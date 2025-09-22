Indiana Jones and the Great Circle: Ein vollständiger Leitfaden für den Orden der Riesen

HQ

Indiana Jones and the Great Circle war eines der besten Spiele des Jahres 2024. Wir haben es sogar als GOTY (Game of the Year) bei Gamereactor Spanien ausgezeichnet, obwohl es bei seiner Veröffentlichung bis weit in den Dezember hinein unter dem Radar blieb. Das Gute daran ist, dass nach Xbox und PC auch PS5-Spieler in den Genuss dieses fantastischen Abenteuers von MachineGames und Bethesda gekommen sind, und bald werden auch Nintendo Switch 2-Benutzer mitmachen.

Mehr Indy-Spieler, mehr Fragen zu beantworten, oder? Als ob das noch nicht genug wäre, wurde am 4. September 2025 das Hauptspiel, das bereits eine unvergessliche Reise ist, die Ihnen 20-30 Stunden geben kann, je nachdem, wie viel Sie abschließen und ausgraben möchten, gerade mit der neuen Erweiterung The Order of Giants vergrößert, die so viele Stunden Spielspaß bietet wie einer der Hauptschauplätze des Basistitels (Vatikan, Ägypten, Siam, Irak).

Denkt daran, dass wir für das reguläre Spiel in anderen Gamereactor-Guides gesammelt haben, wie man alle Relikte des Hauptspiels (die "Rätsel der Antike") an diesen Orten findet. Insgesamt 4 Anleitungen zu Indiana Jones and the Great Circle, die Sie hier nachsehen können.

Aber wenn du die Hauptgeschichte bereits durchgespielt hast oder wenn du dich entschieden hast, einen Umweg auf deiner Reise zu machen, um den Orden der Giganten abzuschließen, sind wir auch hier, um dich zu retten, mit einer Reihe von Tipps, Tricks und vor allem Antworten auf Geheimnisse, Rätsel und Geheimnisse verschiedener Art, einschließlich des Sammelns der 7 Mithras-Artefakte.

Wo ist Vater Ricci mit seinem Papagei Pio und wie starte ich den DLC The Order of Giants?

Zunächst einmal: wie man auf die Inhalte zugreift. Du musst den DLC im entsprechenden Shop oder die Digital Premium Edition gekauft haben. Und nein, bevor du fragst, du wirst nicht in der Lage sein, Der Orden der Giganten direkt über den Xbox Game Pass zu spielen.

Sobald du die Inhalte auf die eine oder andere Weise erworben hast, musst du die frühen Phasen des Spiels durchlaufen haben, bis du die Karte des Heiligen Stuhls erreichst. Die Chancen stehen gut, dass du zu diesen Inhalten zurückkehrst und willst, dass MachineGames dir mehr und besser bietet, oder? Wählen Sie also einfach den Vatikan aus dem Menü Tagebuch - Reisen aus.

Von dort aus schleichst du dich über den Belvedere-Hof (in der Gestalt eines faschistischen Schwarzhemdes oder eines Priesters) und machst dich als Father Jones Junior verkleidet auf den Weg zum Brunnen der Beichte im Südwesten der Karte, zwischen der Sixtinischen Kapelle und der Schwarzhemden-Kaserne.

Dort finden Sie Pater Orlando Ricci, einen spanischen Priester, der ziemlich skandalös redet, zusammen mit seinem Papagei Pio (der keinen passenderen Namen haben könnte, da "Pío" auf Spanisch "Tweet" bedeutet), Freunde des lieben Paters Antonio (Morello, derjenige, der Ihnen die Soutane gegeben hat). Wenn Sie den Inhalt haben, wird Pater Ricci Ihnen "etwas erzählen, das Sie faszinieren wird" und die Aufgabe mit dem Namen "Ein Geheimnis beginnt... " in Ihrem Tagebuch.



Warnung: Das Xbox-Ökosystem hat uns mehrere Probleme mit diesem Inhalt bereitet. Es blieb beim Synchronisieren des Spielstands hängen, es erkannte nicht, dass wir bereits die Vollversion hatten und forderte uns auf, sie zu kaufen (nur um im Store zu erkennen, dass wir sie bereits hatten), es zeigte Fehler wie "Die Spieldaten für diesen Bereich werden noch installiert", als die Installation bereits abgeschlossen war, oder noch schlimmer, es beendete das Spiel, als wir die Villa Pia (die Casina di Pio IV) betraten, was der Zeitpunkt war, an dem die Erweiterung wirklich begann.



