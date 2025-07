Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Canyon Layer

HQ

Denken Sie zunächst daran: Dieser Leitfaden deckt nur eine Layer ab (die "Welten" des Spiels). Wenn Sie nach allgemeinen Tipps oder Zugang zu allen Leitfäden für alle Layers suchen, besuchen Sie: Donkey Kong Bananza: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Die Canyon Layer ist die erste große Welt, in der man Spaß haben kann, denn man hat in den drei vorherigen Welten bereits viel gelernt. Es ist eines der vertikaleren und ist vollgepackt, aber vollgepackt mit Bananen und Fossils. Es werden auch die Sektionen der Grubenwagen vorgestellt und es gibt sogar eine Steinskulptur, die Void, Grumpy und Poppy von Void Co. gewidmet ist

Alle Bananen in Canyon Layer und wo man sie findet

Interessanterweise kommt von den insgesamt 80 Banandium Gems nur einer, der letzte, mit dem Postgame, so dass Sie buchstäblich schon bei Ihrem ersten Durchspielen des Spiels Stunden im Canyon verbringen können - viel Spaß!

Insgesamt: 80 Bananen

Unterschicht SL300: Bananen 1-60

Unterschicht SL301: Bananen 61-79

Unterschicht SL302: Banane 80

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



In die Canyon-Schicht gestürzt!

Hinter den Tallfall Cliffs

In den Klippen hängend

Malerischer Blick auf den Schornstein

Shifty Smash: Cliff Valley

Aus der Steinmauer wachsen

Begraben in Tallfall Cliffs

Nicht gestohlenes Kalium

Gefangen in einer Seitenhöhle

Pay Dirt unter dem Plateau

Schlacht: Explodierender Schweinezug

Drehen in der Steinsäule

Moseyed ins Dorf!

Hohes Regal unten

Eingesunken und durchnässt

Mine deinen Schritt

Kaboom der verborgene Raum

Die Lücken abbauen

Ein unterirdischer Führer

Canyon Fragmentone Wiederherstellung

Restaurierung des Canyon Fragmentone

Die Klippe überqueren

Nicht geplünderte Produkte

Zerstört von Kong Bananza

Schnell mit Kong Bananza

Unter dem Mittelpfeiler

Funkeln im geheimen Lagerraum

Banandium-Juwel im Haus

Lösen Sie die Lore

Ballons mit großen Rädern

Keller für Riesenräder

Hinterzimmer mit Riesenrädern

Shifty Smash: Klippen Kante

Schlafen am Schornstein

Canyon Smashin' Statistiken

Ein essbarer Ohrring

Banane in der Nase

Versteckt unter Schurken

Kreisen im Betonpfeiler

Schlacht: Robuster Schweinezug

Endlich zum Greifen nah

Battle: Explosive Runden

Der Canyon Growtone

Der hungrige Canyon Growtone

Der Sated Canyon Growtone

Die geheime Haltestelle des Lifts

Auf nach oben!

Auf dem Weg nach oben!

Crankys Canyon-Tirade

Canyon Versteckspiel

Proximity-Stanzen

Durchbrechen Sie die Stelle der Giraffe

Hinter den beweglichen Wänden

Über den beweglichen Wänden

Schlüpfe in den Geheimraum

Am Kran hängend

Die kostbare Fracht des Krans

Kampf: Knotted-Thorn Knockout

Geheimes Versteck des Vorarbeiters

Canyon Chipbörse

Besiege Grumpy Kong!

Kampf: Laser-Wall Brawl

Der versteckte Gang der Raffinerie

Peak's Peek in der Raffinerie

Schlafen in einem Schlafsaal

Vermessung der Personalwohnheime

Versteckt in einem Schlafsaal

Kampf: Sprünge über den Laser

Laser-Zonen-Kreuzung

Tief liegen in der Laserzone

Endpunkt der Laserzone

Entleerung der Schlafsäle

Besiege den verrückten Mixer!

Das Abschiedsgeschenk des verrückten Mixers

In die Tiefen der Raffinerie gestürzt!

Shifty Smash: Bewegliche Ziele

Schatz am Triceratops

Unter Doppelhornschornsteinen

Hängender Gang über der Raffinerie

Mit Helmen ausgestattet



Canyon Layer: Vollständige Banandium-Gem-Karte. (Klicken Sie hier, um den Vollbildmodus anzuzeigen).

