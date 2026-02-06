Dragon Quest VII Reimagined: Wichtiger Tipps-und-Tricks-Leitfaden

HQ

Dragon Quest VII: Reimagined ist ein klassisches Rollenspiel (auch wenn es einen ein wenig an die Hand nimmt), kann aber für Neulinge im Genre anspruchsvoll sein. Diese neue Edition aktualisiert ein Abenteuer mit 'Old-School'-DNA und behält, wie jedes gute Dragon Quest-Spiel, die Mechaniken, Systeme und kleinen Regeln bei, die es von den meisten modernen Veröffentlichungen unterscheiden.

Die Reise von Maribel, Kiefer, Sir Mervyn und seiner Gruppe (unsere Figur heißt Akira als Hommage an den verstorbenen Toriyama) ist voller Herausforderungen und zudem so lang und labyrinthartig, dass man zwischen Erkundungen, Kommen und Gehen und allem, was mit Zeitsprüngen zu tun hat, leicht desorientiert ist, wenn man nicht aufpasst. Erwarten Sie nicht, dass wir Ihnen eine eindeutige Karte geben oder Sie Schritt für Schritt an die Hand nehmen; Wir geben Ihnen eine Sammlung von Tipps, die Ihnen helfen sollen zu verstehen, wie diese Welt funktioniert... Und um dir zu helfen, wie ein echter Abenteurer zu spielen.

Wenn Sie bereit sind, wachen Sie in der Boquerón-Bucht auf und legen wir los.

Die Steuerung ist wichtiger, als sie scheint.

Obwohl dies ein klassisches RPG ist und es scheint, als seien "Akzeptieren, Abbrechen und Menü" alles, was man braucht, spart das Beherrschen einiger Verknüpfungen und Funktionen Zeit und verhindert Verwirrung. Beachten Sie diese Steuerungen (wir verwenden die Nintendo Switch 2-Version als Referenz), denn sie machen den entscheidenden Unterschied:



X-Taste: Classic Dragon Quest, dies ist die Taste, um den Status- oder Gruppenbildschirm zu öffnen. Von hier aus kannst du alle Charakterinformationen sehen, ihre Kleidung und Ausrüstung wechseln (drücken Sie +, um die empfohlene Ausrüstung zuzuweisen), Fertigkeiten konsultieren oder einsetzen (wie magische Zauber heute genannt werden), die Geschichten im Tagebuch durchgehen, Gegenstände ansehen und verwenden oder die Spieloptionen ändern.



B-Taste: Wie gesagt, ermöglicht es dir, sofort mit deinen Begleitern zu sprechen, ohne Menüs zu öffnen. Perfekt, um schnelle Hinweise darauf zu bekommen, wohin man gehen oder was zu tun ist.



L/R-Tasten oder der rechte Analogstick: Diese werden verwendet, um die Kamera in bestimmten Bereichen zu drehen. Sie sind entscheidend, wenn du keine Truhen, Türen oder Gänge verpassen willst, die aus einem anderen Blickwinkel besser zu sehen sind. In Reimagined kann man die Kamera in großen Bereichen um 360º drehen und in Innenräumen 45º, sodass man nicht zu viel sieht. Drücke den rechten Stick, um die Kamera wieder zu zentrieren.



Y-Taste: eine sehr praktische Abkürzung. Wenn man in einer Stadt oder einem Dorf drückt, zeigt der Bildschirm eine Liste von Gegenständen, Waffen, Rüstungen und anderen Waren an, die in lokalen Geschäften (Rüstungsschmeiden, Basare usw.) verkauft werden. Ideal, um zu sehen, was zu bieten ist, ohne jedes Gebäude betreten zu müssen. Außerdem kann man in Reimagined L und R drücken, um auf die Karte heranzuzoomen und zwischen der lokalen Karte, der Regionalkarte und schließlich der Weltkarte zu wechseln.



ZL-Taste: Zeigt oder versteckt die Charakterinformationslegende (Name, HP, MP, Level und Porträt).



ZR-Knopf: Jetzt kannst du über die Bühne rennen!



Sprich mit allen (und streichle die Hunde und Katzen)

Eines der großartigen Dinge an Dragon Quest VII Reimagined ist, dass das Chatten mit NPCs nicht mühsam ist; Im Gegenteil, es ist meist nützlich und bringt einen oft sogar zum Lächeln. Wann immer Sie in einer Stadt oder einem Dorf ankommen und nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen, versuchen Sie, mit den Einheimischen zu sprechen. Dennoch ist es, wenn man zum Punkt kommen will, meist am effektivsten, den Bürgermeister oder die Autoritätsperson zu finden, um schnell herauszufinden, was in der Gegend vor sich geht.

