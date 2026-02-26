Resident Evil Requiem Leitfaden: Wo man antike Münzen ausgeben kann und was sie freischalten

HQ

Es ist der große Tag, Resident Evil Requiem ist jetzt gestartet und in einigen Regionen der Welt verfügbar. Wenn Sie begonnen haben, sich durch Capcoms neuestes Survival-Horror-Epos zu arbeiten, das uns sehr beeindruckt hat, suchen Sie vielleicht hier und da nach ein paar Tipps.

Zu diesem Zweck haben wir einen hilfreichen Leitfaden erstellt, der dich durch einen Teil von Graces Zeit im Klinik-Level begleitet und dich durch die notwendigen Schritte führt, um den geschlossenen Einhornraum zu öffnen und den Ort zu finden, an dem du die praktischen antiken Münzen ausgeben kannst, die du wahrscheinlich schon entdeckt hast.

Sie stoßen zuerst auf diese Tür, nachdem Sie den Ostflügel der Klinik betreten haben. Wenn du durch die Doppeltüren gehst, die mit dem Personalpass verschlossen waren, kannst du sofort links abbiegen und einem Korridor in eine Küche folgen, in der ein besonders fieser Koch grausame Fleischhaufen hackt. Bevor man die Küche erreicht, befindet sich jedoch eine verschlossene Tür, eine Tür, die Platz für einen besonderen Gegenstand mit einem Einhorn bietet. Was machst du als Nächstes?

Im Moment kannst du eigentlich nicht viel anderes tun, als dem linearen Pfad der Ebene zum Büro des Direktors im zweiten Stock zu folgen. Das bedeutet, dem Koch heimlich auszuweichen, durch dunkle Korridore mit Zombies zu gehen und schließlich in den zweiten Stock zu gelangen, um einen Balkon zu finden, auf dem eine kreischende weibliche Zombie in der Nähe eines Flügels auf und ab wandert. Wenn Sie diesen Raum betreten, biegen Sie sofort links ab und arbeiten Sie sich den nächsten Korridor entlang (vorbei an dem verschlossenen Schrank, den Leon S. Kennedy später allein öffnen kann), bis Sie auf das Büro des Direktors stoßen, das als erste Tür auf Ihrer rechten Seite auffällt.

Hier wird es tatsächlich ziemlich einfach, denn der benötigte Gegenstand, um den Einhornraum freizuschalten, befindet sich einfach links, wenn man das Büro des Direktors betritt. In einem Schubladenset findest du eine verschlossene Kiste, die, wenn du sie inspiziert und auf ein verstecktes Panel auf der Rückseite klickst, entfaltet und einen speziellen roten Edelstein präsentiert, den du zu deinem Inventar hinzufügen kannst.

Von hier aus arbeitet man sich zurück zum Unicorn Room (das kann man tun, indem man direkt nach dem Verlassen des Direktorenbüros rechts abbiegt und eine neue Route um den Ostflügel öffnet), wobei man darauf achtet, den Koch zu meiden, der nun durch den Korridor außerhalb des Ziels streift. Sobald du einen Moment findest, um vorbeizuschleichen, kannst du den Edelstein in das Loch in der Tür stecken und voilà, ein neuer Raum ist frei zum Erkunden.

Wenn Sie den Einhornraum betreten, werden Sie sofort feststellen, dass sich auf der linken Seite des Raumes vier Schränke befinden. Diese Schränke haben Nummern (3, 4, 4, 6) und diese beziehen sich auf die Anzahl der Antiquitätenmünzen, die du ausgeben musst, um jede Tür zu öffnen und die Vorteile des darin enthaltenen Gegenstands zu genießen. Für alle, die sich fragen, was in jedem Schrank steht, siehe unten die relevanten Informationen.

Kabinett 1 – Hüfttasche (3x antike Münzen)



Fügt zwei zusätzliche Inventarplätze zu Graces Inventar hinzu



Kabinett 2 – Stabilisator (4x antike Münzen)



Eine dauerhafte Feuerkraft- und Stabilitätssteigerung für Graces Einsatz von Schusswaffen, außerdem einer von insgesamt vier Stabilisatoren, die du auf Grace einsetzen kannst.



Kabinett 3 – Steroide (4x antike Münzen)



Eine dauerhafte Erhöhung von Gnadens maximaler Gesundheit, ebenfalls eines von insgesamt vier Steroiden, die du auf Gnade verwenden kannst.



Kabinett 4 – Übersteuerungshandbuch (6x antike Münzen)



Eine dauerhafte Erhöhung der Speicherkapazität des Blutsammlers, eine Erhöhung von 100 auf 150.



Während all diese Gegenstände nützlich und es wert sind, sie zu holen (und leicht zu sichern, da es eine Fülle an antiken Münzen gibt, mehr als man ausgeben kann, wenn man darauf achtet), ist es unserer Erfahrung nach am besten, zuerst die Hüfttasche zu nehmen und dann wahrscheinlich das Override-Handbuch, da das gesamte Handwerk von Gnade an den Blutsammler gebunden ist. bevor du dir entweder die Steroide oder den Stabilisator schnappst, je nachdem, was besser zu deinem Spielstil passt.