sollte man wissen, dass Fossilien nicht an bestimmten Orten gefunden werden. Du musst einfach nur noch graben und graben und graben, bis du deine vollständige versteinerte Sammlung vervollständigt hast. Die gute Nachricht ist, dass es nur einen Bruchteil der Fossilien im Spiel gibt, da es Lost Relics gibt, mit konkret 22 Fossilien zu entdecken.

Sobald du diese hast, kannst du sie an Ausstellungsständen ausstellen, und rechtzeitig wird die Kreatur, die sie darstellen, erscheinen. Für die erste Stufe jeder Kreatur musst du einfach ein Fossil auf einen Ausstellungsstand stellen, aber die Entwicklungen erfordern einen komplexeren Ansatz.

Zu diesem Zweck musst du Folgendes tun, um Cranidos, Shieldon, Tyrunt und Amaura zu finden.



Cranidos – Stell ein Schädelfossil auf einen Ausstellungsstand



Shieldon – Platziere ein Rüstungsfossil auf einem Ausstellungsstand



Tyrunt – Stell ein Kieferfossil auf einen Ausstellungsstand



Amaura – Platziere ein Segelfossil auf einem Ausstellungsstand



Für jede Evolution (und Aerodactyl) gibt es mehr Arbeit zu tun, da die fossilen Überreste der größeren Kreaturen in Abschnitte aufgeteilt werden. Einige davon sind in drei Abschnitte unterteilt, einen in vier und einen in fünf. Für Rampardos, Bastiodon, Aurorus, Tyrantum und Aerodactyl benötigen Sie eine Vielzahl von Ausstellungsständen. Siehe die untenstehende Anordnung.



Rampardos – Stelle das Kopfstoß-Fossil (Körper) auf einen einzelnen Ausstellungsstand, bevor du das Kopfstoß-Fossil (Kopf) und das Kopfstoß-Fossil (Schwanz) anbringst, um das Fossil zu vervollständigen



Bastiodon – Platziert das Schildfossil (Körper) auf eine Gruppe von vier Ausstellungsstänn, die sich zu einem größeren Stand verbinden, bevor das Schildfossil (Kopf) und das Schildfossil (Schwanz) verbunden werden, um das Fossil zu vervollständigen



Aurorus – Stelle das Tundra-Fossil (Körper) auf zwei Ausstellungsständer, die zusammen einen längeren Stand bilden, bevor das Tundra-Fossil (Kopf) und das Tundra-Fossil (Schwanz) angebracht werden, um das Fossil zu vervollständigen



Tyrantum – Platzieren Sie das Despot-Fossil (Beine) auf vier Ausstellungsstänn, die zusammen einen größeren Stand bilden, bevor dann das Despot-Fossil (Körper), das Despot-Fossil (Kopf) und das Despot-Fossil (Schwanz) angebracht werden, um das Fossil zu vervollständigen



Aerodactyl – Bleiben Sie dran für mehr zu dieser Anordnung, während wir die notwendigen Schritte am Wing Fossil abschließen



Sobald die Fossilien an ihrem Platz sind, lass sie einfach in Ruhe und kehre später zurück, dann solltest du lebende Versionen jeder Kreatur finden, die darauf warten, befreundet zu werden und deinem Pokédex hinzugefügt zu werden.