Wenn du dir danach noch unsicher bist, wende dich an deine eigene Gruppe: Sprich mit deinen Begleitern um Rat (drücke jederzeit B)... Oder lass sie deine Zukunft 'lesen'. Ja, genau. In Estard Castle gibt es links beim Betreten eine alte Wahrsagerin, die dir zusätzliche Hinweise geben kann, was vor dir liegt. Und wenn du immer noch feststeckst, schau am Mystischen Schrein vorbei und bitte den Wächter, dir den Weg zu zeigen. Es gibt hier immer mehr als einen Weg, Hilfe zu bekommen.

Verkaufen Sie Ihre veralteten Geräte schnell

Wie viele Zypressenschläger hast du in deinem Inventar? Obwohl der Platz nicht mehr so ein Problem ist, und besonders für deine Finanzen, ist es am besten, alle Ausrüstungen (Waffen, Rüstungen, Kleidung und Zubehör) loszuwerden, die du nicht mehr brauchst, um deine Charaktere zu verbessern. Mit anderen Worten: Sobald du zum Beispiel die Keule durch ein anständiges Schwert ersetzt hast, schau nicht zurück: Verkauf sie, bevor sie zu viel an Wert verliert. Und falls du nicht weißt, ob deine Ausrüstung für ein Mitglied noch nützlich sein könnte, versuche, die empfohlene Konfiguration auf dem Gruppenbildschirm zu aktivieren.

Greifen Sie Gegner in der Welt an

Obwohl DQVIIR in erster Linie ein rundenbasiertes Kampfspiel ist, integriert es nun ein Feature, das in modernen RPGs Standard ist: die Möglichkeit, Gegner auf der Karte (sowohl lokale als auch regionale Karten) anzugreifen. Dieses Feature, das wir im Super-Mario-RPG-Remake schmerzlich vermisst haben, erlaubt es dir nicht nur, einen Überraschungsangriff zu starten und deine Feinde vielleicht zu überraschen oder zu betäuben, sondern hilft dir auch, die schwächsten Monster mit plötzlichen Schlägen loszuwerden, ohne kämpfen zu müssen, und bringt dir so alle relevanten Erfahrungspunkte ein. Berufungsmeisterschaftspunkte und Belohnungen (aber Vorsicht: in kleineren Mengen!).

Drohung von... Ein neues Accessoire!

Wenn du starke Gegner mit böser Aura siehst, unterdrücke nicht den Drang, alles zu tun, was du hast, obwohl wir empfehlen, zu beten und zu speichern, falls du das kürzlich nicht getan hast. Diese Gegner werden bedrohliche Monster genannt, und natürlich sind sie stärker als normal. Wenn du sie besiegst, erhältst du ein Monsterherz, das du als Amulett verwenden kannst, um deine Charaktere mit verschiedenen Effekten zu verbessern.

Dein erstes bedrohliches Monster wird höchstwahrscheinlich ein skrupelloser Keulenträger am Stadtrand von Ballymolloy sein.

Zerstöre es und durchsuche alles

In Dragon Quest VII Reimagined existieren Begriffe wie "Privateigentum" oder "Hausfriedensbruch" praktisch nicht... Und das ist zu deinem Vorteil. Betreten Sie jedes Haus, überprüfen Sie Schränke und Schubladen und bringen Sie Ihre Zelda-Seite hervor, indem Sie überall Töpfe zerschlagen, wo Sie sie sehen. Es ist sehr üblich, Gegenstände, Gold und angenehme Überraschungen an den unerwartetsten Ecken zu finden.

Vergessen Sie Ihre Tasche: erweitertes gemeinsames Inventar

In Fragments of a Forgotten Past konnte jedes Gruppenmitglied bis zu 12 Gegenstände tragen, einschließlich Ausrüstung. Das bedeutete, dass man seine Tasche im Blick behalten und darauf achten musste, Gegenstände zu entfernen, die man im Kampf brauchte (wie eine Heilpflanze), und alle Arten von Gegenständen teilten sich denselben Raum. In Reimagined findest du ein sehr nützliches gemeinsames Inventar mit nicht weniger als 42 Slots für Verbrauchsgegenstände und ebenso viele für Ausrüstung (Waffen, Rüstungen und Accessoires, Amulette und Herzen) sowie wichtige Gegenstände.

Die Bank gewinnt

Wenn du besiegt bist und die ganze Gruppe fällt, musst du nicht nur zur Kirche gehen, um wiederzubeleben (es sei denn, du hast jemanden mit Auferstehungszaubern), sondern du verlierst auch einen Großteil des Geldes, das du bei deiner Ohnmacht bei dir hattest.

Deshalb ist es eine gute Idee, eine Bank zu finden (es gibt einige in bestimmten Städten und bestimmten Orten) und dort die meisten (oder sogar alle) Münzen einzuzahlen, bevor du einen Dungeon betrittst. Es gibt einige wirklich gefährliche Bosse, die dich mit einer Reihe von Niederlagen mittellos zurücklassen können.

