Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Lagunenschicht

HQ

Bevor wir beginnen, beachten Sie bitte, dass sich dieser Leitfaden ausschließlich auf ein einzelnes Layer konzentriert, was die Bezeichnung für die "Welten" innerhalb von Donkey Kong Bananza ist. Wenn Sie nach allgemeinen Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen oder einem Index mit Links zu allen Führern für alle Schichten suchen, können Sie Donkey Kong Bananza besuchen: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Bananium-Edelsteine.

Im Gegensatz zum ersten Layer, Ingot Island Cave-In, das von mickrigen 3 Bananen auf insgesamt 36 geht, fügt das erfrischende Lagoon Layer "nur" nach dem ersten Besuch weitere 13 Bananen hinzu. Das Interessanteste an diesem Layer ist jedoch, dass die Fractones in diesem ersten Zug noch keine Item-Shops im Layer eröffnet haben, was die Suche nach Bananen und Fossilien vor dem Abspann weiter erschwert. Wenn dir das passiert, kannst du in unserem oben verlinkten allgemeinen Leitfaden herausfinden, wie du Karten der verbleibenden Schätze bekommst, ohne Goldnuggets auszugeben (weil du im Grunde keinen Ort dafür hast).

Alle Bananen in der Lagunenschicht und wo man sie findet

Nach dieser Einführung tauchen wir in die drei Unterschichten dieses wunderschönen Ortes ein, an dem sich das Elder Kong befindet.

Werbung:

Insgesamt: 56 Bananen

Unterschicht SL100: Bananen 1-25

Unterschicht SL101: Bananen 26-50

Unterschicht SL102: Bananen 51-56

In Grün: neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt werden.



Erstes Crockoid geknackt!

Höhle am Kap

Lagoon Smashin' Stats

Badende Banane

Shifty Smash: Jenseits der Mauer

Kampf: Steinig, grasbewachsene Schläger

Ein Winkel hinter Beton

Kampf: Beide Seiten der Brücke

Zerschmettere den Boden

Crankys Lagunen-Tirade

Ein echter Bissen

Raststätte auf der Dachstraße

Versteckt auf der Roof Road

Am Ende der Dachstraße

Lakeside Low Road

Schlacht: Schwärme zwischen den Säulen

Folge dem Voided Terrain

Angeln nach Bananen

Aufgehen und Spülen

In einem Rohr platziert

Shifty Smash: Auf den Pipes

Battle: Wings und die Wackelscheibe

Jenseits der Cloudy Platforms

Strahlen für die Banane

Lagunen-Chip-Börse

Gelandet in Salvagers Landung!

Shifty Smash: Eine Wand, die in der Luft hängt

An der Decke des Fußbodens

Über den dornigen Pfad

In den dornigen Winkel

Durch die dornigen Wände

Der Vorrat des Salvagers

Schlacht: Zusammenstoß zwischen Betonwänden

Hoch, über und quer

Im schnell wachsenden Gras

Hängen auf dem Orangu-Hang Highway!

Betonwand auf dem Schubboden

Randgebiete des Fischerdorfes

Überquert den Hof der Kong-Ältesten!

Der Imbiss des Hecks auf dem Schiff

Vorbei am ersten Schrottplatz

Locken und zerstören!

Vorbei am zweiten Schrottplatz

Hebe und zerstöre!

Vorbei am dritten Schrottplatz

Schlag auf und zerstöre!

Vorbei am vierten Schrottplatz

Starten und zerstören!

Hüpfen und zerstören!

Vorbei am fünften Schrottplatz

Tauchen Sie ein in den Chimpy Channel!

Pop und Destroy

Auf dem Betondach

Von der Decke gehängt

Schiffbrüchiger Schatz

Lagoon Verstecken



Abgesehen von der Präsenz von kommerzielleren Fractones besteht die große Änderung in der Lagoon Layer nach dem Abspann darin, dass Sie Ihr Glück in der ersten Bananza Trial versuchen können. Wir erklären Ihnen in einem entsprechenden Eintrag, worum es geht, aber wie Sie aus der Liste ersehen können, addiert er sich nach erfolgreichem Abschluss zu Ihrem Gesamtzähler auf zehn neue Banandium Gems.

Werbung:

[Im Aufbau...]