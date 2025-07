Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Racing Layer

HQ

Bevor Sie sich mit diesem Leitfaden befassen, denken Sie daran, dass er sich auf ein einzelnes Layer konzentriert. Wenn Sie auf der Suche nach wichtigen Tipps und Tricks oder einer Zusammenstellung aller Anleitungen sind, schauen Sie sich diesen Indexleitfaden an. Außerdem gibt der Name jeder Banane bereits Hinweise, wie man sie bekommt, und der Vergleich Ihrer Karte mit unserer kann Ihnen helfen. Ein Juwel, das sich Ihnen entzieht? Nennen Sie uns die Nummer in den Kommentaren und wir helfen Ihnen.

Ein weiterer skurriler Layer, um die Stimmung vor einem anderen richtigen Layer zu ändern. Es stellt sich heraus, dass viele Affen hier gelandet sind, nachdem Ingot Isle's zusammengebrochen ist, und Diddy und Dixie, die hier mit einem Lächeln im Gesicht auf dich warten, machen sich auf die Suche nach dir, genau wie in den 90er Jahren, auf dem Rücken von Rambis sowie Cranky Kong. Also haben die Minenaffen Gefallen an Nashörnern gefunden und gemeinsam eine Rennstrecke mit Antrieb aufgebaut. Denn was ist ein 3D-Plattformer ohne ein paar gute Rennen seit Super Mario 64 ?

Alle Bananen in Racing Layer und wo man sie findet

Wie zu erwarten, kommt das zusätzliche Banandium Gem in diesem Layer in Form einer "schnellen Runde" der Strecke oder des Rekords oder wie auch immer Sie es nennen möchten. Du musst die Mechanik beherrschen oder eine schmutzige Abkürzung verwenden, wie wir dir unten zeigen.

Werbung:

Insgesamt: 10 Bananen

Unterschicht SL1100: Bananen 1-10



Gequetschter Peekabruiser! Wieder!

Kampf: Jumping Jukes

Kampf: Turf Surf Trampling

Grollen mit Rambi

Renn-Quiz-Meister

Crankys Renn-Rant

Liftoff-Lope Ziellinie

Liftoff-Lope Buzzer Beater

Turm im Ziel

Betrachten der Spur von hinten



Die Bananenkarte von Racing Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

Werbung:

Hier erfährst du, wie du dich in diesem Layer in die Banane Nummer 4 schummeln kannst.