Battlefield 6 Guide: Wo finde ich alle 30 Kampagnen-Sammlerstücke?

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich die Battlefield 6 Campaign überspringen werden, um direkt in die Online-Multiplayer zu springen, werden sich einige vielleicht in den Einzelspieler-Bereich wagen, um die Geschichte zu erleben und einige Herausforderungen abzuhaken, die Goodies belohnen, die ihr an anderer Stelle in Battlefield 6 verwenden könnt. Wenn ihr also die Erwähnung von 30 verfügbaren Collectibles gesehen habt und euch fragt, wie diese aussehen und wo ihr sie in den neun Missionen finden könnt, sind wir für euch da.

Wir haben die verschiedenen Missionen durchsucht, um alle 30 Collectibles zu finden, und wo ihr sie finden könnt, seht ihr unten den Standort der einzelnen Missionen.

Mission 1 - Immer treu (3 Sammlerstücke)

Der erste ist leicht zu lokalisieren. Wenn du dich nach der Jeep-Sequenz mit dem Scharfschützentrupp verbindest, findest du die Erkennungsmarke zum Sammeln auf einer Kiste im Munitionsdepot.

Werbung:

Dieser zweite ist einer der leichtesten zu übersehenden in der gesamten Geschichte. Wenn du das Servergebäude betrittst und gerade die zweite C4-Ladung auf der Säule platziert hast, bevor du das Abseilseil hinaufsteigst, schau dir eine der Säulen im Raum in der Nähe des Fensters an, um eine Korktafel zu finden, in der ein Messer steckt. Das ist das Sammlerstück.

Das letzte Sammlerstück befindet sich kurz nach dem zweiten. Steigen Sie das Abseilseil hinauf und biegen Sie sofort nach links ab. Er liegt vor Ihnen neben einer leuchtend orangefarbenen Kühlbox.

Werbung:

Mission 2 - Der Fels (3 Sammlerstücke)

Zu Beginn der Mission, nach der Landung aus dem Halo-Sprung, drehst du dich sofort um und findest das Sammelobjekt auf dem Boden in der Nähe der Wand.

Der zweite ist leicht zu erkennen und zu identifizieren, da er sich im unterirdischen Militärmuseum befindet. Wenn Sie sich dem Ende dieses Ortes nähern, suchen Sie vor dem Munitionsdepot Pax Armata eine letzte Ausstellung, die eine Schaufensterpuppe zeigt, die an einem Funkpult arbeitet. Das Sammlerstück liegt auf dem Schreibtisch.

Gegen Ende der Mission, als du daran arbeitest, die zweite Geschützstellung zu zerstören, siehst du in dem Bereich, in dem ein Hubschrauber eintrifft, um Pax Aramata Verstärkung zu liefern, einen Container voller Munition und Waffen. Das Sammlerstück befindet sich in diesem Behälter.

Mission 3 - Operation Gladius (3 Sammlerstücke)

Sobald du die Fahrzeugsequenz abgeschlossen und das gepanzerte Fahrzeug verlassen hast, hast du die Aufgabe, Panzerabwehrstellungen zu zerstören. Hinter dem unteren, näher an der Stelle, an der du landest, befindet sich ein Haufen Munitions- und Waffenkisten. Das Sammlerstück befindet sich auf einer dieser Kisten.

Sobald du mit der Begleitung des gepanzerten Fahrzeugs fertig bist und darauf drückst, eine Überwachungsposition zu erreichen, stößt du auf deinem Weg durch die Gebäude schließlich auf eine Dachterrasse mit ein paar Gartengeräten. Das Sammlerstück liegt in diesem Bereich auf der Werkbank.

Wenn du das Rathaus betrittst und auf die Treppe starrst, die in den ersten Stock führt, befindet sich direkt links von dir eine geschlossene Tür. In diesem Raum befindet sich ein Poster, das mit einem Messer an die Wand gespießt wird, was dein neuntes Sammlerstück ist.

