Donkey Kong Bananza: Ein Leitfaden zum Sammeln aller 777 Bananen

Seit Donkey Kong Country ging es bei DK-Spielen immer darum, alle Bananen zu sammeln (im Grunde genommen die gestohlenen Bananen zurückzuerobern). In Donkey Kong Bananza für die Nintendo Switch 2 passiert dies auch, aber wir sprechen über eine erstaunliche, zerstörbare und sehr vertikale 3D-Welt, die von den Schöpfern von Super Mario Odyssey entwickelt wurde. Was das mit sich bringt, wissen die Fans bereits: viele Sammlerstücke und Möglichkeiten, sie zu bekommen, und ein Kick-Ass-Postgame.

Aber wenn Sie Angst vor der schieren Anzahl von Bananen oder Banandium Gems haben, die vor Ihnen liegen (wir sprechen von Hunderten, mehr als halbtausend), kommen hier die Gamereactor-Anleitungen zur Rettung. In dem, den du gerade liest, haben wir die wichtigsten Tipps und Tricks, um mehr Bananen zu bekommen, und dann haben wir einen Leitfaden für jeden Layer mit allen Banandium Gems, die dich erwarten.

Bist du so weit? Singen Sie DKs Rap, klopfen Sie sich auf die Brust und steigen Sie hinab in unsere Layer -by-Layer Guides...

Wie viele Bananen gibt es insgesamt in Donkey Kong Bananza ?

Nun, obwohl es eine offensichtliche und natürliche Frage zu sein scheint, die man sich stellen sollte, wenn man das Spiel startet (damit man weiß, was man vor sich hat, bis man 100% von Donkey Kong Bananza abgeschlossen hat), sollte man wissen, dass es sich um eine Fangfrage handelt. Tatsächlich hat es einen doppelten Verschluss.

Doppelte Falle? Ja, denn es gibt bis zu drei mögliche Bananenfiguren, die Sie führen könnten... oder Sie verwirren. Und hier werden wir sie alle erklären.

Die erste echte Anzahl an Bananen, die du sammeln kannst, bevor du die Credits von Donkey Kong Bananza siehst, ist 668: Das wäre dein Maximum, bevor du das Spiel schaffst. Aber wie es seit Donkey Kong Country Tradition ist, ist es 101% und so weiter, und vor allem seit Super Mario Odyssey, haben die Entwickler von Nintendo EAD Tokyo dafür gesorgt, dass ein Stück nach dem Spiel für Veteranen reserviert ist, natürlich vollgepackt mit Experten, viel schwierigeren Herausforderungen. Mit all diesen kommen weitere 109 Bananen, was uns zur zweiten und letzten (?) Zahl bringt. Finale? Nicht ganz.

Die zweite Zahl, die zuverlässigste Referenz und diejenige, der wir in allen Donkey Kong Bananza Guides von Gamereactor folgen werden, ist die Anzahl von Banandium Gems im Menü Collection nach dem Abspann, sobald das Post-Spiel aktiviert ist. Dies ist die Zahl, die Sie sehen, wenn Sie die Taste Minus drücken, um auf der Karte zu navigieren, und dann die Y-Taste drücken, um einen Blick auf Ihre Collection zu werfen. Hier siehst du sowohl die Gesamtzahl von Banandium Gems, die du gefunden/verschlungen hast, als auch die Anzahl der verbleibenden Layer als auch in der Gesamtsumme des Spiels. Die tatsächliche Gesamtzahl der Bananen in Donkey Kong Bananza beträgt 777 Banandium Gems, sobald du den Abspann gesehen hast. "Aber in meinem Spielstand steht, dass ich mehr als die erste oder zweite Figur habe." Wir wissen, was Sie meinen, das bringt uns zu...

Der Unterschied zwischen den Bananen in deinem Spiel und den Bananen in deiner Sammlung

Die dritte Figur ist diejenige, die du sowohl beim Speichern/Laden des Spiels siehst, als auch im Nachspiel, wenn du eine Mindestanzahl von Banandium Gems erreichen musst, um es mit dem coolen Rehearsals der Elder aufzunehmen. Sie ist sehr variabel und, wie gesagt, immer höher als die maximale Anzahl an Bananen, die Sie in Ihrem Personal Collection haben. Warum? Denn es werden wiederum zwei zusätzliche Variablen berücksichtigt. Nämlich:

Die überschüssigen Bananen, die von jedem Bündel bereitgestellt werden. Gelegentlich, besonders wenn du einen wichtigen Meilenstein überschreitest oder einen Boss besiegst, belohnt dich das Spiel mit einem Haufen Bananen. Die meisten dieser Bündel sind 3 Banandium Gems (+2) und zu besonderen Anlässen sammelt der Haufen 5 Banandium Gems (+4). Im Menü Collection erscheinen sie als einzelner Eintrag für bestimmte Erfolge, aber begleitet von einem Bündelsymbol in ihrer Spielfarbe: gelb für drei, orange für fünf. Diese überschüssigen Bananen, die, wie ihr sehen werdet, DK frisst und in den Skill-Baum einfließen, um Fähigkeiten freizuschalten, werden zusätzlich zu der Gesamtsumme von Collection hinzugefügt.

