Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Hilltop Layer

Bevor Sie sich in diesen Leitfaden vertiefen, denken Sie daran, dass er nur einem bestimmten Layer gewidmet ist, dem Begriff, der verwendet wird, um sich auf die "Welten" innerhalb von Donkey Kong Bananza zu beziehen. Wenn Sie lieber auf allgemeine Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen zugreifen möchten oder eine Zusammenstellung aller Anleitungen für die verschiedenen Layers wünschen, empfehlen wir Ihnen, diesen Link zu besuchen: Donkey Kong Bananza: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Dieses weitläufige, hügelige Gelände diente als Übungsgelände, um zu lernen, wie man mit Geländestücken skatet, und versteckte auch viele Bananen, die zwischen den bananenförmigen Felsmonumenten vergraben waren. Nach dem Spiel werden nur drei Banandium Gems hinzugefügt, die der Pflanzung von Growtone entsprechen, dem goldenen Baum, der sich von Gold Nuggets ernährt.

Machen Sie den Tony Hawk mit DK und Pauline in dieser Schicht.

Alle Bananen in Hilltop Layer und wo man sie findet

Denken Sie daran, dass der Name jeder Banane Ihnen einen Hinweis darauf gibt, was wir getan haben, um sie zu bekommen, und dass Sie auf der Karte fast alle fehlenden Bananen sehen können, indem Sie sie mit Ihrer vergleichen. Aber wenn du Probleme mit einer bestimmten Herausforderung, einem Kampf oder einer bestimmten Nummer hast, lass es uns in den Kommentaren wissen und wir sagen dir, wie du es machen kannst.

Insgesamt: 38 Bananen

Schicht 200: Bananen 1-38

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Gequetschter Peekabruiser!

Höhlenschatz

Der Hilltop Growtone

Der hungrige Growtone auf dem Hügel

Der satte Hilltop Growtone

Kampf: Graben, graben, graben

Der verschlungene Pfad unter dem Dorf

Ein verworrener Weg nach vorn

Ein abgelegener Raum

Eigene Plattformen erstellen

Bergung von Fragmentone auf dem Hügel

Restaurierung von Fragmentone auf einem Hügel

Schlacht: Stachel-Ausguss-Schrott

Versteckspiel auf einem Hügel

Hilltop Smashin' Stats

Geblüht in der Hilltop-Schicht

Dornhügel-Ziellinie

Thorny-Hill Buzzer Beater

Dornhügel-Versteck

Shifty Smash: Zerstöre das Blätterdach

Kampf: Dreistufiges Gefecht

Vom Peel Peak geschält

Der Himmel über dem Peel Peak

Bananen ganz nach unten

Shifty Smash: Der rotierende Ring

Gegen die herannahende Flut

Gegen die gewundene Flut

Inmitten der verborgenen Flut

Die fliegende Banane

In Gold getauchte Banane

Hilltop Quiz Meister

Crankys Schimpftirade auf dem Hügel

Shifty Smash: Abfahrt

Tunneln durch die Grube

Wertvolle Erinnerungen

Über das Tal

Hiflossen im Dschungel

Chipbörse auf dem Hügel



Hilltop Layer: Vollständige Banandium-Edelsteinkarte. (Klicken Sie hier, um den Vollbildmodus anzuzeigen).

