Pokémon Pokopia: Vollständiger Pokédex und Lebensraum-Leitfaden

Wir haben alle Möglichkeiten gesammelt, um jedes Taschenmonster im Life-Sim-Spiel zu finden und auch, welche Kreaturen im Projekt vorkommen.

HQ

Willst du alle 300 Pokémon jagen und den weitläufigen Pokédex in Pokémon Pokopia abschließen? Wenn das nach dir klingt, haben wir das Richtige für dich, denn wir haben unsere laufende Erfahrung im Life-Sim-Titel gesammelt und die notwendigen Habitat- und Pokédex-Informationen gesammelt, um dir zu helfen, ein Taschenmonster-Meister zu werden.

Pokémon Pokopia

Während der Pokédex zahlenmäßig angeordnet ist, ist das Finden von Pokémon in Pokopia an den Lebensraum-Mechanismus gebunden, weshalb wir sowohl den numerischen Pokédex als auch die Standorte jedes Wesens in ihren jeweiligen Lebensräumen aufgelistet haben.

Hinweis: Dies ist ein laufender Leitfaden und wir werden ihn kontinuierlich mit frischen Informationen aktualisieren, sobald wir während unseres Durchlaufs von Pokopia darauf stoßen.

Werbung:

Komplett Pokémon Pokopia Pokédex:

Pokémon PokopiaPokémon Pokopia


  1. Bulbasaur

  2. Ivysaur

  3. Venusaurier

  4. Charmander

  5. Charmeleon

  6. Glurak

  7. Squirtle

  8. Wartortle

  9. Blastoise

  10. Pidgey

  11. Pidgeotto

  12. Pidgeot

  13. Oddish

  14. Düsternis

  15. Vileplume

  16. Bellossom

  17. Paras

  18. Parasect

  19. Venonat

  20. Venomoth

  21. Bellsprout

  22. Weepinbell

  23. Victreebell

  24. Langsamer

  25. Slowbro

  26. Slowking

  27. Magnemite

  28. Magneton

  29. Magnezone

  30. Onix

  31. Steelix

  32. Cubone

  33. Marowak

  34. Tyrogue

  35. Hitmonlee

  36. Hitmonchan

  37. Hitmontop

  38. Koffing

  39. Weezing

  40. ???

  41. Tangrowth

  42. Scyther

  43. Scizor

  44. Pinsir

  45. Magikarp

  46. Gyrados

  47. Dasselbe

  48. Hoothoot

  49. Noctowl

  50. Heracross

  51. Volbeat

  52. Illumise

  53. Gulpin

  54. Swalot

  55. Cacnea

  56. Caturne

  57. Combee

  58. Vespiquen

  59. Shellos

  60. Gastrodon

  61. Drifloon

  62. Drifblim

  63. Drilbur

  64. Excadril

  65. Timburr

  66. Gurdurr

  67. Conkeldurr

  68. Litwick

  69. Lampent

  70. Chandelure

  71. Axew

  72. Fraxure

  73. Haxorus

  74. Klebrig

  75. Sliggoo

  76. Goodra

  77. Cramorant

  78. Picchu

  79. Pikachu

  80. Raichu

  81. Zubat

  82. Golbat

  83. Crobat

  84. Meowth

  85. Persisch

  86. Psyduck

  87. Golduck

  88. Growlithe

  89. Arcanine

  90. Farfetch'd

  91. Grimer

  92. Muk

  93. Gastly

  94. Haunter

  95. Gengar

  96. Voltorb

  97. Elektrode

  98. Exeggcute

  99. Exeggutor

  100. Happiny

  101. Chansey

  102. Blissey

  103. Elekid

  104. Electabuzz

  105. Elektrisch

  106. Lapras

  107. Munchlax

  108. Snorlax

  109. Spinarak

  110. Ariados

  111. Mareep

  112. Flaffy

  113. Ampharos

  114. Azurill

  115. Marill

  116. Azumarill

  117. Wooper

  118. Clodsire

  119. Smeargle

  120. Torchic

  121. Combusken

  122. Blaziken

  123. Wingull

  124. Pelliper

  125. Makuhita

  126. Hariyama

  127. Absol

  128. Piplup

  129. Prinplup

  130. Empoleon

  131. Audino

  132. Trubbish

  133. Garbodor

  134. Zorua

  135. Zoroark

  136. Minccino

  137. Cinccino

  138. Grubbin

  139. Charjabug

  140. Vikavolt

  141. ???

