Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Groove Layer

Bevor wir uns mit diesem Leitfaden befassen, denken Sie daran, dass das Rampenlicht (Wortspiel beabsichtigt) auf einem einzelnen Layer liegt. Wenn Sie auf der Suche nach allgemeinen Tipps und Tricks oder dem Index aller Ratgeber sind, nehmen Sie einen Blick auf diesen Hub-Guide.

Denken Sie auch daran, dass der Name jeder Banane Ihnen Hinweise darauf gibt, wie Sie sie bekommen, und der Vergleich Ihrer Karte mit unserer kann Ihnen helfen. Fehlt ein Juwel? Nennen Sie uns die Nummer in den Kommentaren und wir helfen Ihnen.

Donkey Kong Bananza liebt es, den Rhythmus des Spiels zu brechen, wie Sie bis zu diesem Punkt gesehen haben. Gerade als auf deiner Reise zum Planet Core durch den endgültigen Sieg über Grumpy Kong alles auf Kurs zu sein schien, ereignet sich eines der dramatischsten Ereignisse des gesamten Spiels: Possessed Harmoneel hat Pauline verschluckt! Und wenn du sie jagst... Die Fractones sprechen dich für schuldig und sperren dich in eine futuristische, klinische Umgebung! Willkommen bei Groove Layer, vielleicht dem speziellsten des gesamten Spiels.

Aus der Zelle herauszukommen ist einfacher als in Zelda, aber das Wichtigste ist, Pauline zu finden und sie wieder auf deine linke Schulter zu bekommen. Diese Layer führt die Harfe der Veränderung -Mechanik ein (eine weitere coole Möglichkeit, ein Material in der Umgebung gegen ein anderes zu tauschen), verwandelt DK in einen DJ, beherbergt das Fossilienmuseum und hat eine knallharte Quest nach dem Spiel.

Alle Bananen in Groove Layer und wo sie zu finden sind

Die ganze Sache mit der Gefangenschaft und die Abwesenheit von Pauline (und damit die Macht ihrer Stimme, deine Bananzas zu entfesseln) ist eine Ausrede für dich, um nach dem Spiel viel zu tun zu haben, sobald du den Abspann gesehen hast. Du wirst unter anderem die Meloditones wieder zusammenführen, dich für ein anderes Grumpy Kong Projekt in die Tasche stecken und eine Party schmeißen.

Insgesamt: 30 Bananen

Unterschicht SL1300: Bananen 1-30

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Das Geheimnis in der Einzelhaft

Tief in Haft

Banane hinter Gittern

Ein quadratisches Geheimnis

Zerschmettern und Empfangen

Runter in die Groove-Schicht!

Über der Disco

Hüpfende Denksportaufgabe

Eine komplette Fossiliensammlung

Bestimmt für die Spitze

11 Abheben an die Spitze

12 A Groovy Disco-very

Crankys Groove-Tirade

Bananen-Kronleuchter

Groove Smashin' Stats

Wieder grooven

Discokugel-Zerstörung

Hinter der Wand der Disco

Der funky Beat ist zurück

Ansteigende Basslinie

Schlagen Sie den Beton

Der groovige Bass ist zurück

Erhabene Melodie

Ein Geschenk von einem Fan

Die eingängige Melodie ist zurück

Kampf: Entgegengesetzte Auslöschung

Schlacht: Hinterhalt an der Klippenwand

Ein Geschenk von Poppy

Graben Sie sich in das groovige Nachtleben

Rillen-Chip-Austausch



Die Bananen-Map von Groove Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.