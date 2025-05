So übertragen Sie Ihre Daten Schritt für Schritt von Nintendo Switch auf Switch 2

HQ

Es ist greifbar, man kann es in der Luft spüren, dass Nintendo Switch 2 gleich in den Häusern von Millionen von Spielern ankommen wird. Davor gibt es aber noch viel mehr, mehr als 150 Millionen Switch 1 Konsolen (Original, Lite oder OLED), die über die ganze Welt verstreut sind, und viele User, die sich auf den Sprung zum Nachfolger vorbereiten, fragen sich bereits im Vorfeld des Launchs, wie sie sich darauf vorbereiten können.

Nintendo selbst weiß das, weshalb es auf seiner offiziellen Website Informationen darüber veröffentlicht hat, wie Daten auf Nintendo Switch 2 übertragen werden können. Aus diesem offiziellen Einblick werden wir im Folgenden die ersten Schritte extrahieren, mit denen Sie jetzt beginnen können, ohne darauf zu warten, dass die neue Konsole in Ihren Händen ankommt.

Abgesehen von den offiziellen Informationen, die Nintendo weiterhin teilt, werden wir diesen Leitfaden mit den am häufigsten gestellten Fragen zur Datenübertragung sowie mit Bildern und Tipps aus unseren persönlichen Erfahrungen mit der Konsole erweitern, detailliert und aktualisieren, sobald sie am 5. Juni 2025 auf den Markt kommt.

Hintergrundbild: © Nintendo.

So übertragen Sie Daten, Spiele und Einstellungen zwischen zwei Konsolen

Nintendo Switch 2 wird mit einer Funktion namens " System Transfer " geliefert, mit der Sie Daten zwischen zwei Computern kopieren können. An einem bestimmten Punkt (insbesondere in Schritt 5) können Sie zwischen zwei Optionen wählen: Senden Sie die Daten von Ihrer Nintendo Switch -Konsole an den Server oder verwenden Sie die lokale Kommunikation, um Daten zwischen der Quell- und der Zielkonsole zu übertragen.

Lassen Sie uns den Prozess gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen:



Schritt 1: Verbinde dich mit dem Internet und aktualisiere deine Nintendo Switch 1-Konsole auf die Systemsoftware Version 20.1.0 oder höher, die für die Übertragung erforderlich ist. Gehen Sie dazu zu Home > Systemeinstellungen > System (ganz unten) > "Systemupdate". Wenn Sie fertig sind, sehen Sie, dass die aktuelle Version: 20.1.0 angezeigt wird.



Schritt 2: Überprüfen Sie, wie viel Speicherplatz alle Ihre Daten auf Ihrer Switch 1-Konsole belegen (siehe unten "Habe ich sofort genügend Speicherplatz auf meiner Nintendo Switch 2?"). Wenn Sie Ihre neue Switch 2-Konsole noch nicht dabei haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.



Schritt 3: Starten Sie Ihre Nintendo Switch 2-Konsole: Schalten Sie sie ein und verbinden Sie sie mit dem Internet. Wenden Sie als Nächstes das Update vom ersten Tag an an, von dem verschiedene Quellen bestätigt haben, dass die Maschine sofort nach dem Auspacken erhalten wird. Wenn Sie nicht dazu aufgefordert werden, befolgen Sie dazu die gleichen Anweisungen wie in Schritt 1.



Schritt 4: Öffnen Sie die konsolenübergreifende Systemübertragungsfunktion. Um die Option zu finden, befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 1 und scrollen Sie anstelle von "Konsolen-Update" nach unten zu " Auf eine Nintendo Switch 2-Konsole ", direkt über "Formatierungsoptionen". Bevor Sie beginnen, können Sie weitere Informationen zum Übertragen von Daten auf Nintendo Switch 2 (MT-10002) lesen.

", direkt über "Formatierungsoptionen". Bevor Sie beginnen, können Sie weitere Informationen zum Übertragen von Daten auf Nintendo Switch 2 (MT-10002) lesen.