  142. Pawmi

  143. Pawmo

  144. Pawmot

  145. ???

  146. Ekans

  147. Arbok

  148. Cleffa

  149. Clefairy

  150. Clefable

  151. Igglybuff

  152. Jigglypuff

  153. Wigglytuff

  154. Diglett

  155. Dugtrio

  156. Machop

  157. Machoke

  158. Machamp

  159. Geodude

  160. Graveler

  161. Golem

  162. Magby

  163. Magmar

  164. Magmortar

  165. Bonsly

  166. Sudowoodo

  167. Murkrow

  168. Honchkrow

  169. Larvitar

  170. Pupitar

  171. Tyranitar

  172. Lotad

  173. Lombre

  174. Ludicolo

  175. ???

  176. Torkoal

  177. Kricketot

  178. Kricketune

  179. Chatot

  180. Riolu

  181. Lucario

  182. Rotom

  183. Larvesta

  184. Volcarona

  185. Rowlett

  186. Dartrix

  187. Decidueye

  188. Scorbunny

  189. Raboot

  190. Cinderace

  191. Skwovet

  192. Greedent

  193. Rolycoly

  194. Carkol

  195. Koalosal

  196. Toxel

  197. Toxtricity

  198. Fidough

  199. Dackel

  200. Charcadet

  201. Armarouge

  202. Ceruledge

  203. Glimmet

  204. Glimmora

  205. Gimmighoul

  206. Gholdengo

  207. Vulpix

  208. Neunschwänzige

  209. Poliwag

  210. Poliwhirl

  211. Poliwrath

  212. Politoed

  213. Abra

  214. Kadabra

  215. Alakazam

  216. Mime Jr.

  217. Herr Mime

  218. Porygon

  219. Porygon2

  220. Porygon-Z

  221. Dratini

  222. Dragonair

  223. Dragonite

  224. Cyndaquil

  225. Quilava

  226. Typhlosion

  227. Misdreavus

  228. Mismagius

  229. Girafarig

  230. Farigiraf

  231. Ralts

  232. Kirlia

  233. Gardevoir

  234. Gallade

  235. ???

  236. ???

  237. Trapinch

  238. Vibrava

  239. Flygon

  240. Swablu

  241. Altarien

  242. Duskull

  243. Dusknoir

  244. Dusclops

  245. Beldum

  246. Metang

  247. Metacross

  248. Snivy

  249. Servine

  250. Serperior

  251. Froakie

  252. Frogadier

  253. Greninja

  254. ???

  255. ???

  256. ???

  257. Rookiedee

  258. Corvisquire

  259. Corviknight

  260. Dreepy

  261. Drakloak

  262. Dragapult

  263. Sprigatito

  264. Floragato

  265. Meowscarada

  266. Wattrel

  267. Kilowattrel

  268. Tinkatink

  269. Tinkatuff

  270. Tinkaton

  271. Aerodactyl

  272. Cranidos

  273. Rampardos

  274. Shieldon

  275. Bastidon

  276. Tyrunt

  277. Tyrantum

  278. Amaura

  279. Aurorus

  280. Evoli

  281. Vaporeon

  282. Jolteon

  283. Flareon

  284. Espeon

  285. Umbreon

  286. Leafeon

  287. Glaceon

  288. Sylveon

  289. Kyogre

  290. Raikou

  291. ???

  292. ???

  293. Vulkan

  294. ???

  295. ???

  296. Moltres

  297. ???

  298. ???

  299. Mewtu

  300. Mew

Vollständig Pokémon Pokopia Habitat-Dex:

Es sollte gesagt werden, dass es hier viele Überschneidungen gibt, während gleichzeitig viele Pokémon nur in den einzigartigen Zonen zu finden sind. Wo du viele der Taschenmonster finden kannst, siehe unten.

Pokémon Pokopia
Werbung:
Pokémon PokopiaPokémon Pokopia


  1. Hoches Gras – Bulbasaurier, Squirtle, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard

  2. Baumschatten-Hochgras – Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross

  3. Felsbeschattendes hohes Gras – Timburr, Machop, Gurdurr

  4. Hydriertes hohes Gras – Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???

  5. Seaside Tall Grass – Langsamer, Langsamer, Langsamer König

  6. ???