Pater Ricci erzählt Ihnen von "dem namenlosen Krieger von Antiochien" ", diesem riesigen Kreuzfahrerhelm aus dem Besitz von Paul IV. und der Möglichkeit, dass er sich noch in einer geheimen Kammer unter der Kasina befindet, die vor der Belagerung von Antiochien im Jahr 1097 während des Ersten Kreuzzugs aufbewahrt wurde.

Gleichzeitig scheint der Golddolch des Mithras (erinnern Sie sich gut) aus den Schätzen der Sedes Sancta verschwunden zu sein, wie Pater Borgnino Ricci in einem Brief mitteilt, "den Kaiser Otto IV. 1209 Papst Innozenz III. schenkte".

So öffnen Sie den Safe in A Collegial Mystery: Schauen Sie sich die Bilder an

Ein optionales Geheimnis besteht darin, die Kombination zum Tresor des kirchlichen Kollegiums auf der Grundlage von Hinweisen zu entdecken, die ein Priester hinterlassen hat, der von den religiösen Gemälden inspiriert ist, die das Erdgeschoss der Villa Pia schmücken. Federicos Brief liegt auf einem Schreibtisch und Alessandros Notiz unter einem Schreibtisch, und die Lösung ist wie folgt:



"Denkt an die Zahl der Apostel, die anwesend waren, als unser Herr ihnen die Füße wusch": 12 (ja, obwohl einer wie Maria Magdalena aussieht).



""Denkt über die Schar der Cherubim nach, die Zeugnis ablegen von der Geburt unseres Erlösers (vielleicht kann euch ihre göttliche Güte als Vorbild dienen)": 2 (obwohl es wie ein Durcheinander aussieht, beachtet die Füße und Hände).



"Zählt schließlich sorgfältig die Tiere, die zur Feier des Tages anwesend sind, wenn der verlorene Sohn in die Umarmung seines Vaters zurückkehrt": 2 (Hast du nicht den Kopf des Kalbes gesehen?



Kombination: 1222. Dadurch bekommst du das "Hard Crust"-Abenteuerbuch.

So betreten Sie die geheime Kammer unter der Casina

Hast du das kollegiale Rätsel gelöst, kannst du dein Abenteuer fortsetzen. Sie sind auf der Suche nach einem geheimen Eingang zu der Kammer unter der Villa Pia, und er war wahrscheinlich direkt vor Ihrer Nase. Wenn Sie die Wandkarte des Mittelmeers und der Meere Europas bereits untersucht und fotografiert haben (Indy macht bis zu drei verschiedene Fotos/Kommentare: Übersichtskarte, Heilige Expeditionen, Stadt Antiochia), haben Sie vielleicht nicht bemerkt, dass Sie auch damit interagieren können.

Klicke auf die Legenden-/Inschriftentafel, die von den Heiligen Expeditionen handelt, um ein kleines Fach zu öffnen, in dem zwei Statuetten aufbewahrt werden: der Papst und der Kreuzfahrer. Wo sollten Sie die einzelnen platzieren? Wahrscheinlich wissen Sie es bereits, aber nur für den Fall: Platzieren Sie den Kreuzritter in Antiochia, denn dort wird er seinen ersten Kreuzzug und seine Belagerung unternehmen, und den Papst auf dem Heiligen Stuhl, wo Sie sich jetzt befinden: Im Vatikan, im Herzen Italiens.

Dadurch öffnet sich der Geheimgang, der dich zu der Kammer führt, in der sich die Rüstung und der Helm des riesigen "namenlosen Kreuzritters" befinden. Verlasse die falsche Wand mit dem Schlüssel, den du gerade bekommen hast, und gehe zum ersten großen Rätsel in Der Orden der Giganten.

Das Wasserschlangen-Puzzle

Das erste große Rätsel der Erweiterung ist so gut und authentisch wie das Beste im Hauptspiel. Es geht darum, das Wasser aus dem Schlangenbrunnen zu allen goldenen Schlangenabflüssen zu leiten, was wiederum die Schlösser an der Tür unten entfernt, und es gibt zwei Schritte, die zu befolgen sind.

Im ersten müssen Sie die Abflüsse so drehen, dass die Platten, die das eigentliche Puzzle abdecken, angehoben werden. Zwischen dieser und der zweiten Phase musst du eine Platte freischalten, die sich nicht ganz hebt (und auf dem Weg dorthin ein verlorenes Artefakt finden). Schließlich, wenn der gesamte Kreislauf freigelegt ist, musst du das Wasser an seinen Bestimmungsort leiten.

