Mario Kart World: Knockout-Tour-Strategie-Leitfaden

Wenn es in früheren Spielen zu schwer war, in mehreren Online-Rennen den ersten Platz zu belegen, stellen Sie sich jetzt in Mario Kart World 's Knockout Tour Mode vor, wo doppelt so viele Rennfahrer in einem chaotischen Battle Royale gegeneinander antreten und die letzten vier an jedem Checkpoint eliminiert werden.

Dieser Leitfaden, um der Beste in Mario Kart World Knockout Tour Mode zu sein, sammelt (und wird auf der Grundlage unserer Erfahrung mit Updates weiter gesammelt) eine Reihe von Tipps und Tricks, insbesondere zur Rennstrategie, die Ihnen helfen, den Spitzenplatz zu halten und die Krone anzugreifen, wenn möglich.

Die meisten Tipps gelten jedoch auch für jeden anderen Mario Kart World -Modus, in dem Sie gegen andere Rennfahrer antreten, daher empfehlen wir Ihnen, diesen Leitfaden in Ihren Favoriten zu speichern und regelmäßig darauf zurückzugreifen.

Wappnen Sie sich ohne weiteres mit Geduld und legen Sie los: 3, 2, 1... Los!

Geraden sind eine Chance, keine Langeweile.

Es gibt viele lange, breite Geraden in Mario Kart World, aber das bedeutet nicht, dass du still sitzen und auf einen Turbo oder einen Boost warten musst, der dir hilft.

Das erste, was du trainieren musst, ist der Charged Jump, der auf die gleiche Weise wie der Drift (mit R) ausgeführt wird, aber in einer geraden Linie. Auf diesen "langweiligen" Geraden empfehlen wir Ihnen, es zu verwenden, sobald Sie einen sauberen Abschnitt sehen, auch wenn es sich um eine erste Ladung (1/3) handelt. Auch wenn es Zäune oder Geländer gibt, nutzen Sie diesen Trick, um zu "grinden" und mehr Turbos als Ihre Rivalen zu erhalten. Außerdem, wenn du auf der Etappe über ein Auto springst oder gegen einen Gegner antrittst, erhältst du einen zusätzlichen Schub!

Und was die Geraden angeht... Lesen Sie den nächsten Tipp.

Gehen Sie nicht in die Mitte

Das gilt für jeden Teil des Rennens, aber besonders auf den Geraden, denn das ist es, was wir tendenziell tun, eine professionelle Verformung der realistischeren Autospiele. Du wirst immer in Versuchung geraten, besonders wenn sie eine Golden Coin Shell abgeschossen haben, die in der Mitte der Strecke entlang reist und Geld auf ihren Weg fallen lässt.

Stattdessen, und vor allem, wenn es zu voll ist, versuchen Sie, um die Ränder herum zu verlaufen und eine so enge Linie wie möglich zu ziehen, indem Sie Abstriche machen. Wenn du in der Menge gefangen wirst, wirst du hart geschlagen und zum Mittagessen gefressen, aber wenn du dich in das Feld hinein- und herausschlängelst, bleibst du unbemerkt und kannst heimlich ein paar Plätze aus dem Tempo herausholen.

Verwenden Sie immer Schutz

Deine Mutter hat dir das gesagt, als du deinen ersten Partner bekommen hast, aber es gilt noch mehr in Mario Kart World. Denken Sie nicht immer an einen Angriff, egal wie sehr Sie vom Drang getrieben werden, voranzukommen - nutzen Sie strategisches Denken und schützen Sie sich, denn das verschafft Ihnen mehr Zeit, als andere zu verlangsamen, vor allem in der KO Tour.

Zum Beispiel, Sie befinden sich zwischen der fünften und zehnten und erhalten ein Trio roter Muscheln aus dem nächsten ? Schachtel. Nun, verwenden Sie sie nicht. Denken Sie nur an die Lawine von Knüppeln, die von hinten und von den Seiten auf Sie zukommen, und denken Sie daran, dass die meisten der vierzehn oder mehr Läufer hinter Ihnen auch einen Gegenstand gefunden haben. Wenn du sie an die Spitze des Rennens wirfst, kannst du einen verlangsamen und überholen, ja, aber ihre Gegenstände sind nicht so aggressiv, während sie versuchen werden, dich von hinten zu treffen.

Schau Mama, keine Hilfe

Apropos Mütter, denken Sie an den Witz "Schau Mama, keine Hände; Schau mal, Mama, keine Zähne". Wenn du dich selbst alsMario Kart Profi betrachtest, solltest du in deinem ersten Rennen direkt nach dem Öffnen des Spiels als erstes den intelligenten Lenkradassistenten ausschalten, der standardmäßig eingeschaltet ist und du wahrscheinlich die kleine Antenne an deinem Auto nicht gesehen hast, als du sie aufgehoben hast.

Drücken Sie +, um das Pausenmenü aufzurufen, und dann X, um die Controller-Einstellungen zu öffnen. Dort können Sie diese Art von Autopilot deaktivieren, der Sie auf der Straße hält... verhindert aber auch, dass du die dritte Stufe des Charged Jump oder des regenbogenfarbenen Drifts erreichst.

Ohne diese Hilfsmittel wirst du in der Lage sein, das Beste aus den beiden fortgeschrittenen Techniken herauszuholen, die du brauchst, um Mario Kart World zu meistern, zusammen mit dem Grinden und dem Wandspringen, so dass dieser Tipp sowohl für Survival Mode als auch für den Rest des Spiels großartig ist.