  7. Erleuchtetes hohes Gras – Venonat, Venomoth

  8. Hübsches Blumenbeet – Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto

  9. Baumschattenbeet – Goomy, Cacturne, ???

  10. Hydriertes Blumenbeet – Volbeat, Illumise

  11. Blumenfeld – Vespiquen, Efeusaurier, Venusaurier

  12. Erhöhtes Blumenbeet – Paras, Parasect

  13. Grab mit Blumen – Cubone, Marowak

  14. Blumengarten – Paras, Parasect

  15. Frisches Gemüsefeld – Drilbur, Excadrill, ???

  16. Auf warmen Aufwinden reiten – Drifloon

  17. Campingplatz – Charmeleon

  18. Trainingswasserfall – Tyrogue

  19. Verlockendes Esstisch – Gulpin

  20. Picknickset – Pichu

  21. Blumiger Tisch – Weepinbell, Victreebell

  22. Bank mit Grün – Bulbasaurier, Ivysaur

  23. Beleuchtete Bank – Venonat, Venomoth

  24. Übungsrastplatz – Hitmonchan

  25. Notfallpraxis – Hitmonlee

  26. ???

  27. Straßenschild – Shellos/Shellos

  28. Großer Gepäckträger – Gurdurr, ???, ???

  29. ???

  30. ???

  31. Sanft beleuchtetes Gebot – Hoothoot, Noctowl

  32. Grabopfer – Litwick, ???

  33. Unheimliches Grabopfer – Litwick, Lampent, ???

  34. Chansey-Rastplatz – Bellossom, Vileplume

  35. ???

  36. Im Schatten schwebend – Blastoise

  37. Glattes, hohes Gras – Onix

  38. ???

  39. ???

  40. Berry-Feat-Lager – ???

  41. Regentanz-Seite – Klebrig

  42. ???

  43. ???

  44. ???

  45. ???

  46. Gartenterrasse – Venusaur

  47. ???

  48. ???

  49. ???

  50. Gelbes Hochgras – Spinarak, Ariados, Grubbin

  51. Baumschatteniges gelbes Hochgras – Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama

  52. ???

  53. Hydriertes gelbes hohes Gras – Azurill, Marill, Piplup, Prinplup

  54. Sumpfiges hohes Gras – Wooper, Closire

  55. Überwucher-Verkaufsautomat – Mareep

  56. Windiges Blumenbeet – Pawmi, Zorua, Zoroark

  57. Tropische Vibes – Gloom, Exeggcute, Exeggutor

  58. Windiges Blumenbeet – Wingull, ???

  59. Schattiger Strand – Exeggcute, Exeggutor

  60. Tropische Küste – Lapras

  61. Ruheplatz – Meowth

  62. Ewiges Chaos – Growlithe, Azurill

  63. Müllabfuhrstelle – Trubbish, Garbodor, ???, ???

  64. Mülltonnenzentrale – Magneton, Elektabuzz, ???

  65. Müllentsorgungsstelle – Crobat

  66. Parkbank – Zubat, Voltorb, ???

  67. Verlockendes Restaurant – Pawmo, Pawmi

  68. ???

  69. Chirp-Chirp-Mahlzeit – Torchic, Blaziken

  70. ???

  71. ???

  72. ???

  73. ???

  74. ???

  75. Umkleidebereich – Minccino

  76. ???

  77. Strickstation – Mareep, Flaaffy

  78. Thermenquellendusche – ???, ???

  79. Resort-Essensvorbereitung – Growlithe, Torchic, Combusken

  80. Alles gepackt – Farfetch'd, Makuhita, Hariyama

  81. ???

  82. Schlafzone des Weckers – Happiny

  83. ???

  84. ???

  85. ???

  86. Wasserrad-Spot – Prinplup, ???

  87. Ofenplatz – Combusken, Blaziken

  88. Dock – Marill, Azumarill

  89. Unheimliche Studie – ???, ???

  90. Pirat spielen – Voltorb, ???

  91. An der Kasse – Meowth, Audino, Happiny, ???

  92. ???

  93. Gourmet-Altar – Snorlax

  94. ???

  95. ???

  96. ???

  97. ???