Mithras-Artefakt 1: Heliodromus-Artefakt

Bevor du das Rätsel löst, solltest du die Chance nutzen, wenn du vor dem Schlangenbrunnen von Plattform zu Plattform klettern kannst, um einen kurzen Umweg zu machen. Wenn du durch den Spalt schlüpfst, den sein Körper auf der oberen Ebene hinterlassen hat, wende dich nicht weiter auf seinen Schuppen, sondern wende dich nach rechts und gehe den Gang hinunter, bis du ein Grab findest (siehe Karte). Hier findest du die Krone, dein erstes von sieben verlorenen Artefakten im Spiel.

"Krone mit Blitzen, Symbol des Heliodromus, des sechsten mithraischen Grades der Einweihung".

Das Schlangen-Rätsel lösen

Kommen wir nun zum Punkt. Die erste Phase wird für Sie einfach sein, wenn Sie die Schlüssel in zwei Wasserhähnen stecken. Als nächstes, wenn Sie Probleme haben, den Wasserkreislauf neu anzuordnen, hier sind einige Screenshots, wie es am Ende aussehen sollte, um alle goldenen Abflüsse zu gießen und alle Schlösser zu öffnen, alles vom Eingang aus gesehen, mit Blick auf die Schlange von Angesicht zu Angesicht (West-Ost):

Du kannst jetzt auf Junias Grab zugreifen und dein erstes Stück des Zylinders aufheben, um ....

Die Katze aus der Kanalisation

Sobald Sie die Szene vor der Statue der Riesin Junia und Ihre erste Begegnung mit einem echten Riesen hinter sich gelassen haben und bevor Sie die Kanalisation verlassen, können Sie eines der Geheimnisse in Form einer Katze finden, die in einem Winkel versteckt ist. Nehmen Sie einfach die Abzweigung, die auf der Karte eingezeichnet ist.

Wenn du aus der Kanalisation kommst, kommst du zu einer der lustigsten Szenen, in der Pater Ventura, Indy, der wie Super Mario aus der Kanalisation auftaucht, und Benito Mussolini selbst, der faschistische Diktator, zu sehen sind. Du gehst dann die Via Giulia entlang und infiltrierst Riccis Quartier auf der Suche nach ihm. Aber zuerst empfehlen wir Ihnen, die schöne Wohnung auf dem Foto zu besuchen, einen erstaunlich gemütlichen Ort voller Details, an dem Sie das Vitamine-Abenteuerbuch in die Hände bekommen und vor allem ein anderes Kätzchen streicheln können...

So verlassen Sie die Bibliothek des Palazzo Ricci

Säubern Sie den plüschigen Innenhof von schwarzen Hemden (oder versuchen Sie, als solches verkleidet unauffällig auszusehen) und klettern Sie dann mit der Peitsche die Pergola hinauf, wie auf dem Bild zu sehen. Sobald du in der Bibliothek bist, wirst du sehen, dass die Faschisten alles auf den Kopf gestellt haben, um nach dem Priester zu suchen, aber sie haben kein verbranntes Stück Papier in einem der Räume bemerkt. Obwohl Sie es kaum sehen können, steht Ihnen auf diesem Papier die Reihenfolge (2-1-3), in der Sie die Bücher ziehen müssen, um den Geheimgang zum Versteck von Pater Ricci und dem Papagei Pio zu öffnen.

Zurück in der Cloaca Maxima: Unvollendete Geheimnisse

Es ist an der Zeit, die Teile des Dichtungszylinders zu finden, die du nach Junias Grab übrig gelassen hast. Vorher können wir ein paar Sammlerstücke abholen und ein paar Geheimnisse in der Kanalisation entdecken, wie die Ninja Turtles.

Miles' Brief

Öffne mit deinem Zippo einen Gang und schleiche dich unter den Rohren hindurch, um mehr über den mysteriösen Kult Mysteries of Mithras zu erfahren. Sehen Sie sich die Bilder zur Orientierung an.

Der Kanaltresor

Ganz in der Nähe des geheimen Quartiers von Pater Ricci sind Sie auf einen Tresor auf einem Holzregal gestoßen, in einem vernachlässigten Bereich voller Kisten und Flaschen. Und was ist die Kombination? Sie werden sehen, dass einige der Boxen nummeriert sind, aber die Nummern, an denen Sie interessiert sind, sind hinter vier Flaschen Wein und Spirituosen versteckt. Nehmen Sie sie auseinander oder zerbrechen Sie sie, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht schneiden, um die Kombination freizulegen: 5742.

