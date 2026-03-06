Pokémon Pokopia: Vollständiger Pokédex und Lebensraum-Leitfaden
Wir haben alle Möglichkeiten gesammelt, um jedes Taschenmonster im Life-Sim-Spiel zu finden und auch, welche Kreaturen im Projekt vorkommen.
Willst du alle 300 Pokémon jagen und den weitläufigen Pokédex in Pokémon Pokopia abschließen? Wenn das nach dir klingt, haben wir das Richtige für dich, denn wir haben unsere laufende Erfahrung im Life-Sim-Titel gesammelt und die notwendigen Habitat- und Pokédex-Informationen gesammelt, um dir zu helfen, ein Taschenmonster-Meister zu werden.
Während der Pokédex zahlenmäßig angeordnet ist, ist das Finden von Pokémon in Pokopia an den Lebensraum-Mechanismus gebunden, weshalb wir sowohl den numerischen Pokédex als auch die Standorte jedes Wesens in ihren jeweiligen Lebensräumen aufgelistet haben.
Hinweis: Dies ist ein laufender Leitfaden und wir werden ihn kontinuierlich mit frischen Informationen aktualisieren, sobald wir während unseres Durchlaufs von Pokopia darauf stoßen.
Komplett Pokémon Pokopia Pokédex:
- Bulbasaur
- Ivysaur
- Venusaurier
- Charmander
- Charmeleon
- Glurak
- Squirtle
- Wartortle
- Blastoise
- Pidgey
- Pidgeotto
- Pidgeot
- Oddish
- Düsternis
- Vileplume
- Bellossom
- Paras
- Parasect
- Venonat
- Venomoth
- Bellsprout
- Weepinbell
- Victreebell
- Langsamer
- Slowbro
- Slowking
- Magnemite
- Magneton
- Magnezone
- Onix
- Steelix
- Cubone
- Marowak
- Tyrogue
- Hitmonlee
- Hitmonchan
- Hitmontop
- Koffing
- Weezing
- ???
- Tangrowth
- Scyther
- Scizor
- Pinsir
- Magikarp
- Gyrados
- Dasselbe
- Hoothoot
- Noctowl
- Heracross
- Volbeat
- Illumise
- Gulpin
- Swalot
- Cacnea
- Caturne
- Combee
- Vespiquen
- Shellos
- Gastrodon
- Drifloon
- Drifblim
- Drilbur
- Excadril
- Timburr
- Gurdurr
- Conkeldurr
- Litwick
- Lampent
- Chandelure
- Axew
- Fraxure
- Haxorus
- Klebrig
- Sliggoo
- Goodra
- Cramorant
- Picchu
- Pikachu
- Raichu
- Zubat
- Golbat
- Crobat
- Meowth
- Persisch
- Psyduck
- Golduck
- Growlithe
- Arcanine
- Farfetch'd
- Grimer
- Muk
- Gastly
- Haunter
- Gengar
- Voltorb
- Elektrode
- Exeggcute
- Exeggutor
- Happiny
- Chansey
- Blissey
- Elekid
- Electabuzz
- Elektrisch
- Lapras
- Munchlax
- Snorlax
- Spinarak
- Ariados
- Mareep
- Flaffy
- Ampharos
- Azurill
- Marill
- Azumarill
- Wooper
- Clodsire
- Smeargle
- Torchic
- Combusken
- Blaziken
- Wingull
- Pelliper
- Makuhita
- Hariyama
- Absol
- Piplup
- Prinplup
- Empoleon
- Audino
- Trubbish
- Garbodor
- Zorua
- Zoroark
- Minccino
- Cinccino
- Grubbin
- Charjabug
- Vikavolt
- ???
- Pawmi
- Pawmo
- Pawmot
- ???
- Ekans
- Arbok
- Cleffa
- Clefairy
- Clefable
- Igglybuff
- Jigglypuff
- Wigglytuff
- Diglett
- Dugtrio
- Machop
- Machoke
- Machamp
- Geodude
- Graveler
- Golem
- Magby
- Magmar
- Magmortar
- Bonsly
- Sudowoodo
- Murkrow
- Honchkrow
- Larvitar
- Pupitar
- Tyranitar
- Lotad
- Lombre
- Ludicolo
- ???
- Torkoal
- Kricketot
- Kricketune
- Chatot
- Riolu
- Lucario
- Rotom
- Larvesta
- Volcarona
- Rowlett
- Dartrix
- Decidueye
- Scorbunny
- Raboot
- Cinderace
- Skwovet
- Greedent
- Rolycoly
- Carkol
- Koalosal
- Toxel
- Toxtricity
- Fidough
- Dackel
- Charcadet
- Armarouge
- Ceruledge
- Glimmet
- Glimmora
- Gimmighoul
- Gholdengo
- Vulpix
- Neunschwänzige
- Poliwag
- Poliwhirl
- Poliwrath
- Politoed
- Abra
- Kadabra
- Alakazam
- Mime Jr.
