Ein Anfängerleitfaden zu Deadlock, Valves kommendem MOBA.

Derzeit befindet sich Deadlock in der geschlossenen Beta und nur auf Einladung zugänglich. Um das Spiel zu spielen, musst du eine Einladung von jemandem erhalten, der bereits Zugriff hat und dich auf seiner Steam-Freundesliste hat. Es ist nur auf dem PC verfügbar. Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase, daher können sich alle unten genannten Informationen noch ändern!

Was ist die Hintergrundgeschichte hinter dem Spiel?

Deadlock ist ein aufstrebender 6-gegen-6-Third-Person-Shooter-MOBA, entwickelt von Valve, den Schöpfern des Dienstes Steam und insbesondere der Half-Life-Spieleserie.Deadlock spielt in einer alternativen Version des New Yorks der 1940er Jahre, bekannt als der verfluchte Apfel. Zwei Teams kämpfen gegeneinander, um ein Ritual zu vollenden, das ihre jeweiligen Patronen (die Erzmutter oder den Verborgenen König) herbeiruft, damit ihnen ein Wunsch gewährt wird. Jeder Charakter hat seinen eigenen Grund, den Patron herbeirufen zu wollen, aber einige umfassen Geld, ewige Jugend und den Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren.Das Okkulte und die Magie sind in der Welt von Deadlock alltäglich, und das Roster der Champions hebt die seltsame und verrückte Welt hervor, in der sie leben (es gibt sogar einen Champion, der komplett aus Schleim besteht!).

Was sind die Spielregeln?

Um das Spiel zu spielen, beginnt jedes Team, in 2-gegen-2-Lanes zu kämpfen. Diese Bahnen heißen York (gelb), Greenwich (grün) und Broadway (blau) und haben jeweils eine Seilrutsche, damit die Spieler die Karte problemlos durchqueren können. Um das Spiel zu gewinnen, muss das Team den gegnerischen Patron töten und gleichzeitig seinen eigenen verteidigen. Um Lanes zu 'pushen', müssen Teams gegnerische Guardians, Walkers, Base Guardians, Shrines und schließlich die Patrons besiegen.

Welchen Champion sollte ich wählen?

Meiner Meinung nach ist Abrams der beste Startchampion. Abrams ist als der 'Detektiv' bekannt und kämpft im Ritual, um zu verstehen, warum er an das Buch gebunden ist, das er im Spiel bei sich trägt. Abrams' Ausrüstung wird als 'Tank, ein Brawler und stur' beschrieben. Seine Hauptfähigkeiten konzentrieren sich darauf, Gegner zu stürmen und zu betäuben, während er sich nach dem Aufprall langsam regeneriert. Abrams' Grundlagen werden von seinen Nahkampfangriffen getragen, die ihn zum perfekten Starter-Champion machen, da leichte Nahkämpfe, schwere Nahkämpfe und Parieren in Deadlock sehr wichtig sind. Einen Feind zu betäuben kann der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Abrams trägt zwar eine Waffe, aber seine Fäuste sind seine Hauptwaffen, und seine Waffe wird hauptsächlich verwendet, um Creeps auszuschalten oder Schaden aus mittlerer Entfernung zu verteilen.

Wie funktioniert der Store und was sind die besten Perks für jeden Champion?

Innerhalb der Karte und am Fuß jedes Teams gibt es Läden, in denen Champions Gegenstände kaufen können, die die Fähigkeiten und Waffen ihres Charakters leveln, um einen Vorteil zu verschaffen; diese können mit der Währung des Spiels, Souls, gekauft werden. Seelen können auf vielfältige Weise erhalten werden, zum Beispiel durch das Töten von Creeps, das Töten feindlicher Spieler, das Vollenden eines 'Sünderopfers' oder das Zerstören von 'Lagern'. Nehmen wir zum Beispiel Abrams; sein Kit ist auf Geist ausgerichtet (mit Vitalität und Waffen als den anderen beiden Optionen). Daher solltest du beim Betreten des Shops fast ausschließlich Geistergegenstände für seinen Charakter kaufen. Für jeden Champion werden Starter-Builds empfohlen, die mit den jeweiligen Sets skalieren, also keine Sorge, wenn du es vergisst!

Was ist 'Street Brawl'?

Street Brawl ist ein kürzeres, schnelleres Spiel, in dem zwei Teams zu je sechs in einer Bahn in drei Runden kämpfen, um den Wächter des Gegners und dann dessen Walker zu zerstören. Diese Spiele können für neue Spieler sehr nützlich sein, da sie dir die Möglichkeit geben, die Kits aller Champions kennenzulernen und sie auszuprobieren, um zu sehen, ob sie zu deinem Spielstil passen.

Ich liebe dieses Spiel! Wann wird es offiziell veröffentlicht?

Bislang sind wir uns über das offizielle Veröffentlichungsdatum für Deadlock unsicher, da es sich noch in der Alpha-Phase befindet. Das neueste Update, Old God's New Blood, überarbeitete viele der Spielmechaniken und führte eine Vielzahl neuer Champions und Kartenänderungen ein, wodurch das Spiel 'polierter' wirkte. Daher können wir sicher davon ausgehen, dass ein Veröffentlichungstermin definitiv in naher Zukunft liegen wird. Es gibt einen Discord-Server, der sich Deadlock widmet, der von Valve Developers erstellt wurde, um Neuigkeiten und Updates zum Stand des Spiels zu teilen, also folgt ihm, um die neuesten Nachrichten zu sehen.