Mithras-Artefakt 3: Löwe-Artefakt

Es scheint, dass die Kiste einem Mitglied des Kults gehört, denn dadurch erhältst du ein weiteres Mithra-Artefakt: das Objekt des Löwen.

"Ein Batillum, ein antiker römischer Spaten, Symbol des Löwen, der vierte mithrasische Grad der Einweihung"

Neben dem Artefakt findet man kurioserweise eine eher schlanke automatische Pistole, die der legendären Walther PPK von James Bond sehr ähnlich ist. Eine versteckte Anspielung auf die 007-Saga wie ein Easter Egg?

Der Entwurf des Liebesbriefes

Eines der am besten versteckten Geheimnisse in dem ganzen verwickelten Bereich der Cloaca Maxima ist eine "armselige" Feldnotiz, aber sie ist nett und summiert sich zu Abenteuerpunkten. Schauen Sie sich die Stelle auf der Karte an und tauchen Sie mit dem Atemgerät ein, um nach dem Durchqueren eines sehr beengten Gebiets auf den Grund eines Brunnens zu gelangen, wo ein Romantiker den Entwurf seines Liebesbriefes an seine geliebte Beatrice fallen ließ.

Mithras-Artefakt 2: Miles-Artefakt

Nach Ihren Ausflügen in die unterirdischen Gänge ist es an der Zeit, ein neues Teil des Dichtungszylinders in die Hände zu bekommen, nachdem Sie ein ziemlich gutes, aber nicht problemloses Rätsel gelöst haben. Um Zugang zu erhalten, gehen Sie den Tunnel hinunter neben dem Graffiti der Mithra-Sekte mit der Aufschrift "Taurus cadit, nōs ascendimus". Aber bevor du zum Rätsel selbst kommst, schau dir diese Wand an und reiße sie nieder, um ein weiteres Mithra-Artefakt zu erhalten.

"Ein Bronzehelm vom Typ Coolus, Symbol der Meilen, des dritten mithrasischen Initiationsgrades".

Das Puzzle des kopflosen Gladiators

Lassen Sie sich nun mit der Peitsche durch den Spalt fallen und Sie befinden sich im Heiligtum des berühmten Gladiatorenpuzzles, das vom geköpften Gladiator geleitet wird. Um es zu lösen, muss man zuerst den Mechanismus verstehen und dann... Viel Glück mit der Steuerung und dem Spiel.

Zunächst einmal wirst du sehen, dass es vier Statuen gibt, die den kopflosen Gladiator umgeben. Auf den jeweiligen Schilden sind wilde Tiermotive eingraviert, nämlich ein Löwe, zwei Tiger, zwei Bären und ein Wildschwein. Bevor Sie anfangen, sich das Hirn herauszuschneiden, klettern Sie durch den Raum (entlang der Wände als Plattformen oder mit der Peitsche), um die Wandmalereien der einzelnen Gladiatoren zu finden und zu fotografieren, die auch eine römische Zahl anzeigen:



I - Löwe Gladiator

II - Wildschwein-Gladiator

III - Der Gladiator der Tiger

IV - Der Gladiator der Bären



Dies ist die Reihenfolge, in der du das Rätsel auf dem Boden aktivieren musst, indem du einen glühenden Ball in einem Zirkel durch seine Statuen treibst. Wenn man den kopflosen Gladiator frontal anschaut und an einen Kompass denkt, muss man den Ball entlang der halbkreisförmigen, in den Boden gegrabenen "Schienen" nach Nordwesten, Südwesten, Nordosten lenken.

Aber welcher Ball? Ah, gute Frage. Um den Ball herauszuholen, musst du zunächst das kopflose Gladiatorenschwert ("Riesenschwert"), das sich am Fuße des Wandbildes des Bärengladiators befindet, nehmen und in das Faustloch der Statue des geköpften Gladiators stecken. Dadurch wird der Mechanismus aktiviert und du kannst die Waffe mit der Peitsche nach unten ziehen und ein neuer Ball kommt heraus.

Das Rätsel selbst ist ab hier eher eine Frage des Könnens. Es wäre viel interessanter und würde mehr Spaß machen, wenn es keine Fehlfunktionen gäbe. Genauer gesagt sahen wir, wie eines der drei Teile, die zum Abschließen der Schaltung benötigt wurden, verschwanden (wir mussten das Spiel zurücksetzen, um den Glitch zu entfernen) und außerdem war es häufiger ziemlich schwierig, die Führungsteile im richtigen Winkel fallen zu lassen, weil die visuellen Hinweise blinkten und es nicht einfach war, es überhaupt richtig zu machen. Ein kleiner Makel auf einem genialen Design und einer makellosen visuellen Ausführung mit unglaublich realistischen Statuen.