Münzen sind mehr wert als je zuvor

Nein, es hat nichts mit der Inflation, Trumps Zöllen oder der Abwertung von Yen und Dollar zu tun. Was ich meine, ist, dass Sie sich keine Münze, die Sie auf der Straße sehen, durch die Finger gleiten lassen sollten, es sei denn, das bedeutet, dass Sie zu weit vom idealen Weg abweichen.

Warum ist das so? Denn du erreichst deine maximale Geschwindigkeit nur mit 20 Münzen (und nicht wie bisher mit 10) und du wirst während eines Rennens selten 20 mit dir führen, wenn man die schiere Anzahl der Gefahren bedenkt. Abgesehen davon, dass du zwei Münzen auf deinen Zähler legst, gibt dir jede Münze, die du sammelst, einen kleinen Schub, einen kleinen Schub, der nicht als Turbo angesehen werden kann, aber am Ende hilft.

Schieben Sie natürlich auch die beiden Gegenstände ein, die für den gleichen Effekt gedacht sind, wie z. B. die Coin Block und die Coin Shell, und achten Sie auf sie, wenn sie einen Gegner schlagen, um die Münzen zu sammeln, die er fallen lässt.

Wenn es einen Zug gibt, überquere nicht zuerst die Gegenstandskisten

Dieser Trick ist älter als der, bei dem man beim Start das Gaspedal auf "2" drückt. Wenn ihr alle in einer Gruppe und dicht beieinander seid und auf dem ersten Platz seid, schleiche ein wenig, wenn du durch die Item-Kisten gehst. Du weißt, dass du viel bessere Gegenstände bekommst, wenn du den dritten oder vierten Platz bekommst.

Das Horn für alles

Das Superhorn wurde hauptsächlich in Mario Kart 8 und Deluxe verwendet, um dich gegen die Stachelige blaue Muschel zu verteidigen, aber in Mario Kart World hat es seine Reichweite erweitert und hat jetzt einen Schockwelleneffekt. Wenn du keine blauen Granaten auf dich geworfen bekommst, solltest du darauf vorbereitet sein, sie zu verwenden, wenn du dich Gegnern näherst, die dir im Verteidigungsmodus folgen... Oder sogar, um im aggressiven Modus auf deinem Weg aufzuwischen.

In die Top 4 zu kommen ist ein Gewinn

Wenn diese Serie schon immer einen wichtigen Glücks- und Zufallsfaktor hatte, stellen Sie sich in Knockout Tour Mode aus all den Gründen vor, die wir eingangs erwähnt haben. Dein erstes Ziel, wenn du den Dreh raus hast, ist es, zu versuchen, bis zum letzten Checkpoint zu gelangen und so um den ersten Platz unter den ersten Vier zu kämpfen. Wenn du es schaffst, ist das toll, denn es ist sehr schwierig, alleine zu entkommen, aber wenn du Zweiter oder Dritter wirst, nimm das nicht als Niederlage: Zwanzig Spieler wurden zurückgelassen und egal wie gut du deine Karten richtig ausspielst, es kann sein, dass es nicht deine Schuld war.

Verwenden Sie den Rückspiegel mit X

Apropos Erster sein: Achten Sie darauf, Ihren Rückspiegel (X-Taste) zu überprüfen, wenn Sie verfolgt werden. Natürlich solltest du die Hände am Lenkrad und den Blick auf die Straße richten, um immer wieder nach der perfekten Linie zu suchen, aber so kannst du die Bedrohung oder Distanz deiner Verfolger einschätzen, wenn du dich zum Beispiel mit einem Superhorn verteidigen möchtest.

Keine Pilzbildung auf einer geraden Linie

Wenn wir Ihnen zuvor gesagt haben, dass Sie auf geraden Strecken nicht in die Mitte gehen sollten, sollten Sie auch nicht das Dash Mushroom verwenden. Nicht einer, nicht drei, nicht der goldene. Auch wenn man versucht ist, die Lücke gleich zu schließen.

Verwenden Sie die Pilze stattdessen immer, um Kurven zu schneiden, Abkürzungen abseits der Strecke zu nutzen oder sich sofort nach einem Treffer zu erholen. Dies ist die am meisten empfohlene Taktik.

Grinde, als wärst du Tony Hawk

Dein Muskelgedächtnis und deine jahrelange Erfahrung werden dich dazu bringen, die ganze Zeit über das Driften und Driften nachzudenken, aber du wirst in Mario Kart World nirgendwo hinkommen, wenn du nicht lernst, wie man schleift und an der Wand springt.

Aber vor allem ersteres. Was wie Dekorationen aussieht, kann oft verwendet werden, um schneller zu fahren und mit Sprüngen und Tricks mehr Boosts zu generieren, also schau dir all die Elemente an, die du in jedem Spielmodus grinden kannst. Außerdem musst du, wie wir oben gesagt haben, das Charged Jump und sein anderes Timing trainieren, denn am Anfang wirst du normalerweise gegen Zäune krachen, weil du es nicht genug auflädst.

Die besten Spieler in Survival Mode nutzen jeden möglichen Sprung und Trick aus; Wer es nicht weiß und nicht alle Grindpunkte ausnutzt, wird überholt.