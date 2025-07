Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Gefrierschicht

HQ

Bevor wir beginnen, beachten Sie bitte, dass sich dieser Leitfaden ausschließlich auf ein einzelnes Layer konzentriert, was die Bezeichnung für die "Welten" innerhalb von Donkey Kong Bananza ist. Wenn Sie nach allgemeinen Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen oder einem Index mit Links zu allen Anleitungen für alle Layers suchen, können Sie Donkey Kong Bananza besuchen: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Freezer ist ein großes Layer mit mehreren Unterschichten, extremen Temperaturen (sehr kalt und sehr heiß, wie in Zentralspanien), Heimat des Holunder Zebra und auch ein Ort, an dem man einige fantastische Eiswürfelrätsel lösen kann, um Slushies und aromatisiertes Eis herzustellen. Es ist auch das Layer mit den meisten Bananen in insgesamt Donkey Kong Bananza. Mit anderen Worten, einer der spaßigsten Bereiche im ganzen Spiel!

Denke daran, dass du nicht nur deine Karte mit unserer vergleichen kannst, sondern dass dir der Name jeder Banane einen Hinweis darauf gibt, was du tun musst, um sie zu bekommen. Wenn Sie immer noch eines vermissen, teilen Sie uns die Nummer in den Kommentaren mit und wir sagen Ihnen, wie Sie es bekommen.

DK und Pauline trinken eine heiße Tasse Kaffee mit ein paar frisch kennengelernten Zebras.

Alle Bananen in Freezer Layer und wo man sie findet

Bei so vielen Banandium Gems und Fossilien hat Sie das Freezer mit all seinen Unterschichten und Ecken und Winkeln unterhalten. Da es das Layer mit den meisten Bananen ist, fügt das Spiel nach dem Spiel nicht weniger als 14 hinzu, aber alle als Teil desselben Elder's Trial, was das Zebra-Auditorium auch zur bananenlastigsten Prüfung macht.

Gesamt: 87 Bananen

Unterschicht SL500: Bananen 1-39

Unterschicht SL501: Bananen 40-75

Unterschicht SL502: Bananen 76-86

Unterschicht SL503: Banane 87

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Chillen in der Gefrierschicht!

Ein Blick auf die bröckelnde Brücke

Ein Geheimnis an den verschneiten Klippen

Unter Rüben aufgetaucht

Schlummern im Schnee

Unter der Scoop-Hütte am Klippenrand

Verehrt auf der Spitze der Säule

Battle: Schneeball rollt

Über den eiskalten Fluss

Versteckt hinter dem Wasserfall

Über die Krümelbrücke

Einen brandheißen Pfad freimachen

Hinter den heißen Pfaden

Einen heißen Pfad erklimmen

Schlacht: Schneller Quake-Streit

Die Scoop Hut entleeren

Der Freezer Growtone

Der hungrige Gefrierschrank Growtone

Der satte Gefrierschrank Growtone

Gefrierschrank Versteckspiel

Stark geschützte Produkte

Schaufelhütte im Himmel

Knacken der Coolstripe-Höhle

Rand eines kühlen Pools

Vorsicht vor herabfallenden Eiszapfen

Battle: Kaum vorbeilaufen

Tief in der Höhle

Auf dem Schnee sitzen

Blick auf den Kühlturm

Aufbewahrt in einem coolstripe Cubby

Shifty Smash: Über den Höhlen

Der verlorene Schatz der Coolstripe-Höhle

Shifty Smash: Eiskalter Seeufer

Kehrtwende auf einer bröckeligen Straße

Krümeliger Straßenlauf

Ein verkrusteter Vertrauensfall

Hinter den Augen des Kühlturms

Crankys Freezer-Tirade

Gefrierschrank-Chip-Austausch

Durch die Coolstripe-Höhle

Geschmolzen-scharfe Schoko-Banane

Kampf: Heiße Bowling-Schlägerei

Abkühlung in der Canter Creamery!

Kampf: Magma-Chaos

Überquerung des massiven Eisbergs

Kante des massiven Eisbergs

Den massiven Eisberg meistern

In Chocolava erstickt

Shifty Smash: Über Eis und Lava

Freezer Smashin' Stats

Zu finden über dem Lüfter

Auf dem Feld warm gehalten

Zitternde Schritte durch Pulver

Tückische Schritte durch den Pulverschnee

Zusätzliche Schritte durch den Pulverschnee

Durch einen zu heißen Tunnel

Ein Blick auf die Canter Creamery

Unter den Zick-Zack-Brücken

Versteckter Snack mit Pfahl

Vergraben im Kühlturm

Hinter dem Kühlturm

Amuse-Boost-Ziellinie

Amuse-Boost Schnelles Finish

Shifty Smash: Trab den Turm hinauf

Hurl d'Oeuvres Ziellinie

Hurl d'oeuvres Schnelles Finish

Shifty Smash: Damp Dodge 'n' Dash

Schockierende Ziellinie in Cioppino

Schockierendes Gioppino Fast Finish

Shifty Smash: Spritziger Aufstieg

Switcheroo Entrée Ziellinie

Switcheroo Entrée Schnelles Finish

Shifty Smash: Swift Switcheroo

Gefährliche Dessert-Ziellinie

Gefährliches Dessert Schneller Abgang

Hufend zum Hot-Hoof Heater!

Versteckt in der Chocolava-Höhle

Battle: Kampf auf der Flucht

Den Hang abkratzen

Eine hinterhältige zweite Portion

Über die Piste

Leckerbissen auf einer winzigen Insel

Freezer Fragmentone Wiederherstellung

Restaurierung von Freezer Fragmentone

Kniffliger Trab zur Eismaschine

Ein Blick auf Chocolava

Gefangen zwischen den Rohren



