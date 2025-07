Donkey Kong Bananza Guide: Wo du Cranky in jedem Layer findest

HQ

Während deines Abenteuers durch den Planeten in Donkey Kong Bananza triffst du auf alle möglichen Charaktere aus der Donkey Kong Geschichte. Ein wiederkehrendes Gesicht ist Cranky, der eine wichtige Rolle spielt, da er auch ein Banandium Gem pro Layer serviert, wenn man seine Tirade findet und anhört. Oft ist Cranky recht leicht zu finden, aber manchmal kann es ein Ärgernis sein, ihn zu entdecken, deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, ihn auf jeder Etappe Ihrer Reise zu finden.

Lagunen-Schicht

Begeben Sie sich im Startbereich Layer von SL100 zum höchsten Punkt in der Mitte des Layer mit Blick auf die grüne Rohrmasse in der Ferne rechts auf der Karte. Cranky findest du auf einer schwebenden Insel, die du erreichst, indem du den Transmog-Block in das Gelände verwandelst, das du darauf wirfst.

Werbung:

Hilltop-Schicht

Vom Warp Gong in der Mitte des Layer blickst du nach vorne auf die massive Steinbananen-Formation, in der das Spiel auf natürliche Weise den Fortschritt anführt, und drehst dich dann leicht nach rechts, um eine einzelne Steinbananen-Formation zu sehen. Über dieser Banane befindet sich eine schwebende Plattform, auf der Cranky steht. Wirf etwas auf die Wolke unter der Plattform und Cranky fällt zu Boden.

Canyon-Schicht

Wenn du nach dem Boss Mixer das nächste kleine Gebiet mit einem Hideout und dem Growtone erreichst, findest du Cranky in der Nähe und in die Richtung, in die dich der Fortschritt natürlich führt.

Werbung:

Die Kluft

In der Mitte des Levels, in dem Bereich, in dem du zum ersten Mal auf die blauen und rosa Gelblöcke stößt, befindet sich über der Steintafel, die sich selbst über dem Warp Gong befindet, eine schwebende Plattform auf einer Wolke, ähnlich wie Hilltop Layer. Bringen Sie die Plattform zum Einsturz, indem Sie etwas auf die Wolke werfen, und Cranky fallen auf den Boden, bereit für ein Gespräch.

Gefrier-Schicht

Es gibt keinen schnellen Weg, dies Cranky zu erreichen. Sobald du den Checkpoint im obersten Stockwerk des Cooling Tower erreichst, der wie ein riesiger Zebrakopf aussieht, werden vor dir zwei vereiste Fenster sein. Gehen Sie links raus - für die schnellste Route - und biegen Sie sofort rechts ab, um eine kletterbare Wand auf der Rückseite des Zebra-Kühlturms zu finden. Oben angekommen, findest du eine gemütliche Bleibe mit Cranky.

Wald-Layer

Auf dem Weg aus dem Straußendorf in Richtung Eggshell Hotel siehst du auf der anderen Seite eines großen schlammigen Flecks zu deiner Rechten einen großen Baum. Erklimmen Sie diesen Baum und folgen Sie dem Ast, der in Richtung der Eggshell Hotel führt, um Cranky zu finden, die auf Sie warten.

Die Kreuzung

Bevor du die riesige Steinbrücke überquerst, die du durch das Abschließen der ersten beiden Layers freimachst, findest du am Checkpoint über dem Warp Gong zwei schwebende Plattformen hoch in den Himmel. Der erste hat Rambi und der zweite Cranky. Bringe sie zu Boden, indem du etwas nach ihnen wirfst.

Resort-Schicht

Hinter den verschiedenen Geschäften auf der rechten Seite des Layer, die durch ein erhöhtes Plateau mit drei zerstörbaren Erdbeeren definiert sind, befindet sich unter dieser großen Felsformation eine kleine Höhle, die von einem winzigen Fleck Seegras verdeckt wird. In der Höhle wartet Cranky auf ein Gespräch.