  98. Rotes hohes Gras – Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune

  99. Baumschatteniges rotes Hochgras – Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio

  100. Spitzes, baumschattiges felsiges hohes Gras – Dartrix, ???

  101. Hydriertes rotes Hochgras – Lotade, Lombre

  102. Erhöhtes rotes hohes Gras – Murkrow, Honchkrow, Chatot,

  103. Rasenbewachsenes Trainingsfeld – Machoke, ???

  104. Anmutiges Blumenbeet – Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable

  105. ???

  106. ???

  107. Blumengartenstumpfstadium – Igglybuff, Jigglypuff, Politoed

  108. ???

  109. Erhebende Entenmatsch – Lotade, Ludicolo

  110. Moosige Ruhestätte – Larvitar, Tyranitar

  111. Moosfelsen – Graveler, ???

  112. Moosige heiße Quelle – Torkoal

  113. Freiluftbad – Raboot

  114. Harmonische heiße Quelle – Politoed

  115. Dampfend heiße Lava – Charcadet, ???

  116. Graben und Verbrennen – Magmar

  117. Klack-Klang-Eisenkonstruktion – ???, ???

  118. Unheimliche weiße Felsen – Glimmet, ???

  119. Behälter-Snacken – Diglett, Glimmet, ???

  120. ???

  121. Beste Brotbäckerei – Fidough, Daschbun

  122. ???

  123. ???

  124. ???

  125. Zwitscherkonzert – Chatot, Honchkrow

  126. ???

  127. Auf den Rhythmus – Machoke, Riolu, ???

  128. ???

  129. Mini-Museum – Gimmighoul, ???

  130. Erfrischende Umkleidekabine – Raboot, Cinderace

  131. Bronzenes Wahrzeichen – Clefairy, Clefable

  132. Bahnübergang – Rolycoly, Carkol, ???

  133. Kochküche – Greedent

  134. ???

  135. ???

  136. ???

  137. Rosa Hochgras – Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu

  138. Baumbeschattetes rosa Hochgras – Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak

  139. Hydratisiertes, rosiges hohes Gras – Froakie, Frogadier, ???

  140. Erhöhtes rosa, hohes Gras – Corvisquire, Wattrel, ???, ???

  141. Geheime Basis für Betonrohre – Cyndaquil, Quilava

  142. Flauschiges Blumenbeet – Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???

  143. Baumschatten, fluffiges Blumenbeet – Girafarig, Farigiraf, Servine, ???

  144. Hydriertes, fluffiges Blumenbeet – Dratini, Poliwhirl, ???

  145. Bootsboot am Wasser – Dragonite

  146. ???

  147. Vogelgesangsgarten – Altaria

  148. ???

  149. ???

  150. Kaminschlafplatz – Quilava, ???

  151. ???

  152. ???

  153. Müllplatz TV – ???, ???

  154. ???

  155. ???

  156. ???

  157. Blitzsaubere Waschstation – Herr Mime, ???

  158. ???

  159. Studienbereich – Ralts, ???

  160. ???

  161. ???

  162. ???

  163. ???

  164. ???

  165. Playland – Snivy

  166. ???

  167. ???

  168. ???

  169. Lehrlingsprogramm des Professors – Metang

  170. Forscherschreibtisch – Porygon

  171. ???

  172. Herzklopfende Überraschungsbox

  173. ???

  174. ???

  175. ???

  176. Naturmarkt – Raichu

  177. Baustellengenerator – Conkeldurr

  178. ???

  179. Böses Organisationshauptquartier – ???

  180. ???

  181. ???

  182. ???

  183. ???

  184. ???

  185. Ozeanangelplatz – Magikarp, Gastrodon, ???

  186. ???

  187. ???

  188. ???

  189. ???

  190. ???

  191. ???

  192. ???

  193. ???

  194. Schädelfossilien-Ausstellung – Cranidos

  195. ???

  196. Rüstungsfossil-Ausstellung – Shieldon

  197. Schildfossilien-Ausstellung – Bastiodon

  198. ???

  199. Despoten-Fossilienausstellung – Tyrantum

  200. ???

  201. ???

  202. Boundless Blue Beverage – Vaporeon

  203. Elektrisierende Kartoffeln – Jolteon

  204. Brennend heißes Gewürz – Flareon

  205. Elegante Tagesleckereien – Espeon

  206. Dunkle Schokoladenkekse – Umbreon

  207. Sandwich mit Blattgemüse – Leafeon

  208. Kühles, aufgescheuftes Eis – Glaceon

  209. Wunderschöner Bandkuchen – Sylveon