Verwende die neuen Shortcut-Befehle

Um nicht alle paar Minuten ins Menü gehen zu müssen, nutze die Tastenkombinationen: Du kannst mehrere sehr nützliche Befehle vergeben und sie sofort ausführen, während du erkundest.

Anfangs ist die naheliegendste Option, "Alles heilen" (standardmäßig links) zu setzen, weil das viel Zeit zwischen den Kämpfen spart. Aber im Verlauf schaltest du weitere Befehle für schnellen Zugriff frei. Eine der praktischsten Möglichkeiten ist, den Berufungswechsel griffbereit zu haben: So kannst du die Berufungen sogar mitten im Dungeon anpassen, ohne in einen sicheren Bereich zurückkehren oder dich in Menüs verlaufen zu müssen.

"Heal All wird MP effizient einsetzen, um die Gesundheit der Gruppe wiederherzustellen und sie von allen unangenehmen Statuseffekten zu befreien."

Automatisieren und beschleunigen Sie Kämpfe

Levelaufstieg ist der Schlüssel, um die Bosse bekämpfen zu können, die während des Abenteuers auftauchen. Das Durchqueren der Karte, das Suchen nach Feinden und das Wiederholen von Kämpfen, um Stärke zu gewinnen, kann mühsam sein, aber es gibt eine Möglichkeit, es zu beschleunigen: die Taktik.

Es ist nicht "die ultimative Strategie", immer zu gewinnen, sondern eine der Optionen, die beim Start eines Kampfes zur Verfügung stehen. Von dort aus kannst du das Verhalten jedes Charakters mit verschiedenen Richtlinien definieren, wie zum Beispiel (beachte, dass sie sich in Reimagined im Vergleich zu Fragments ändern):



Keine Gnade



Kämpft vorsichtig



Mix



Benutze keine Magie



Heilaufgaben



Benutze keine PM



Befolgen Sie Befehle



Standardmäßig ist "Befehle befolgen" meist aktiv, was der klassische Modus ist: Du entscheidest jede Aktion manuell wie in jedem RPG. Aber wenn du so schnell wie möglich Erfahrung und Geld sammeln willst, ist "Keine Gnade" meist am effizientesten, weil deine Begleiter mit maximaler Intensität angreifen, ohne dass du Anweisungen geben musst. Und auch wenn es vielleicht nicht so erscheint, macht diese kleine Zeitersparnis einen großen Unterschied, wenn man nur Level und Ressourcen ansammeln will.

Berufung als Heiler

Obwohl du eine Standardberufung hast, kannst du nach etwa 20-30 Stunden Spielzeit Berufungswechsel freischalten, und es ist eine gute Idee, dass die ganze Gruppe so schnell wie möglich das Heilen lernt. Die einfachste Option ist die Heiler-Berufung: Sie ist darauf ausgelegt, das Team zu unterstützen, entwickelt sich schnell und ist als eine der Grundberufe leicht zu starten.

Außerdem dient das Meistern einiger grundlegender Berufe als Tor zu mittleren Berufen mit besseren Zaubern, Fähigkeiten und Werten... und später zu fortgeschrittenen.

Wie viel habe ich noch, um in meiner Berufung voranzukommen?

Jede Berufung hat ihr eigenes Fortschrittstempo, aber alle haben ein Limit von 8 Meisterschaftsstufen. Wenn du prüfen willst, wie weit du von der nächsten Stufe einer Berufung entfernt bist, geh zur Abtei der Berufung und näher dich dem Zähler links: Die alte Frau unten sagt dir, welche Anforderungen du noch erfüllen musst, um einen weiteren Schritt weiterzukommen.

Es wird auch gemunkelt, dass es eine "heldenhafte" Klasse gibt, die nur denen offenbart wird, die eine breite Beherrschung der Berufe zeigen. Versuche, drei Zwischenklassen abzuschließen (zum Beispiel Pirat, Paladin und Weiser) oder, wenn du möchtest, zwei Mittelstufen und eine fortgeschrittene Klasse (zum Beispiel Pirat, Paladin und Beschwörer), und du könntest dich in der Abtei überraschen.

Wie immer auf der Jagd nach den mythischen Metallschleimen

Schleime sind ein absoluter Klassiker in der Dragon Quest-Reihe und können neben ihrer Ikonen auch deine beste Abkürzung zum Aufleveln sein. Konkret gibt es "Metall"-Varianten, die das Erlebnis der Gruppe in sehr kurzer Zeit verbessern sollen.

Priorisieren Sie Metallschleime und später Metallblasenschleime. Ersteres bringt 1.000 Erfahrungspunkte, letzteres 10.000, was enorm ist, wenn man möchte, dass das Team mit voller Geschwindigkeit wächst. Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Sie neigen dazu, leicht zu fliehen, und ihre Verteidigung ist so hoch, dass normalerweise nur normale Angriffe oder spezifische Techniken wie Metall-Lunge oder Mordaxt gegen sie wirksam sind.