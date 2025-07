Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in The Divide Wo sind die kniffligsten Bananen in dieser Schicht vor und nach dem Abspann? Wir haben uns mit der Unterschicht SL400 befasst, um Ihnen alles darüber zu erzählen.

HQ Bevor wir beginnen, eine Erinnerung daran, dass dies ein Leitfaden ist, der ausschließlich einem einzelnen Layer gewidmet ist, wie die "Welten" von Donkey Kong Bananza genannt werden. Wenn Sie allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Hub für den Zugriff auf alle Guides für alle Layers wünschen, schauen Sie sich Donkey Kong Bananza an: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine. The Divide ist ein mysteriöses Layer, das dich mit dem ziemlich einzigartigen Switcheroo Gel/Mechaniker bekannt macht und dich auffordert, eine Entscheidung zu treffen: Wirst du auf dem üppig bewachsenen Forest Layer oder dem verschneiten, eisigen Freezer Layer weitermachen? Ihre Entscheidung ist eher eine vorübergehende Präferenz, da Sie immer zurückgehen und den anderen Weg einschlagen können, und in jedem Fall konvergieren sowohl Layers bei The Junction, wo Sie gefragt werden..., um das Spiel zu vervollständigen, das Sie nicht ausgewählt haben. Gletscher oder Dschungel? Bei The Divide ist jede Wahl richtig. Alle Bananen von The Divide und wo sie zu finden sind Nachdem du die relevanten Einführungen und Erklärungen zu diesem kleinen, aber fesselnden Layer gemacht hast, solltest du wissen, dass du neun Banandium Gems bei deinem ersten Besuch und einen weiteren im Nachspiel bekommen kannst, um die zehn zu vervollständigen. Werbung: Insgesamt: 10 Bananen

Unterschicht SL400: Bananen 1-10 Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt werden.

Gestampfter Stompenclomper!

Ein Switcheroo-Schub

Ein Switcheroo-Durchbruch

Ein meisterhaftes Switcheroo-Manöver

Divide Quiz Master

Switcheroo durch die Wand

Sichere Landung Switcheroo

Kampf: Entwurzelt zum Rohling

Crankys Divide Rant

Mit Animal-Print geschmückt

Die vollständige Banandium-Edelsteinkarte von The Divide. Zum Vergrößern klicken. Werbung: