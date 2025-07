Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in The Junction

HQ

Bevor wir beginnen, eine Erinnerung daran, dass dies ein Leitfaden ist, der ausschließlich einem einzelnen Layer gewidmet ist, wie die "Welten" von Donkey Kong Bananza genannt werden. Wenn Sie allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Hub für den Zugriff auf alle Guides für alle Layers wünschen, schauen Sie sich Donkey Kong Bananza an: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

The Junction ist die Bestätigung dafür, dass Entschlossenheit, wie in The Matrix und oft auch im wirklichen Leben, eher eine Illusion ist. Wenn du ankommst, erkennst du zwei Dinge: dass der Weg, den du in The Divide genommen hast, nur einen Layer gedauert hat, und dass du immer noch zurückgehen und den zurückverfolgen musst, den du vermieden hast, um die Konvergenzbrücke zwischen dem Freezer und dem Forest Layers zu verbinden, Die eine oder andere Seite ist mit Void Co. (dem violetten Metall) kontaminiertem Gelände bedeckt.

Alle Bananen in The Junction und wo man sie findet

Abgesehen von der Eigentümlichkeit der sich wieder kreuzenden Wege und dem Ärger über den neuen Feind, der wie ein Zelda Guardian auf Sie schießt, finden Sie in The Junction das strengste Shelter im gesamten Spiel und zwei zusätzliche Banandium Gems (Nummern 4 und 8), nachdem Sie den Abspann gesehen haben. Genauer gesagt, zwei der sogenannten Shifty Smashes an den unteren Enden jedes Pfades, unterhalb ihrer Landepunkte.

Insgesamt: 15 Bananen

Unterschicht SL700: Bananen 1-10

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Die besondere Schaufel von Freezer Path

Abgekühltes Inflammonit!

Der versteckte Snack des Freezer Path

Shifty Smash: Freezer Path

Das Vogelhirn des Waldwegs

Entwurzelter Abracajabya!

Der versteckte Snack des Waldwegs

Shifty Smash: Waldpfad

Den Weg frei zum Clash Point!

Der versteckte Snack von Clash Point

Schlacht: Ein feuriger Kampf

Ziel auf der Flucht

Sitzstangen außerhalb der Reichweite

Ziel entkommen

Crankys Junction-Tirade



Die Bananenkarte der Kreuzung in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

