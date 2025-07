Donkey Kong Bananza: Eine Anleitung zum Sammeln aller 696 Fossilien

HQ

Was für eine schöne Idee, Fossilien als Hauptsammlerstück in Donkey Kong Bananza zu haben. Als Kind bin ich mit meinem Vater auf Fossilienjagd gegangen, da es in unserem spanischen Vulkangebiet viele Fossilien gibt, und wir sind mit der gleichen Absicht auch an die Strände Portugals gegangen. Ich kenne mich also sehr gut mit Ammoniten und Trilobiten aus, und natürlich kam das Dinosaurierfieber bei mir etwas früher als bei anderen Kindern mit Jurassic Park.

Nachdem Sie die persönlichen Präzedenzfälle dargelegt haben, werden Sie verstehen, warum es mir Spaß gemacht hat, absolut alle Donkey Kong Bananza Fossils zu finden und zu extrahieren, die fast so viele sind wie Bananen oder Banandium-Edelsteine.

Mit diesem Leitfaden helfen wir Ihnen, sich durch die mehr als 1600 unterirdischen Unterschichten zu graben, aus denen die 17 Layers von Donkey Kong Bananza bestehen, auf einer einzigartigen Reise zum Mittelpunkt der Erde. Sie erfahren mehr über die Anzahl der Fossils, wo sie sich befinden und wie Sie die begehrtesten und spektakulärsten bekommen: die ultra-seltenen Fossils.

Wenn du alle Fossils im Spiel sammelst, kannst du natürlich alle Kleidungsstücke kaufen, über die wir dir in unserem DK Bananza Fashion Guide alles erzählen.

Wie viele Fossilien gibt es insgesamt in Donkey Kong Bananza ?

Während deines bergbauzerstörenden Abenteuers erwarten dich insgesamt 696 Fossilien halb vergraben, verteilt auf mehrere bestimmte Layers und nach ihrer Seltenheit (gewöhnlich, selten und ultra-selten) klassifiziert. Konkret gibt es immer 30 Fossilien in der Layers mit nur gewöhnlichen Fossilien und 72 in der Layers mit drei Seltenheitsgraden.

Darüber hinaus ändert sich auch die Art von Fossil in jedem Layer, von den gebräuchlichsten und beliebtesten in der realen Welt bis hin zu dem, was buchstäblich Relikte aus der Donkey Kong and Country-Serie als Tribut sind.

Woher weiß ich, wie viele Fossilien mir fehlen?

Gute Frage, und Sie haben zwei Möglichkeiten. Erstens, logischerweise, indem Sie auf den Bildschirm Collection schauen, indem Sie Y drücken, wenn Sie sich in der Schaltfläche Map (Minus ) befinden. Außerdem können Sie auf der Map nach Fossils filtern, für die Sie Standorte haben und die Sie nicht erhalten haben, oder nach Fossils erhalten, genau wie bei Bananen.

Der andere Weg ist nützlicher bei Ihrem abschließenden Kämmen, um Donkey Kong Bananza 100% zu vervollständigen. Wenn du auf dem Live-Spielbildschirm unter der Anzahl der Goldnuggets und Bananenchips bemerkst, dass du bereits die Fossilien einer bestimmten Seltenheit in diesem Layer hast, erscheint das Symbol neben einem Stern, was auf eine abgeschlossene Sammlung hinweist.

So entsperren Sie das Fossilienmuseum

Natürlich gibt es nichts Besseres für eine solche Kollektion als einen passenden Showroom. Denn, wie Indiana Jones sagen würde: "Das gehört in ein Museum".

Die Donkey Kong Bananza Fossil Museum erwartet dich gegen Ende des Spiels, in der Groove Layer, Unterschicht 1300 unter der Erde. An den Wänden und in den Vitrinen werden Ihre Funde als Exponat ausgestellt, und das Spiel selbst lädt Sie ein, Photo Mode zu verwenden, um noch mehr von diesen in den Fels eingeprägten Kreaturen aus alten Zeiten zu genießen.

So bekommst du mehr Fossilien: Allgemeine Tipps

Um dir dabei zu helfen, viele Fossilien zu sammeln, laden wir dich ein, unsere Tipps und Tricks für mehr Bananen in der oben verlinkten Banadium Gems Anleitung zu lesen, da dies fünf spezifische Empfehlungen sind, die auch für die Fossil Jagd gelten.

Wo sind all die Donkey Kong Bananza Fossilien

Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hier ist eine Fossil -Map für jedes Layer.

Alle Fossilien der Lagunenschicht

Gesamt: 72 Fossils

Häufig Fossil: Ammonites (61)

Selten Fossil: Anomalocaris (10)

Extrem seltenes Fossil: Wal

Alle Fossilien aus der Hügelkuppe

Gesamt: 30 Fossils

Allgemein Fossil: Ammonites (Variante) (30)

Alle Fossilien der Canyon-Schicht

Gesamt: 72 Fossils

Allgemein Fossil: Leaf (61)

Selten Fossil: Trilobites (10)

Extrem seltenes Fossil: Triceratops

Alle Fossilien der Tiefkühlschicht

Gesamt: 72 Fossils

Allgemein Fossil: Sea Lily (61)

Selten Fossil: Insect in Amber (10)

Extrem seltenes Fossil: T. rex

Alle Fossilien aus der Waldschicht

Gesamt: 72 Fossils

Häufig Fossil: Beaver (61)

Selten Fossil: Pig (10)

Extrem seltenes Fossil: Spinne

Alle Fossilien der Resort-Schicht

Gesamt: 30 Fossils

Allgemein Fossil: Leaf (Variante) (30)

Alle Fossilien aus der Tempest-Schicht

Gesamt: 72 Fossils

Häufig Fossil: Frog (61)

Selten Fossil: Anglerfish (10)

Extrem seltenes Fossil: Schwertfisch

Alle Fossilien aus der Deponieschicht

Gesamt: 30 Fossils

Allgemein Fossil: Sea Lily (Variante) (30)

Alle Fossilien von Radiance Layer

Gesamt: 72 Fossils

Häufig Fossil: Banana Bird (61)

Selten Fossil: Armadillo (10)

Ultra seltenes Fossil: Seeigel

Alle Fossilien aus der Rillenschicht

Gesamt: 30 Fossils

Allgemein Fossil: Beaver (Variante) (30)

Alle Fossilien aus der Festschicht

Gesamt: 72 Fossils

Allgemein Fossil: Old Tire (61)

Selten Fossil: Cathode-Ray Tube (10)

Ultra-seltenes Fossil: Roboter

Alle Fossilien aus der Verbotenen Schicht

Gesamt: 30 Fossils

Allgemein Fossil: Frog (Variante) (30)

Alle Fossilien aus dem Planetenkern

Gesamt: 42 Fossils

Häufig Fossil: 8-bit Barrel (31)

Selten Fossil: 8-bit Items (10)

Ultra-seltenes Fossil: 8-Bit DK

