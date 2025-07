Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Resort-Ebene

HQ

Bevor wir beginnen, denken Sie daran, dass dieser Leitfaden nur einem Layer gewidmet ist. Wenn Sie allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Referenzpunkt und Zugangspunkt zu allen Guides für alle Layers wünschen, schauen Sie sich unseren Donkey Kong Bananza an: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Nach dem seltsamen Intermezzo von The Junction kehren wir zu einem traditioneller strukturierten Layer zurück, das zwar nur ein Sublayer enthält, aber tatsächlich mehr Vertikalität aufweist als andere, da viele Elemente hoch oben am Himmel sind. Dies, die weite Fläche und die niedlichen Haie bieten viel Spielraum für die Einführung von Rainbow Rock, einer weiteren Erfindung der kreativen Entwickler von Nintendo EAD Tokyo. Sobald du also anfängst zu spielen, überwindest du das Gefühl, dass es ein bisschen zu sehr wie Super Mario Odyssey 's Seaside Kingdom ist.

Alle Bananen in Resort Layer und wo man sie findet

Was die Neuerungen in der zweiten Runde betrifft, so bedeutet die Tatsache, dass du Die große Wassermelone in Stücke bläst, dass du überall an den Stränden und an den Ufern Wassermelonenstücke sehen wirst, und auch, dass die anspruchsvolle Glamtone sich in der Layer niedergelassen hat.

Gesamt: 42 Bananen

Schicht SL700: Bananen 1-10 Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt werden.



Void Kong weggefahren!

Begraben am Strand

Erdbeere und Banane

Einchecken im Tropical Retreat

Resort Quiz Meister

Unterirdischer Runaround

Oben heißt Unten

Geheime Strandgrotte

Ein gewagter Drop

Raststätte für Rail-Ride

Ende der Fahnenstange

Schlacht: Der Weg des Pulverisierers

Das Resort Growtone

Das hungrige Resort Growtone

Das Sated Resort Growtone

Resort Fragmentone Wiederherstellung

Resort Fragmentone Restaurierung

Resort-Smashin' Statistiken

Shifty Smash: Abheben in den Himmel

Crankys Resort-Tirade

An der Kanonenkreuzung

Kampf: Zu einem blauen Fleck geködert

Shifty Smash: Zertrümmerung am Meer

Aufgeblüht in der Resort-Schicht

Resort-Versteck

Shaved-Ice Trainee

Rasiertes Eis Handwerker

Meister des rasierten Eises

Ruinen des steigenden Meeresbodens

Spurwechsel

Die Lanes räumen

Pause für die Unterführung

Auf dem Meer treiben

Schwebendes Freebie

Schneller Snack auf der Skydive Isle

Die Seitentasche der Skydive Isle

Shifty Smash: Schwebende Rotation

Gefecht: Zielen aus der Luft

Runter von der Skydive Isle

Über der großen Wassermelone

In Feuchtigkeit gehüllt

Chip-Austausch im Resort



Bananenkarte von Resort Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

So lösen Sie das Rätsel mit den Eiswürfeln. Bitte.