Die Schwierigkeit besteht im Grunde darin, die Puzzleteile schneller zu bewegen, vor allem in Richtung des Tiger-Gladiators, bei dem man einige der "Rohrellbogen" anheben muss, sobald man den brennenden Ball passt. Die Logik ist einfach, also probieren Sie es einfach aus und haben Sie Glück, wenn Sie die Teile in dem Winkel anbringen, den Sie möchten...

Wenn Sie es richtig machen, wird niemand anderes als Kaiser Nero von seinem Sockel herabkommen, der im Hintergrund wartete und das Gladiatorenspektakel von seinem erhöhten Sitz aus überwachte. In seiner Hand das begehrte Stück des Zylinders. Nimm das Stück und mach ein Foto von Nero, auch wenn dir ein anderer Glitch auf der Karte anzeigt, dass du es noch nicht getan hast.

Das fiese Croissant

Bevor ihr den kreisförmigen Bereich der "faszinierenden Architektur" im Nordosten der Karte verlasst, solltet ihr daran denken, mehr Questpunkte zu erhalten, indem ihr auf den geheimen Brunnen zugreifen und an den umliegenden Wänden von Plattform zu Plattform klettert. Es ist ein bisschen Quatsch, weil es ein Cornetto ist, das aus einem schwarzen Hemd herausfällt, aber zumindest ist es etwas.

Der goldene Apfel

Von einer verschwendeten Süßigkeit zu einer mythologischen Frucht. Auf dem Weg zum zweiten großen Puzzle und dem dazugehörigen Zylinderteil betreten Sie den auf der Karte markierten Gang, und wenn Sie den Weg auf der rechten Seite nehmen, kommen Sie zu etwas, das wie ein mystischer Baum aussieht und, was noch überraschender ist, an einem geschnitzten goldenen Apfel!

"Goldene Äpfel sind ein häufiges Element in den legendären Taten verschiedener Kulturen. Es ist seltsam, hier einen zu finden"

Das Gibborim-Grabpuzzle

Obwohl es sich anhört wie etwas aus Herr der Ringe, findet sich dieser biblische Name in der Genesis und bezieht sich natürlich auf die Riesen, die Nephilim, die vor der Sintflut existierten. Die Statuen, die du auf dem Bild siehst, machen dies auch deutlich, und wenn du bis zum Anfang dieses Guides scrollst, wirst du sehen, dass die Konzeptzeichnung des Grabes von Gibborim von Bethesda und Machinegames als Hauptbild für den gesamten DLC des Ordens der Giganten ausgewählt wurde. Es überrascht nicht, dass er nach Junia der zweite der drei Giganten in der Erweiterung ist.

Das Rätsel ist aufgrund seiner verwirrenden Beschreibungen vielleicht das komplizierteste aller DLCs. Es besteht aus einem leichten Puzzle, einem Teil der Geschicklichkeit und einem Hauptteil der Interpretation von Nachrichten über die Chroniken des Riesen - dieses Rätsel erfordert fast Lateinkenntnisse!

Um mehr über Gibborims Reise zu erfahren, unterteilt das Spiel seine Abenteuer und Missgeschicke in vier Abschnitte oder Symbole:, Schild, Glaube (Kreuz), Dreifaltigkeit und Schwert. Jedes ist auf einem speziellen Zepter dargestellt, das wiederum das entsprechende Wandbild an der Wand enthüllt. Sobald das Wandbild freigelegt wurde, liegt es an Ihnen, mit demselben Zepter die Richtungen zu entschlüsseln, in denen bestimmte Fliesen im Bodenmechanismus zu finden sind. Einzigartig, nicht wahr?

Bevor wir beginnen, um es Ihnen viel einfacher zu machen, hier zwei Hinweise: "arx" bedeutet auf Lateinisch "Zitadelle", während "rudera" "Ruinen" bedeutet. Und falls Sie es noch nicht wussten, das weiter verbreitete "pugna" bedeutet "Schlacht". Auf diese Weise können Sie zwischen gebräuchlichen Namen und Eigennamen unterscheiden, die sich auf Städte, Denkmäler oder sogar bestimmte Schiffe beziehen.