Tempest-Schicht

Wenn du in SL902 zum ersten Mal den Spa-Bereich erreichst, findest du in der hinteren linken Ecke, in die entgegengesetzte Richtung, in die dich der natürliche Spielverlauf führen will, einen kleinen Entspannungsbereich im Freien mit Liegestühlen und vielen Büchern. Cranky sitzt auf einem der Stühle.

Deponie-Schicht

In Trashtopia, dem Hauptknotenpunkt in SL1000, gibt es vom zentralen Kontrollpunkt aus und mit Blick auf die Trommelkanone, die dich durch das Level zurück nach oben schicken würde, eine Reihe von Höhlen, die wegführen. Ganz oben links befindet sich eine Höhle, an deren Eingang ein rötliches Licht leuchtet. Cranky befindet sich in dieser Höhle.

Racing-Schicht

Das ist ganz einfach, aber genauso leicht zu übersehen. Unter der Podestplattform hinter Diddy und Dixie Kong findest du einen versteckten Raum. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie nach unten in den Bereich unter dem Hub-Standort und suchen Sie den Affen, der sich nach etwas hinter einer Wand erkundigt. Diese Wand ist als unzerbrechliches Grundgestein definiert, aber sie hat ein leuchtendes Dreieck und wenn du über diesem Dreieck durchschlägst, findest du das versteckte Versteck von Cranky.

Radiance-Schicht

Begeben Sie sich zur SL1203 und erreichen Sie das Zentrum des Gebiets, in dem sich die kleine Schlangenstadt befindet. Über einen flachen Hang stoßen Sie auf einen Platz, der von einem Pool in der Mitte und zwei eisigen Schlangenstatuen geschmückt ist, die zum nächsten Bereich führen. Cranky befindet sich oben auf der linken Statue.

Rillen-Schicht

Im mittleren Raum siehst du oben rechts einen Fractone, der sich in einen Block aus gehärtetem Stein verwandelt, wenn er sich nähert. Er bewacht eine Tür, die, sobald Ihr es schafft, sie zu öffnen, Cranky im Inneren verbirgt.

Feast-Schicht

Gehen Sie zu SL1401. Sobald du einen riesigen offenen Raum erreichst, in dem eine Seite mit grünem Schleim bedeckt ist und in dem es Feinde zu besiegen gilt, dreh dich um, zerschmettere die Palette vor dir und gehe durch einen geheimen Tunnel unter dir, von wo aus du den Raum betreten hast. Cranky findest du in einer Nische auf der linken Seite, wenn du diesen Tunnel betrittst.

Verbotene Schicht

Wenn du die dritte Plattform erreichst, befindest du dich ganz nah an dem Hub-Bereich, der durch den kreisförmigen, stacheligen Hintergrund definiert wird. Rechts darüber befindet sich eine entfernte Plattform, die du erreichen musst, indem du den Bereich Securitone aktivierst und dann Passage Stone verwendest, um in den Bereich zu springen, auf dem Cranky oben wartet.

Planetenkern

Dies ist am Ende der Straße. Wenn Sie die unterste mögliche Unterschicht in der Planet Core erreichen, die durch einen Teil der Eisenbahnstrecke definiert ist, durch den Sie nicht vordringen können, bis Sie die enorme Blockade mit Kong Bananza überwinden, finden Sie Cranky auf einem Vorsprung, ganz deutlich in Sicht nach links, wenn Sie diesen Bereich erreichen.

Barreninsel - Nachspiel

Sobald du die Hauptgeschichte abgeschlossen hast und zu Ingot Isle zurückgekehrt bist, kannst du zurück zum Haupt-Hub-Bereich gehen, wo sich jetzt die Geschäfte und das Chip Exchange befinden, um das rosa Gerüst über den Geschäften hochzuklettern und Cranky im obersten Teil zu finden, wo die leuchtenden Buchstaben angeordnet sind.