- Herr Mime
- Porygon
- Porygon2
- Porygon-Z
- Dratini
- Dragonair
- Dragonite
- Cyndaquil
- Quilava
- Typhlosion
- Misdreavus
- Mismagius
- Girafarig
- Farigiraf
- Ralts
- Kirlia
- Gardevoir
- Gallade
- ???
- ???
- Trapinch
- Vibrava
- Flygon
- Swablu
- Altarien
- Duskull
- Dusknoir
- Dusclops
- Beldum
- Metang
- Metacross
- Snivy
- Servine
- Serperior
- Froakie
- Frogadier
- Greninja
- ???
- ???
- ???
- Rookiedee
- Corvisquire
- Corviknight
- Dreepy
- Drakloak
- Dragapult
- Sprigatito
- Floragato
- Meowscarada
- Wattrel
- Kilowattrel
- Tinkatink
- Tinkatuff
- Tinkaton
- Aerodactyl
- Cranidos
- Rampardos
- Shieldon
- Bastidon
- Tyrunt
- Tyrantum
- Amaura
- Aurorus
- Evoli
- Vaporeon
- Jolteon
- Flareon
- Espeon
- Umbreon
- Leafeon
- Glaceon
- Sylveon
- Kyogre
- Raikou
- ???
- ???
- Vulkan
- ???
- ???
- Moltres
- ???
- ???
- Mewtu
- Mew
Vollständig Pokémon Pokopia Habitat-Dex:
Es sollte gesagt werden, dass es hier viele Überschneidungen gibt, während gleichzeitig viele Pokémon nur in den einzigartigen Zonen zu finden sind. Wo du viele der Taschenmonster finden kannst, siehe unten.
- Hoches Gras – Bulbasaurier, Squirtle, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard
- Baumschatten-Hochgras – Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross
- Felsbeschattendes hohes Gras – Timburr, Machop, Gurdurr
- Hydriertes hohes Gras – Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???
- Seaside Tall Grass – Langsamer, Langsamer, Langsamer König
- ???
- Erleuchtetes hohes Gras – Venonat, Venomoth
- Hübsches Blumenbeet – Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto
- Baumschattenbeet – Goomy, Cacturne, ???
- Hydriertes Blumenbeet – Volbeat, Illumise
- Blumenfeld – Vespiquen, Efeusaurier, Venusaurier
- Erhöhtes Blumenbeet – Paras, Parasect
- Grab mit Blumen – Cubone, Marowak
- Blumengarten – Paras, Parasect
- Frisches Gemüsefeld – Drilbur, Excadrill, ???
- Auf warmen Aufwinden reiten – Drifloon
- Campingplatz – Charmeleon
- Trainingswasserfall – Tyrogue
- Verlockendes Esstisch – Gulpin
- Picknickset – Pichu
- Blumiger Tisch – Weepinbell, Victreebell
- Bank mit Grün – Bulbasaurier, Ivysaur
- Beleuchtete Bank – Venonat, Venomoth
- Übungsrastplatz – Hitmonchan
- Notfallpraxis – Hitmonlee
- ???
- Straßenschild – Shellos/Shellos
- Großer Gepäckträger – Gurdurr, ???, ???
- ???
- ???
- Sanft beleuchtetes Gebot – Hoothoot, Noctowl
- Grabopfer – Litwick, ???
- Unheimliches Grabopfer – Litwick, Lampent, ???
- Chansey-Rastplatz – Bellossom, Vileplume
- ???
- Im Schatten schwebend – Blastoise
- Glattes, hohes Gras – Onix
- ???
- ???
- Berry-Feat-Lager – ???
- Regentanz-Seite – Klebrig
- ???
- ???
- ???
- ???
- Gartenterrasse – Venusaur
- ???
- ???
- ???
- Gelbes Hochgras – Spinarak, Ariados, Grubbin
- Baumschatteniges gelbes Hochgras – Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama
- ???
- Hydriertes gelbes hohes Gras – Azurill, Marill, Piplup, Prinplup
- Sumpfiges hohes Gras – Wooper, Closire
- Überwucher-Verkaufsautomat – Mareep
- Windiges Blumenbeet – Pawmi, Zorua, Zoroark
- Tropische Vibes – Gloom, Exeggcute, Exeggutor
- Windiges Blumenbeet – Wingull, ???
- Schattiger Strand – Exeggcute, Exeggutor
- Tropische Küste – Lapras
- Ruheplatz – Meowth
- Ewiges Chaos – Growlithe, Azurill
- Müllabfuhrstelle – Trubbish, Garbodor, ???, ???
- Mülltonnenzentrale – Magneton, Elektabuzz, ???