Schließlich solltest du wissen, dass das Zepter des Kreuzes griffbereit auf dem Boden liegt, das Zepter des Schildes erhältst du, indem du die Hände des Glaubens überlebst, und die Zepter der Dreifaltigkeit und das Schwert erhältst du, indem du das Rätsel des Siegelrings lernst. Diese Zubehörrätsel werden in den beiden angrenzenden geschlossenen Räumen freigeschaltet, während du die Rätsel auf dem Boden löst.

Hands of Faith: Im Stil der Indy-Filme ist dies eher eine Falle als ein Puzzle. Aktiviere den Mechanismus mit dem Hebel, studiere das Muster des Feuers und wenn es dir Zeit lässt, weil es alle paar Umdrehungen den Gang entlang läuft, renne herum und drehe die Schildgriffe an den drei Statuen, ohne dich (zu sehr) zu verbrennen.

Ring der Siegel: Ein weiteres tolles Augenzwinkern mit diesem Skelett, seinem Zettel und seinem Arm, der am falschen Griff hängt - man musste das Kreuz auf dem Schild wählen, "nicht das Kruzifix"! Die korrekte Reihenfolge, wenn man sich die Wandmalereien an den Wänden ansieht, ist: Vatikanschlüssel, Schild mit Kreuz, Apfel, Schlange.

Mit den vier Zeptern in deinem Besitz geht es weiter.

Kreuzritter Kreuz Wandbild

"Er segelte auf der Halygast und sah das Licht der Morgendämmerung" - Verschiebe das Halygast-Kreuz nach Osten, wo die Sonne aufgeht.

"In Aethopolis angekommen, im Westen gekniet" - Schiebe das Kreuz der Stadt nach links.

Wandbild Schild

"Sie brachten Nacula (...) zu den nahegelegenen Ruinen" - Bewege Nakhla nach unten (rudera).

"In der Burg des Horus (...) zur östlichen Festung" - Verschiebe Hori Castrum nach Said Castellum.

Dreifaltigkeits-Wandbild

Dies ist wahrscheinlich die schwierigste der vier:

"In der Burg blickte Malum (...) auf die Zitadelle" - Das Symbol für Malum muss nach oben, in Richtung "Arx" blicken. Sehen Sie, wie Sie Latein lernen mussten?

"Vom Wachturm rannte er in die wilde Hölle" - Vorsicht, wir wurden mit "Turris" verwechselt, aber der Wachturm ist offensichtlich "Custodis Fastigium", auf der rechten Seite.

"... er suchte Gottes Heil im Norden. Jenseits der Flammen fand er seine Geliebte" - Ziehen Sie "Sancti Luciani Ecclesia" in den Süden.

Wandbild Schwert

"Im Lager Al-Mansur (...) sah er ein Schiff treiben" - Verschieben Sie "Al-Mansur Castra" auf das andere verbliebene Schiff im Puzzle, "La Seynte Marie", zu seiner Linken.

"In den südlichen Ruinen fiel der Feind von Osten her über sie her" - Bewege "Rudera" nach Osten.

"Auf dem Schlachtfeld (...) stellte sich der Kreuzritter sich selbst" - Beachten Sie, dass dies sehr originell ist. Wir verstehen, dass man "Pugna" in Richtung "sich selbst", in Richtung der Statuen oben bewegen muss.

Und falls Sie es nicht verstehen, hier ist die vollständige Lösung des Rätsels um das Grab von Gibborim:

Du kannst dem Riesen jetzt mit Gibborims eigenem Schwert ins Herz stechen und ihn zwingen, den dritten Teil des Dichtungszylinders freizugeben! Aber bevor er in Pater Riccis geheimes Zimmer zurückkehrt, noch ein Glas Wein?

Eine Geschichte der Weinherstellung

Bevor Sie die Kanalisation verlassen und die Geschichte des Ordens der Riesen beenden (oder zu irgendeinem Zeitpunkt während Ihrer Erkundung der Cloaca Maxima, da die Reihenfolge Ihnen überlassen bleibt), gibt es noch ein kleines Rätsel zu lösen, das des Weins.

Du musst nach unten rechts auf der Kanalisationskarte gehen, das Boot andocken und eine schwache Ziegelmauer einreißen. Dahinter befindet sich etwas, das wie ein geheimer Keller aussieht, und ein wunderschönes Wandgemälde, das die Weinherstellung in Rom darstellt. Sie müssen die im Raum verstreuten Keramikfliesen sammeln und sie in der richtigen Reihenfolge der Weinbereitung chronologisch platzieren: pflanzen, ernten, wachsen, fermentieren, verarbeiten und.... genießen!