Mission 4 - Night Raid (4 Sammlerstücke)

Keine Angst, Sie haben nichts verpasst. Du musst einen guten Teil dieser Mission abschließen, bevor das erste Sammelobjekt erscheint. Wenn du in der Villa bist, in der sich das Ziel befindet, genau dann, wenn du den ersten Stock erreichst, nachdem du die Treppe hinaufgegangen bist, schaue weiter nach vorne, nachdem du die Treppe hinaufgegangen bist, und folge der Wand zu deiner Linken ganz nach unten, bis du einen verschlossenen Raum erreichst. Öffne die Tür, beseitige die Feinde und finde ein paar Erkennungsmarken im Badezimmer.

Nachdem Sie aus der Villa geflohen sind und sich in die Seitenstraßen von Kairo geduckt haben, wenn der Hubschrauber anfängt, Ihre Fahrten zu machen und Sie in kleine Geschäfte eintauchen zu sehen, befindet sich dieses Sammlerstück im Innenhof, der direkt danach folgt. Du solltest in der Lage sein, die Pyramiden von Gizeh im Hintergrund zu sehen, und wenn ja, befindet sich das Sammlerstück auf einem Tisch zu deiner Rechten in der Nähe der Richtung, in die sich dein Trupp bewegen wird.

Kurz nachdem dein ursprünglicher Exfil-Truck zerstört wurde, gehst du erneut in die Gassen von Kairo, und hier findest du das dritte Sammlerstück. Der wichtigste visuelle Marker sind die Kleiderbügel, die sich außerhalb dieses Ladens befinden, da sie sich in einem Geschäft auf der Theke befinden.

Endlich ein leicht zu greifendes. Während des letzten Feuergefechts, wenn du gebeten wirst, einen Werfer aus einem Munitionslager zu holen, befindet sich das Sammelobjekt im Raum, als du sofort auf der linken Seite eintrittst. Es ist ein weiteres Messer, das in der Wand steckt, so dass es leicht sein kann, es zu übersehen.

Mission 5 - Kein Schlaf (3 Sammlerstücke)

Ein einfacher Start. Wenn du zu Beginn der Mission den Briefing-Container betrittst, befindet sich das Sammelobjekt auf der linken Seite, wenn du den Raum betrittst.

Noch eine einfache. Im War Room von Kincaid im New Yorker Stadthaus siehst du das Sammlerstück an der gegenüberliegenden Wand, wo du eintrittst. Sie sollten den charakteristischen Blitzeffekt während der Dialogszene bemerken.

Zu guter Letzt noch ein leichter zu ergatternder Punkt. Nach dem Unfall im Zugtunnel siehst du einen offenen Container, bevor du dich auf die Baustelle begibst. Das Sammlerstück befindet sich in diesem Behälter.

Mission 6 - Berge versetzen (4 Sammlerstücke)

Sobald du den Präsidenten getroffen hast und sicher in der Feuerwache bist, warte, bis der Anführer der freien Welt zu Ende gesprochen hat, und bevor du nach oben gehst, geh zur anderen Seite der Station (auf der gleichen Etage) und finde die Küche. Die Sammler-Erkennungsmarken befinden sich auf der Arbeitsplatte.

Als nächstes, im offenen Park, während Sie die Drohnenpiloten jagen, während Sie sich dem zweiten Operator nähern - bevor der LKW Sie auf der Straße überfällt - schauen Sie unbedingt in das Containergebäude mit Blick auf die Baustelle. Das Sammlerstück befindet sich im Inneren und auf dem Boden des Gebäudes.

Nach dem Unfall im Zugtunnel, sobald du den offenen und gut beleuchteten Teil der U-Bahn erreichst, in dem Kincaid dich aktiv aus der Ferne verspottet, findest du das Sammlerstück auf einem Regal ganz links im Raum, aus der Perspektive, wo du eintrittst, nachdem du durch die Tunnel gegangen bist.

Schließlich, wenn du dem Wiedersehen mit Carter und dem Präsidenten näher kommst und dich mit der Brücke über dir und dem Park mit Blick auf den Fluss durch die Straßen arbeitest, begib dich in diese üppige Gegend, um einen toten Soldaten auf einem der gepflasterten Wege zu finden. Auf dem Körper des Soldaten befindet sich eine Erkennungsmarke zum Sammeln.

