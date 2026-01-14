5 Tipps, um deine Insel vor dem Animal Crossing: New Horizons 3.0 Update vorzubereiten

HQ

Am 15. Januar 2026 erscheint Animal Crossing: New Horizons Version 3.0, vollgepackt mit neuen Funktionen und begleitet von einem Nintendo Switch 2 Edition des Spiels, das die Auflösung und die maximale Anzahl der Online-Spieler erhöht, neben weiteren neuen Funktionen.

Egal, ob du die Nintendo Switch -Version weiterspielst oder mit Nintendo Switch 2 den Sprung zu 4K wagst – nutze diese Tipps vor dem Update, um sicherzustellen, dass deine Insel bereit ist, den neuen Content zu genießen.

1. Ihr Zuhause reinigen, Ihre Post neu ordnen und Ihre Taschen aufräumen

Viele Spieler haben ihre Insel schon länger nicht besucht, sodass beim Neustart des Spiels mehrere Ereignisse stattfinden. Zunächst einmal wird Ihr Haus höchstwahrscheinlich voller Kakerlaken sein, die Sie loswerden müssen. Einfach die Möbel so bewegen, dass sie herauskommen können, und "sanft" mit dem Fuß darüber fahren. Keine Sorge, sie sind nicht wie die in Fallout.

Andererseits, da du schon länger nicht mehr gespielt hast, wirst du dich nicht mehr erinnern, welche Gegenstände du dabei hast. Schau dir an, was du in deinen Taschen hast, und bewahre alle Gegenstände auf, die Platz im Inventar beanspruchen. Es ist lästig, einen neuen Gegenstand kaufen zu wollen und keinen Platz zum Tragen zu haben...

Schließlich, und eng verwandt mit dem oben Genannten, müssen Sie Ihre Post überprüfen, um die Geschenke und Briefe zu sammeln, die Ihnen während Ihrer Abwesenheit zugesandt wurden. Es ist wichtig, Platz in den Taschen zu haben, um die Geschenke aufheben zu können!

2. Räumen Sie das Hafengebiet

Version 3.0 von Animal Crossing: New Horizons feiert die Premiere des von der Familie Kapp'n im Hafen unserer Insel, daher ist es wichtig, alle Gegenstände und Möbel, mit denen wir diesen Bereich dekoriert haben, zu lagern, nur für den Fall. Obwohl alle Gegenstände, die das neue Gebäude blockieren, höchstwahrscheinlich automatisch gelagert werden, schadet es nicht, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

3. Bestellen Sie Möbel und Artikel aus dem Katalog

Mit jedem neuen Update überwältigt uns immer wieder der Drang, unser Haus zu renovieren, unsere Insel zu verändern oder unseren Inselbewohnern beim Dekorieren ihrer Häuser zu helfen. Wir vergessen jedoch immer, dass viele Artikel vom Nook Stop-Katalog abhängen (zum Beispiel die neuen Lego-Artikel!), sodass sie am Tag nach unserer Bestellung ankommen. Es ist daher am besten, den Prozess zu beschleunigen, damit wir am Tag des Updates alles haben, was wir brauchen.

4. Finanzierung deines Baus

Projekte

Wenn du denkst, dass deine Insel eine neue Brücke braucht oder du eine der bereits platzierten Brücken sowie Rampen und Treppen versetzen möchtest... Am besten bezahlt man die Arbeit vor dem Update, da es einen Tag dauert, nachdem das gesamte Geld abgeholt ist.

5. Entfernen Sie Unkraut, grüßen Sie alle Nachbarn (und werfen Sie diejenigen raus, die Ihnen nicht gefallen).

Unkraut und Blumen wachsen unkontrolliert, sodass du, wenn du nach einer Weile auf deine Insel zurückkehrst, Blumen gibt, wo du sie nicht gelassen hast, und dass der Boden mit Unkraut bedeckt ist. Nutzen Sie die Unkrautbekämpfungsroute, um sich wieder mit der Inselkarte vertraut zu machen und sagen Sie allen Inselbewohnern Hallo. Sie werden dich sicher vermissen! Außerdem, da dieses Update neue Inselbewohner basierend auf The Legend of Zelda und Splatoon enthält (freischaltbar über kompatible Amiibo-Figuren), könnte es Zeit sein, sich von einigen euren alten Nachbarn zu verabschieden, um Platz für neue Freunde zu schaffen...

Wirst du Änderungen an deiner Insel mit Version 3.0 von Animal Crossing: New Horizons vornehmen, oder möchtest du dich lieber ausschließlich auf die neuen Inhalte konzentrieren? Fallen Ihnen Empfehlungen ein, die wir in diesem Leitfaden nicht enthalten haben?