Mithras-Artefakt 4: Perses-Artefakt

Die letzte Kachel war immer an Ort und Stelle, und das einzig Knifflige beim Platzieren der anderen Kacheln ist, dass man genau auf die Herkunft und Verzweigung des Baumes achten muss, da die Reihenfolge der Äste nicht so ist, wie sie auf den ersten Blick aussieht.

Der Preis? Nichts Geringeres als ein weiteres mithraisches Artefakt: das Objekt des Perses.

"Eine Sichel, Symbol des Perses, des fünften mithrasischen Grades der Einweihung"

Mit den drei Teilen des Zylinders in deinem Besitz, kehre zu Pater Ricci zurück und erlebe die Szene, die du wahrscheinlich schon gerochen hast, wenn du das Instrument auf dem Schlamm auf dem Boden benutzt. Finde vor der Flucht die Kombination zum Tresor hinter der Büste (4768) und freunde dich mit Pio an, der immer ein netter Junge war.

Die Geheimnisse des Mithraeums

Es ist Zeit, sich in die Küche der Mithrasekte zu schleichen: Willkommen im Mithraeum. Diese Höhlen, die in der Nähe des Circus Maximus ausgegraben wurden, sind das Hauptquartier des Mithras-Kults, der rotmaskierten Geeks, die nicht nur ein gutes Fest haben (sie haben buchstäblich eines, das "Oktoberfest" genannt wird), sondern auch an die Legende des Opfers des heiligen Stieres durch den Gott Mithras glauben. Nachdem Sie ihre Räume durchsucht und von Lakaien befreit haben (vergessen Sie nicht, die aus dem Fels geborene Statue des Mithras und das Relief des Mithras, der den Stier tötet, zu fotografieren), erreichen Sie das letzte Rätsel des Inhalts.

Aber zuerst vier Geheimnisse, drei davon die verschwundenen Mithras-Artefakte.

Der Schlüssel zum Mithraeum

Finde den Schlüssel, mit dem du dich frei im letzten Raum des Mithräums bewegen kannst, zusammen mit Venturas Brief, der alle Denunziationen und Verfolgungen von Mussolinis Partner gegenüber dem Sektierer und Dieb Ricci aufdeckt.

"Die ganze Angelegenheit kann nur als höchst ketzerisch bezeichnet werden. Durch die Autorität, die Seine Heiligkeit mir verliehen hat, verlange ich die sofortige Rückgabe des Dolches."

Das Foto markiert die Stelle:

Mithras-Artefakt 5: Corax-Artefakt

Ein Artefakt, das so leicht zu finden wie zu übersehen ist. Reißt einfach die auf der Karte angezeigte falsche Mauer nieder, entweder mit einem großen Hammer... oder, wie wir es getan haben, mit Dynamit.

"Rabenstatuette, Symbol des Herzens, erster Mithra-Grad der Einweihung".

Mithras-Artefakt 6: Pater-Artefakt

Dieses Artefakt ist vielleicht das schönste: der Ring des Vaters. Vielleicht haben Sie eine Notiz gefunden, dass Mithras, der aus dem Felsen geboren wurde, immer mit einem Messer in der rechten Hand und einer Fackel in der linken Hand dargestellt wird, rechts? Nun, dieser Statue, die Sie auf der Karte sehen, fehlt etwas. Und seien Sie kein Narr, es reicht nicht aus, das Feuerzeug zu benutzen. Nimm stattdessen eine der Fackeln links und lege sie in seine Hand.

"Ein Rubinring, Symbol des Vaters, der siebente mithrasische Grad der Einweihung"

Ein Rätsel um den Stier im Himmel

Schließlich ist das Mithras-Artefakt: Nymhpus Artefakt eines der schwierigsten, nicht so sehr wegen des Rätsels, das man lösen muss, sondern weil es so gut versteckt ist. Ihr habt diesen Raum gesehen, in dem zwei Mithras-Kultisten vor dem Gesicht eines Stieres beten, nicht wahr? Nun, wenn du sie in den Schlaf geschickt hast, nähere dich dem Maul des Bullen und interagiere mit ihm, indem du je nach Konsole oder Controller X/Quadrat/Y drückst. Zauberei! Obwohl es nichts auslöste, konnte man interagieren. Drinnen wartet das Rätsel um den Stier im Himmel.