Schritt 5: Nun erscheint "Stellen Sie sicher, dass der Nintendo Switch 2 in der Nähe ist" und es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie lokal oder remote übertragen möchten. Wenn Sie Ihre neue Switch 2-Konsole zur Hand haben, wählen Sie "Fertig" und fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn Sie es noch nicht haben (stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Ihre Switch an den Händler und erhalten dann Ihre Switch 2), wählen Sie "Ich habe keine Nintendo Switch-Konsole" und fahren Sie mit Schritt 6 fort.



Schritt 6: Um die Übertragung aus der Ferne durchzuführen, werden Ihre Switch 1-Daten zunächst an einen Nintendo-Server gesendet. Nintendo warnt davor, dass "die Daten gespeichert werden, bis Sie sie auf eine Nintendo Switch 2-Konsole übertragen, den Vorgang abbrechen und Ihre Nintendo Switch-Konsole wiederherstellen oder bis zum Datum des Speicherlimits". Sie können nun mit Schritt 8 fortfahren.



Schritt 7: Wenn Sie auf "Fertig" geklickt haben, werden beide Konsolen verknüpft. Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf "Download starten", um zu sehen, wie alle Daten von einem zum anderen kopiert werden.



Schritt 8: Für heruntergeladene Spiele gibt es unabhängig von der gewählten Methode keine Übertragung zwischen den Geräten, aber Nintendo gibt an, dass "sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist, Ihre digitalen Spiele automatisch erneut auf die neue Konsole heruntergeladen werden".



Muss ich mit dem Internet oder demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein, um die Übertragung durchzuführen?

Ja zu Ersterem, Nein zu Letzterem. Im Falle von lokale Kommunikation zwischen zwei Automaten benötigt Nintendo nach offiziellen Angaben "eine aktive Internetverbindung", verstehen wir, um Überprüfungen mit den zugehörigen Nintendo Accounts auf seinen eigenen Servern durchzuführen, von denen Sie sich auch bei mindestens einem anmelden müssen. Stattdessen erfolgt die Übertragung nach den gleichen derzeit verfügbaren Informationen über eine lokale Wi-Fi-Verbindung zwischen den beiden Geräten und nicht über ein gemeinsames Wi-Fi-Netzwerk. Aus diesem Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt auch von einer Möglichkeit der Beschleunigung der Übertragung per LAN-Kabel über eine Ethernet-Verbindung keine Rede.

Wie Sie jedoch in Schritt 8 sehen können, wird dringend empfohlen, eine gute Internetverbindung zu haben, entweder Ethernet oder Wi-Fi, um Spiele erneut von der Nintendo eShop herunterzuladen.

Wie lange habe ich Zeit, die Daten auf einen Switch 2 herunterzuladen, wenn ich die Remote-Option gewählt habe?

Nintendo erklärt, dass, wenn sich die Konsolen nicht in unmittelbarer Nähe befinden und Sie sich für die Server-Upload-Methode entscheiden, die Daten auf Ihrer ursprünglichen Switch bis zu einem Jahr auf dem Server warten, danach müssen Sie sie auf eine Switch 2 herunterladen, bevor sie gelöscht werden.

Welche Daten können speziell zwischen Switch und Switch 2 kopiert werden?

Nintendo gibt an, dass die folgenden Gegenstände bei der Veröffentlichung übertragen werden können:



Benutzer-Accounts (Profile und verknüpfte Nintendo-Accounts).



Heruntergeladene digitale Spiele.



Spielstände (Spielstände).



Screenshots und aufgenommene Gameplay-Videos.



Apps und Zugang zu Nintendo Switch Online für zahlende Abonnenten.



Einstellungen für die Kindersicherung und "andere Systemeinstellungen". Sie warnen jedoch davor, dass Sie für neue Funktionen wie GameChat eine Kindersicherung einrichten müssen.



In Bezug auf nicht übertragbare Daten warnt Nintendo, dass News und Bluetooth-Audioeinstellungen nicht kopiert werden können.

Sie können all dies beim Start von Switch auf Switch 2 übertragen.

Hilft mir das Pikmin bei der Übertragung meiner Kontodaten?