Mission 7 - Nilwache (2 Sammlerstücke)

Wenn du den Panzer verlässt und dich durch das erste Gebäude arbeitest, bevor du das zweite betrittst, wende dich im Hof nach rechts, um das Sammelobjekt auf dem Boden in der Nähe des Müllhaufens zu finden.

Ganz in der Nähe des ersten Sammlerstücks befindet sich das zweite im zweiten Innenhof, wo das Feuergefecht ausbricht. Wenn du diesen Hof betrittst, schaue nach rechts und gehe direkt zu den Gebäuden auf der gegenüberliegenden Seite. In einem der Gebäude, an einer hinteren Wand, ist ein Messer im Putz eingeklemmt. Das ist das Sammlerstück.

Mission 8 - Operation Ember Strike (4 Sammlerstücke)

Die erste befindet sich in dem Bereich, in dem du diese Mission beginnst. Schalte die Feinde mit der Drohne aus, schnapp dir ein Quad und fahre weiter ins Tal (bevor du das Fort erreichst), bis du ein zerstörtes Dorf findest. Das Sammlerstück befindet sich im größten Gebäude auf diesem Grundstück.

Vielleicht das am schwersten zu findende Sammelobjekt im gesamten Spiel. Im offenen Bereich mit den drei Orten, die zerstört werden müssen, befindet sich das Sammlerstück in einem kleinen Gebäude in einem kleinen Dorf, das von Pax Armata Soldaten bewohnt wird. Es liegt näher an der B-Seite und auf der anderen Seite des Flusses als die A-Stelle, irgendwo in der Mitte der weiteren Umgebung, und Sie werden wissen, ob Sie am richtigen Ort sind, denn der Eingang zum Gebäude mit dem Sammlerstück hat die Festung im Hintergrund.

Ein viel einfacher zu lokalisierendes. Nachdem du dich durch die Raffinerie gearbeitet hast und der Scharfschütze das Team aus dem Hinterhalt überfällt und Lopez ausflippen lässt, begib dich einfach zum Nest des Scharfschützen und finde das Sammlerstück auf dem Boden.

Ein weiterer einfacher Weg, den man sich schnappen kann. Nachdem du den vierten Ort zerstört hast, nachdem du den Damm zum ersten Mal überquert hast, gehst du den Hügel hinauf, um ein paar Quads zu finden. Das Sammlerstück befindet sich auf einer Waffenkiste mit Blick auf den Damm.

Mission 9 - Immer vorwärts (4 Sammlerstücke)

Fast geschafft! Zu Beginn der Mission, nachdem du das LagerPax Aramata geräumt hast und bevor du den Hügel hinaufgehst, um den Hauptangriff auf die größere Basis zu beginnen, solltest du in den kleinen Hangar in der Nähe des Ausgangs gehen, wo sich auf dem Boden in der Nähe von zwei Lastwagen das Sammlerstück befindet.

Nachdem du einen Großteil des Basisangriffs abgeschlossen hast, hast du die Aufgabe, ein besonders lästiges Kampfflugzeug mit einem Haufen Raketenwerfer auf dem Boden zu zerstören. Vor diesem Kampf hast du ein hangarähnliches Gebäude durchquert, in dem sich am Ausgang der Tür ganz links ein Sammlerstück auf einigen Kisten befindet.

Wenn du den ersten NXC-Werfer erreichst, während sich der Trupp darüber unterhält, wie man die Hyperschallrakete deaktivieren kann, solltest du in den hinteren Teil des Hangars gehen und das Sammlerstück auf einigen Kisten im hinteren Teil finden.

Und schließlich das 30. der 30 Sammlerstücke. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es bis hierher geschafft haben! Sobald die Raketenszene abgespielt wurde und du und dein Trupp in den Bunker von Kincaid getaucht seid, um dem Fallout zu entgehen, solltet ihr sofort nach dem Schließen der Tür einen Blitz auf einem Haufen Kisten mit grünen Leuchtstäben in der Nähe sehen. Das Sammlerstück befindet sich in der Mitte dieser Leuchtstäbe.