Mithras-Artefakt 7: Nymphen-Artefakt

Das Rätsel um den Stier am Himmel ist gar nicht so kompliziert, wie es scheint, sondern eher eine Frage der Geduld und des Ausprobierens. Du hast fünf Gewichte in Form einer Stierstatuette, und indem du sie zwischen den Säulen des Sternbildes platzierst, bewegen sie die beiden auf beiden Seiten von ihnen. Sie sollten jedoch beachten, dass sich die Säulen je nach Gewicht/Größe jeder Statuette mehr oder weniger drehen, so dass das schwerere Gewicht zwei zentrale Teile der Zeichnung löst. Als Tipp kannst du das Sternbild Stier im Internet nachschlagen, um dir seine Form zu merken, denn der Ton im Spiel wird für dich bewusst verwirrender.

Schauen Sie sich auf jeden Fall die Bilder an, um unsere Lösung zu sehen und zu wissen, wo Sie jedes Gewicht platzieren müssen:

Der Preis ist, wie gesagt, Mithras-Artefakte: Nymphen-Artefakt, das vorletzte oder das letzte der 7 Mithras-Artefakte, die du in Der Orden der Riesen finden kannst - Seltene Errungenschaft freigeschaltet!

"Eine kleine Lampe, Symbol der Nymphus, des zweiten mithrasischen Initiationsgrades".

Das Monster's Gate Puzzle

Dieses Rätsel beginnt einfach, ist aber auch knifflig. Zuerst das Naheliegendste: Fotografieren Sie die Monstertür und platzieren Sie die Tafeln, die zu den Fresken der Tiere passen. Schauen Sie sich den Skorpion übrigens genau an. Das hölzerne Zahnrad, das Sie gerade bekommen haben, geht auf die Säule gegenüber, fast wie ein Ruder.

Als nächstes kommt der knifflige Teil: Das Rätsel besteht aus der korrekten Ausrichtung von Tieren und Symbolen, aber um es ein wenig zu verdrehen, fügen sie das Zahnrad und einige römische Ziffern hinzu, die wie eine Uhr (falsch) angeordnet sind. Wenn Sie eine Weile erfolglos versucht haben, es herauszufinden, hier ist der wichtigste Hinweis: Sie müssen die Symbole den Tieren in den Spalten zuweisen, basierend auf der Zahl, die auf dem Wandbild angegeben und mit dem Zahnrad markiert ist, indem Sie den Zylinder am "Ruder" verwenden.

Mit anderen Worten, versuchen Sie nicht, alle Symbole gleichzeitig oder mit einer bestimmten Zahl in einer Reihe zu bringen: Gehen Sie Tier für Tier, Zahl für Zahl. Wenn du bemerkst, dass der Skorpion VI ist (sei vorsichtig mit diesem), der Rabe ist V, die Schlange ist II, der Löwe ist I und das Pferd ist III.

Wenn du es immer noch nicht herausfinden kannst, hier ist die Lösung, und du kannst den Zylinder als Schlüssel zur Tür des Monsters verwenden, um das Monster persönlich zu treffen:

Finaler Showdown: Kämpfe gegen den Riesen Abgol im Kolosseum

"Es sollte mein Victimarus magnus werden!"

Endlich kommt man zu dem epischen Abschluss, den eine so gute Erweiterung wie Der Orden der Giganten verdient. Dein dritter Riese, Abgol, der "Minotaurus", ist munter und munter, und nachdem er Pater Ricci seine Belohnung gegeben hat, möchte er sie auch dir als Geschenk geben. Der coole Twist ist, dass dieser Kampf nach einem buchstäblichen "Aufstieg" stattfindet... zum römischen Kolosseum!

Wie kannst du also dieses gepanzerte Monster besiegen? Nutze die Speere und Dreizack, die in der Arena herumliegen, aber anstatt ihn in die Rippen zu brechen, versuche ihn zu treffen, indem du sie mit dem Abzug L und dem Abzug R auf ihn wirfst. Wenn du Erfolg hast, kannst du mit RB einen "Peitschenzug" machen, um seine Rüstung Stück für Stück abzureißen.

Nach dieser Phase wird er noch härter hinter dir her sein und du musst Katz und Maus spielen. Wenn du ihn weiter festhältst, kannst du ihn endlich ausschalten und mit seinem eigenen Helm erledigen. Oder fast. Sehen Sie sich die Szene an und holen Sie Goldener Dolch des Mithras. Natürlich mit der Haut Ihrer Zähne!

Welchen Teil oder welches Puzzle von Indiana Jones and the Great Circle - Order of the Giants fanden Sie am schwierigsten?