Nach den heute verfügbaren Informationen nein, die niedlichen Pikmins, die Nintendo geschickt und charmant ausgenutzt hat, um auf Ihren Bildschirmen herumzustolzieren und all Ihre Daten Paket für Paket zwischen Wii und Wii zu übertragen, wurden nicht für das Kopieren von Daten zwischen Switch und Switch 2 unter Vertrag genommen, und so müssen Sie sich mit einem langweiligen Menü mit entsprechenden Fortschrittsbalken begnügen.

Allerdings müssen wir die Übertragung noch selbst durchführen, und es besteht immer die Hoffnung, dass dieses vermeintliche Update vom ersten Tag oder nachfolgende Updates die beste Datenübertragungserholung aller Zeiten zurückbringen wird.

Pikmin hat dir geholfen, Daten von Wii auf Wii U zu übertragen... und dann bekamen sie ihr eigenes fantastisches Spiel in Form von Pikmin 3.

Kann ich meine Switch 1-Spiele nach der Übertragung noch spielen?

Während bei der Remote-Transfer-Methode durch Hochladen auf einen Online-Server klar ist, dass die Konsole auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird (lesen Sie das Zitat unten), gibt Nintendo im Falle der lokalen Übertragung durch Nähe zwischen zwei Konsolen nicht an, ob die Übertragung über lokale Kommunikation die Switch des Ursprungs beeinflusst und daher müssen wir warten, um es mit einer Startkonsole zu überprüfen. Es wird hoffentlich, wie in früheren Fällen, die Möglichkeit geben, die gebrauchte Maschine entweder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (z. B. wenn Sie sie verkaufen oder an jemand anderen weitergeben möchten) oder alternativ alle ihre Daten und Einstellungen zu behalten (falls Sie sie weiterhin parallel als zweite Konsole verwenden möchten).

"Nachdem der Upload auf den Server abgeschlossen ist, wird die Nintendo Switch-Quellkonsole auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dadurch werden alle Daten auf der Konsole gelöscht und sie auf den Standardzustand zurückgesetzt."

Habe ich nach dem Auspacken genügend Speicherplatz auf meiner Nintendo Switch 2?

Das ist eine sehr gute Frage. Obwohl die Nintendo Switch 2 standardmäßig mit der achtfachen Speicherkapazität der ursprünglichen Switch ausgestattet ist (insgesamt 256 GB ), ist es möglich, dass Sie eine ähnliche oder sogar größere microSD-Speicherkarte in Ihre alte Switch eingelegt haben, die diese Zahl übersteigt. Wenn das der Fall ist und Sie absolut alles kopieren möchten, müssen Sie entweder Daten löschen, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Übertragung vornehmen... Oder kaufen Sie eine Switch 2 -kompatible microSD Express -Karte, um die Speicherkapazität Ihrer neuen Konsole zu erweitern. Wenn Spiele in Schritt 6 gegen Ende des Vorgangs von der Nintendo eShop heruntergeladen werden, können Sie den Download einiger Titel auf später verschieben. Das wird Ihnen jedoch nicht gut tun für all die Screenshots und Videos, die auch viel Platz beanspruchen...

Über die Kompatibilität von Switch-Spielen und Zubehör auf der neuen Switch 2

Nintendo hat sich bereits mehrfach zu diesem Thema geäußert. Die überwiegende Mehrheit der Nintendo Switch -Spiele, sowohl physisch als auch digital, sind mit wenigen Ausnahmen zu 100 % mit Nintendo Switch 2 kompatibel.

Ebenso können Joy-Con -Controller und Switch 1 Pro Controllers drahtlos mit Switch 2 verbunden und gekoppelt werden, obwohl Nintendo in seinen offiziellen Informationen angibt, dass es nicht möglich ist, den Switch 2 -Standby-Modus (hängendes System) mit Switch 1 -Controllern zu verlassen, und dass die alten Controller logischerweise nicht über die neue C -Taste verfügen, dediziert für GameChat, und daher ist es alternativ über das Home-Menü mit diesen Controllern zugänglich.