- Müllentsorgungsstelle – Crobat
- Parkbank – Zubat, Voltorb, ???
- Verlockendes Restaurant – Pawmo, Pawmi
- ???
- Chirp-Chirp-Mahlzeit – Torchic, Blaziken
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Umkleidebereich – Minccino
- ???
- Strickstation – Mareep, Flaaffy
- Thermenquellendusche – ???, ???
- Resort-Essensvorbereitung – Growlithe, Torchic, Combusken
- Alles gepackt – Farfetch'd, Makuhita, Hariyama
- ???
- Schlafzone des Weckers – Happiny
- ???
- ???
- ???
- Wasserrad-Spot – Prinplup, ???
- Ofenplatz – Combusken, Blaziken
- Dock – Marill, Azumarill
- Unheimliche Studie – ???, ???
- Pirat spielen – Voltorb, ???
- An der Kasse – Meowth, Audino, Happiny, ???
- ???
- Gourmet-Altar – Snorlax
- ???
- ???
- ???
- ???
- Rotes hohes Gras – Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune
- Baumschatteniges rotes Hochgras – Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio
- Spitzes, baumschattiges felsiges hohes Gras – Dartrix, ???
- Hydriertes rotes Hochgras – Lotade, Lombre
- Erhöhtes rotes hohes Gras – Murkrow, Honchkrow, Chatot,
- Rasenbewachsenes Trainingsfeld – Machoke, ???
- Anmutiges Blumenbeet – Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable
- ???
- ???
- Blumengartenstumpfstadium – Igglybuff, Jigglypuff, Politoed
- ???
- Erhebende Entenmatsch – Lotade, Ludicolo
- Moosige Ruhestätte – Larvitar, Tyranitar
- Moosfelsen – Graveler, ???
- Moosige heiße Quelle – Torkoal
- Freiluftbad – Raboot
- Harmonische heiße Quelle – Politoed
- Dampfend heiße Lava – Charcadet, ???
- Graben und Verbrennen – Magmar
- Klack-Klang-Eisenkonstruktion – ???, ???
- Unheimliche weiße Felsen – Glimmet, ???
- Behälter-Snacken – Diglett, Glimmet, ???
- ???
- Beste Brotbäckerei – Fidough, Daschbun
- ???
- ???
- ???
- Zwitscherkonzert – Chatot, Honchkrow
- ???
- Auf den Rhythmus – Machoke, Riolu, ???
- ???
- Mini-Museum – Gimmighoul, ???
- Erfrischende Umkleidekabine – Raboot, Cinderace
- Bronzenes Wahrzeichen – Clefairy, Clefable
- Bahnübergang – Rolycoly, Carkol, ???
- Kochküche – Greedent
- ???
- ???
- ???
- Rosa Hochgras – Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu
- Baumbeschattetes rosa Hochgras – Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak
- Hydratisiertes, rosiges hohes Gras – Froakie, Frogadier, ???
- Erhöhtes rosa, hohes Gras – Corvisquire, Wattrel, ???, ???
- Geheime Basis für Betonrohre – Cyndaquil, Quilava
- Flauschiges Blumenbeet – Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???
- Baumschatten, fluffiges Blumenbeet – Girafarig, Farigiraf, Servine, ???
- Hydriertes, fluffiges Blumenbeet – Dratini, Poliwhirl, ???
- Bootsboot am Wasser – Dragonite
- ???
- Vogelgesangsgarten – Altaria
- ???
- ???
- Kaminschlafplatz – Quilava, ???
- ???
- ???
- Müllplatz TV – ???, ???
- ???
- ???
- ???
- Blitzsaubere Waschstation – Herr Mime, ???
- ???
- Studienbereich – Ralts, ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Playland – Snivy
- ???
- ???
- ???
- Lehrlingsprogramm des Professors – Metang
- Forscherschreibtisch – Porygon
- ???
- Herzklopfende Überraschungsbox
- ???
- ???
- ???
- Naturmarkt – Raichu
- Baustellengenerator – Conkeldurr
- ???
- Böses Organisationshauptquartier – ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Ozeanangelplatz – Magikarp, Gastrodon, ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Schädelfossilien-Ausstellung – Cranidos
- ???
- Rüstungsfossil-Ausstellung – Shieldon
- Schildfossilien-Ausstellung – Bastiodon
- ???
- Despoten-Fossilienausstellung – Tyrantum
- ???
- ???
- Boundless Blue Beverage – Vaporeon
- Elektrisierende Kartoffeln – Jolteon
- Brennend heißes Gewürz – Flareon
- Elegante Tagesleckereien – Espeon
- Dunkle Schokoladenkekse – Umbreon
- Sandwich mit Blattgemüse – Leafeon
- Kühles, aufgescheuftes Eis – Glaceon
- Wunderschöner Bandkuchen – Sylveon