Auf der anderen Seite enthält das Spiel auch die Banandium Gems, die Sie durch den Tausch von Chips in den Geschäften der verschiedenen Layers gekauft haben. Es ist wie die Moons in Super Mario Odyssey: Sie brauchen wirklich nur eine, um die, sagen wir, "obligatorische" für die Layer zu bekommen, aber Sie können so viele kaufen, wie Sie möchten, um Ihre Post-Game-Zahl noch weiter zu erhöhen (bis zu 999, wie wir verstehen). Außerdem zählt dieser "Cheat" auch für die Fähigkeitspunkte, wenn Du auf dem Weg einen verpasst, und für die Gesamtzahl der gespeicherten Spiele... oder die Mindestanzahl an Bananen, die benötigt werden, um Elder Rehearsal einzugeben, wenn Sie keinen Überschuss haben.

Wie Sie sehen werden, ist diese Zahl jedoch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo sich jeder Spieler im Spiel befindet (und damit wie viele Bündel er gesammelt hat) und wie viele Banandium Gems er durch Chiphandel gekauft hat. Genau aus diesem Grund werden wir uns nach diesen Klarstellungen weiterhin an die "offizielle" und endgültige 777 der Collection halten, denn unsere Leitfäden sind genau so, dass Sie diese 777 Errungenschaften abschließen können, unabhängig von den zusätzlichen Bananen in den Bündeln oder was Sie in den Geschäften ausgeben, da es jedem freisteht, sich vom Konsum mitreißen zu lassen.



Donkey Kong Bananza Tipps & Tricks: So bekommst du mehr Bananen

Jetzt, da Sie wissen, wie viele Banandium Gems Sie durch streng spielbare Methoden vor und nach dem Abspannsong (668/777) bekommen können, geben wir Ihnen einige wichtige Tipps und Hinweise, wie Sie auf dem Weg dorthin mehr Bananen bekommen können. Diese Tipps konzentrieren sich hauptsächlich auf Bananen, die im Stage-Gelände vergraben oder versteckt sind, während diejenigen, die als Belohnungen für das Meistern von Herausforderungen gegeben werden, sowie die Karte zum , um genau zu finden, wo sich jede Banane befindet, unseren speziellen Layer -by-Layer Guides vorbehalten sind.

Gewöhnen Sie sich daran, alle paar Schritte den Handschlag (R) zu verwenden, um mit dem Sonar Schätze zu enthüllen

Der Hand Slap dient nicht nur zum Aufheben von Goldnuggets und Gegenständen um dich herum. Am interessantesten ist die Verwendung als Sonar, um Geheimnisse in der Nähe zu lüften, wie z.B. versteckte Banandium Gems, Truhen, Fossilien, kleine Fractones und auch Eingänge zu antiken Ruinen (die Portale zu Herausforderungen und Schlachten).

Als Komplettist und da das Spiel in Bezug auf den Kampf usw. recht einfach ist, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Fähigkeit des Handschlags zu erhöhen, um Gegenstände in der Nähe aufzudecken (Fähigkeit "Verbessertes Sonar, bis Stufe 3 - 160% Reichweite"), bevor Sie Ihre Stärke-, Vitalitäts- oder Bananza-Fähigkeiten verbessern.

Wenn du das Gelände absuchst, wirst du süchtig nach Umwegen auf der Suche nach Sammelobjekten, und du wirst jeden Layer mit viel mehr Bananen beenden und mit den Herausforderungen und Kämpfen zumindest punktgenau. Es ist die erste Faustregel für jeden guten Miner-Explorer.

Wenn Sie die Karten, die Sie übrig haben, nicht finden können, kaufen Sie Karten

Der vorherige Tipp sowie dieser gelten auch für die Fossil Jagd. Wenn du noch ein paar Bananen in einem Layer übrig hast und sie mit der Hand-Slap-Methode nicht finden kannst, investiere Goldnuggets in den Kauf von Karten im Item-Shop.

In der Regel hast du mehrere Zehntausend übrig, das ist also nicht schlecht, um eine Welt fertigzustellen. Banandium Gem Karten beginnen bei 1.000 Nuggets und steigen nacheinander um 100 Nuggets pro Karte an.

Natürlich ist es besser als zu kaufen, kostenlose Karten zu bekommen, oder? Weitergelesen...

