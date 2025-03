Split Fiction Guide: Tipps für den Einstieg in das Abenteuer von Hazelight

HQ

Gestern wurde endlich Split Fiction veröffentlicht, das nächste Spiel nach It Takes Two von Hazelight Studios. Auch hier dreht sich alles um den Koop-Modus, bis zu dem Punkt, an dem man es nicht alleine spielen kann, sondern immer jemanden haben muss, mit dem man spielen kann. Das ist leichter gesagt als getan, aber wir haben einen praktischen kleinen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, das Abenteuer so reibungslos wie möglich zu beginnen.

Einige Abschnitte sind extrem schnell, aber sie sind großartige Checkpoints.

Zu Beginn steht Koop auf dem Menü, und egal ob du lokal oder online spielst, der Bildschirm wird die meiste Zeit des Spiels zwischen den beiden Autoren-Protagonisten Mio und Zoe aufgeteilt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, lokal zu spielen, aber lieber online gehen möchten, um den ganzen Bildschirm für sich allein zu haben, können Sie es vergessen.

Online zu spielen könnte nicht einfacher sein, da es etwas namens Friend Pass unterstützt. Und nicht nur das, Hazelight hat das Konzept sogar noch verbessert. Du kannst dein Spiel jetzt kostenlos teilen (oder jemand anderen verärgern), egal in welchem Format er spielt - solange es sich um PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X/S handelt. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Friend Pass selbst herunterzuladen oder einen Freund darum zu bitten, dies zu tun, und dann eine Einladung zu erhalten oder zu senden.

Werbung:

Sie müssen in der Lage sein, leicht miteinander zu sprechen, um sich gegenseitig bestmöglich zu helfen.

Also, wer möchte vielleicht Split Fiction spielen? Es gibt nicht wirklich eine klare Zielgruppe, aber es ist ein Qualitätsspiel, kurz gesagt, also sollte es jeder bis zu einem gewissen Grad auf seiner Liste haben. Abgesehen davon ist es ein bisschen erwachsener als It Takes Two (zwei Autoren, die gegen einen kapitalistischen CEO kämpfen, verglichen mit einer Mutter und einem Vater, die ihre Ehe um ihrer kleinen Tochter willen retten wollen) und das Design verlässt sich stark auf Fantasy-/Sci-Fi-Tropen statt auf bekanntere Spielzeuge und Puppen. Das soll nicht heißen, dass es nicht für Kinder geeignet ist, aber ich würde trotzdem denken, dass man ein paar Jahre älter sein müsste, um es zu schätzen.

Der Einstieg in das Abenteuer ist in der Regel sehr einfach und die langen Levels sind oft in klare Stufen unterteilt, in denen man immer eine kurze Einweisung erhält, was zu tun ist. Sie müssen sich nie um Dinge kümmern, alles, was Sie brauchen, ist immer in der Nähe, und wenn Sie nicht weiterkommen und nicht wissen, in welche Richtung Sie gehen sollen oder wie Sie eine Plattform erreichen können, halten Sie einfach an und schauen Sie sich um. Die Antwort ist immer nah und einfacher, als Sie vielleicht denken.

Mehrere Teile des Spiels enthalten Ostereier, die Fans lieben werden, und sie sind in der Regel nicht schwer zu finden.

Werbung:

Nur wenn man einen plötzlichen Perspektivwechsel vornehmen oder ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit fahren muss, bei dem man nicht weiß, in welche Richtung das Level geht, kann es etwas knifflig werden. Denkt daran, dass ihr so viele Leben zur Verfügung habt, wie ihr wollt, und ihr seid niemals gezwungen, von weit hinten neu zu beginnen. Dank dessen werden alle rechtzeitig durch Split Fiction kommen. Die einzige Einschränkung, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass man nie beide gleichzeitig sterben kann. Das Spiel bringt dich in diesem Fall zu einem Checkpoint zurück, aber es ist wichtig zu wissen, dass die Checkpoints so großzügig sind, dass dies nie ein großes Problem darstellt. Wenn du stirbst, musst du in der Regel nur schnell die Y-Taste (Dreieck für PlayStation) drücken, um zu respawnen, und normalerweise muss dein Partner nicht sehr lange alleine sein.

Als ich mit meiner Partnerin gespielt habe, fand sie ein paar Abschnitte etwas zu schwierig für sie, normalerweise Dinge, die Geschwindigkeit erfordern oder ein Zeitlimit haben. Mio und Zoe machen in dem Abenteuer jedoch selten genau die gleichen Dinge, und etwas, das für uns funktioniert hat, war, gelegentlich den Controller zu wechseln, so dass sie stattdessen die Rolle von Mio übernahm (anstatt Zoe, wie sie es normalerweise tat, da sie die Fantasy-Enthusiastin ist, die sie ist). Dies kann ein einfacher Tipp sein, wenn etwas eher frustrierend als unterhaltsam wird. Es gibt auch die Option in den Menüs, Dinge wie den Schaden, den man durch Angriffe erleidet, anzupassen, und das sind einzigartige Entscheidungen für Mio und Zoe, und können etwas so Einzigartiges sein wie der Sprung zum nächsten Checkpoint. Es besteht also keinerlei Gefahr, stecken zu bleiben.

Sie werden oft völlig unterschiedliche Dinge tun und wenn sich etwas zu schwierig anfühlt, können Sie oft einfach für einen Moment die Rollen tauschen.

Es ist auch erwähnenswert, dass Split Fiction keine Sammlerstücke im traditionellen Sinne hat. Es macht also keinen Sinn, im Laufe des Spiels hinter jeden Winkel zu schauen, in der Hoffnung, Spielkarten, Totenköpfe, Flaggen, Fläschchen, Wackelköpfe, Monde oder ähnliches zu finden, das wir in anderen Spielen sehen. Das soll nicht heißen, dass es keine Geheimnisse gibt. Die wichtigsten sind die Side Stories, die absolut erstaunlich sind und oft zu den Höhepunkten des Abenteuers gehören. Einige von ihnen sind so verrückt, dass ich mir wünschte, sie wären ein ganzes Spiel für sich, aber diese sind schwer zu übersehen und das Duo hat normalerweise den Anstand, Sie zu informieren, wenn ein Side Story in der Nähe ist.

Darüber hinaus gibt es noch einige andere Dinge, die nicht wirklich wichtig sind. Zum Beispiel gibt es alberne Ergänzungen, die Ihnen Achievements /Trophies geben, und lustige Dinge, die zu einem guten Lachen führen. Mein allgemeiner Tipp ist also, dass du während der Levels keine FOMO erleben solltest, aber du solltest dich trotzdem nach lustigen Easter Eggs umsehen, die mit Filmen, Spielen und Hazelights eigenen Kreationen zu tun haben.

Sie haben ein wunderbares Abenteuer vor sich.

Allerdings ist es schwierig, allgemeine Gameplay-Tipps in Split Fiction zu geben, da keine zwei Level oder Momente genau gleich sind und jeder neue Abschnitt in der Regel nur ein paar Minuten dauert, bevor es Zeit für etwas anderes ist. Hoffentlich wird es Ihnen dadurch trotzdem ein wenig leichter fallen, und wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne im Kommentarbereich stellen und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück, Sie haben ein absolut wunderbares Abenteuer vor sich, wie wir in unserer 10/10-Bewertung von Split Fiction feststellen.