Holen Sie sich Karten von vergrabenen Schatztruhen

Wenn Sie es sich nicht leisten wollen oder können, mehr Geld in den Geschäften auszugeben, oder wenn die Karten von Banandium Gem "auf Lager" sind und Sie diese hartnäckigen Bananen haben möchten, gönnen Sie sich eine Anti-Stress-Therapie-Sitzung, indem Sie das Gelände aufreißen.

Das Spiel hat einen zufälligen, prozeduralen Faktor, bei dem alle paar zerstörten Kubikmeter eine Schatztruhe generiert wird, und obwohl es wahr ist, dass diese Truhen im Laufe der Zeit mehr Luftballons, Säfte und Limonaden als Karten enthalten, werden Sie, wenn Sie hartnäckig bleiben, schließlich die Karten für die fehlenden Bananen und Fossils bekommen.

Natürlich, noch mehr als die Bananza DK, kannst du für diesen Zweck die vierte Bananza verwenden, die du freischaltest (du weißt, welche es ist), die brutal mächtig ist, wenn es darum geht, Gelände zu zerstören und Truhen erscheinen zu lassen.

Gib einen kleinen Pfiff (um dir zu helfen, dich in der Welt zurechtzufinden)

Jede Banane oder Fossil Karte markiert den Standort eines Gegenstands in der Spielwelt, direkt auf dem entsprechenden Sublayer der aktuellen Layer. Wenn du eine Herausforderung oder einen Kampf suchst, markiert das X natürlich den Ort dafür.

Wenn du dich auf eine bestimmte Banane oder Fossil zubewegst, ist es in Ordnung, die Karte zu konsultieren, indem du die Taste Minus einmal drückst, aber wenn du bereits auf den genauen Ort zuläufst oder tunnelst, kannst du die L-Taste drücken, um die zugeordneten Elemente auf dem Bildschirm zu überlagern, damit du dich viel besser orientieren kannst. Kombiniert man dies mit dem Sonar Hand Slap (R), wie im ersten Tipp erklärt, durchkämmt man jede Unterschicht jedes Layer mit voller Geschwindigkeit.

Kämpfe werden mit einem Edelstein belohnt, in Herausforderungen verstecken sich immer drei Bananen

Bevor wir Sie auf eine Reise zum Mittelpunkt der Erde mitnehmen Layer -by-Layer, denken Sie daran, dass sich hinter jeder Herausforderung (diese uralten Ruinen mit Zelda-Schrein-ähnlichen Rätseln) immer drei Banandium Gems verbergen (fast immer zwei auf dem Weg und ein kniffliger), während die roten runden Türen auf dem Boden, d.h. die Kämpfenden belohnen den Sieg mit einer einzigen Banane. Diese Regel wird durch spezielle Herausforderungen nach dem Spiel gebrochen, wird aber immer im allgemeinen Spielverlauf durchgesetzt.

Wo sind alle 777 Bananen in Donkey Kong Bananza und wie bekomme ich sie

Nachdem wir die Einführungen gemacht und die wesentlichen Tipps und Tricks geteilt haben, um das Sammeln von Bananen auf dem Weg zu genießen, listen wir im Folgenden alle 17 Layers von Donkey Kong Bananza auf, von der Oberfläche bis zum Zentrum des Planeten in seinen 1600+ Unterschichten, verlinkt mit ihren jeweiligen Leitfäden für die vollständige Liste von Banandium Gems und die genaue Position aller. Wenn Sie nur ein wenig gegraben haben, kann der Name des Layers natürlich ein Spoiler für Sie sein (ganz zu schweigen von dem, was sich darin befindet), also fahren Sie auf eigene Gefahr fort:

Klicken Sie auf ein bestimmtes Layer, um auf die Anleitung auf Gamereactor zuzugreifen:



Alle Bananen im Einsturz der Barreninsel (36 Banandium-Edelsteine).

Alle Bananen in der Lagunenschicht (56 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Hügelkuppe (38 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in Canyon Layer (80 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in The Divide (10 Banandium Gems)

Alle Bananen in der Gefrierschicht (87 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Waldschicht (83 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in The Junction (15 Banandium Gems)

Alle Bananen in der Resort-Schicht (42 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Tempest-Schicht (70 Banandio-Edelsteine)

Alle Bananen in der Deponieschicht (27 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in Racing Layer (10 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Strahlenschicht (76 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Rillenschicht (30 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der Festmahlschicht (69 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in der verbotenen Schicht (25 Banandium-Edelsteine)

Alle Bananen in Planet Core (23 Banandium-Edelsteine)



In jedem Leitfaden listen wir die vollständige Liste aller Banandium Gems in den Layer und deren genaue Position auf. Außerdem markieren wir die Bananen, die nach dem Abspann im Postgame erscheinen, um Verwechslungen zu vermeiden.