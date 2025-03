Monster Hunter: Wilds: Wie man kocht, die häufigsten Zweifel an Lebensmitteln, Rationen (Fleisch, Fisch, Gemüse) und Zutaten

HQ

Das Kochen in Monster Hunter: Wilds ist äußerst befriedigend. Capcom hat mehrmals gesagt, dass sie perfekt aussehende Mahlzeiten erzielen wollen, die fotorealistisch aussehen. Das ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch extrem einfach und sehr wichtig für Ihre Jagd. Man sollte nie auf die Jagd gehen, ohne den Bauch voll zu haben.

Eine der natürlichsten Fragen, die du vielleicht zum Essen und Kochen in Monster Hunter hast, ist jedoch: Was brauche ich? Und, was am wichtigsten ist, kann mir die Zutaten ausgehen? Und die Antwort ist, na ja, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Die Basis jeder Mahlzeit in Monster Hunter: Wilds ist ration, und du kannst sie sehr einfach mit kleinen Monstern wie Talioth verdienen, sowie sie für nur 3 Z in den Läden kaufen. Du bekommst auch Rationen als Questvorräte.

Kurz gesagt, es ist wahrscheinlich, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihnen die Rationen ausgehen. Und wir meinen es ernst: hungern Sie nicht und kochen Sie jedes Mal eine Mahlzeit wenn die Wirkung der vorherigen Mahlzeit nachlässt. Ihr erhaltet Gesundheits- und Ausdauer-Boosts, aber auch andere Vorteile, die wir jetzt sehen werden.

Außerdem, selbst wenn du stirbst oder sogar eine Mission dreimal versagst, bleiben die Mahlzeiteneffekte bestehen.

Wie man Mahlzeiten in Monster Hunter: Wilds kocht

Es gibt zwei Möglichkeiten, Mahlzeiten in Monster Hunter: Wilds zuzubereiten, und beide funktionieren auf die gleiche Weise: kosten die gleichen Ressourcen und haben die gleichen Effekte. Es spielt keine Rolle, wo du kochst: Du kannst auf einem Zelt, auf dem BBQ-Menü oder in der Wildnis mit dem Portable BBQ kochen (halte L gedrückt und suche im Gegenstände-Menü danach, oder öffne deine Gegenständetasche, falls du sie versehentlich versteckt hast - wenn du X/B in diesem Menü drückst, werden während des Spiels unnötige Gegenstände aus dem Gegenstände-Menü ausgeblendet).

Beim Kochen haben Sie zwei Möglichkeiten. Nur mit Rationen kochen verwendet nur eine der Rationen, die du hast (die gleichen, die du während des Spiels verwenden kannst, um deine Ausdauer aufzufüllen) und verwandelt sie in eine Mahlzeit, die eine der drei sein kann:



Fleisch: Erhöht den Angriff



Fisch: Erhöht die Verteidigung



Gemüse: Erhöht die Abwehr und die Widerstandsfähigkeit gegen Elemente



Dies ist der Hauptunterschied zwischen Fleisch, Fisch und Gemüse. Alle Rationen erhöhen Leben um +50, Ausdauer um +150 und halten 30 Minuten lang an. Wenn Sie jedoch bessere Ergebnisse erzielen möchten, können Sie Zutaten hinzufügen.

Und ja, trotz der Aufteilung in Fleisch, Fisch und Gemüse, gehen Sie nicht auf die Jagd nach Pflanzenfressern, fischen oder ernten Sie in Büschen in der Hoffnung, Fleisch zu finden: Sie werden nützliche Gegenstände für Tränke oder Gegenmittel finden, aber keine Nahrung: Der Rohstoff für jede Mahlzeit sind immer Rationen, die gleichen Rationen für Fleisch, Fisch oder Gemüse.

Die einzige Ausnahme ist, dass du Rationen finden kannst, wenn du kleine Monster wie Talioth jagst... Aber die gleiche Ration kann sich später beim Kochen in ein Gemüse verwandeln. Es ist ein bisschen Unsinn, aber zum Glück kann man den Mahlzeiten mit anderen Zutaten "Geschmack" verleihen...

Wie man in Monster Hunter: Wilds kocht: Zutaten

Die Zutaten, wenn man da ein bisschen kreativer werden kann. Diese "zusätzlichen Zutaten" sind Dinge wie Pilze, Käse, Garnelen... Und wie Rationen sind sie nicht in der Wildnis zu finden: Du kannst Zutaten nur als Belohnung aus Quests erhalten. Wenn du später in der Hauptgeschichte mit Nata sprichst, kannst du sie auch mit Leuten aus anderen Dörfern tauschen.

Das macht sie etwas seltener als Rationen, und deshalb solltest du vielleicht die Option "Nur mit Rationen kochen" verwenden, wenn du dich auf eine nicht so schwierige Jagd vorbereitest, und die Zutaten für die größeren, schwierigeren Monster aufheben.

Durch das Hinzufügen von Zutaten wird die Dauer 20 Minuten länger und eine Fertigkeit hinzugefügt. Jede Zutat hat eine andere Fähigkeit: Eier zum Beispiel aktivieren zufällig einen großen temporären Angriffsboost. Kunafa-Käse verringert den erlittenen Schaden. Schlammgarnelen verlängern die Unverwundbarkeitszeit beim Ausweichen.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass du alle Zutaten gleichzeitig zur Auswahl hast, aber wir empfehlen dir, alle Zutaten auszuprobieren und mit ihnen zu experimentieren, während du dich auch mit dem Handelssystem beschäftigst (sprichst mit Nata), um neue Zutaten zu verdienen.

Wie man in Monster Hunter: Wilds kocht: letzter Schliff

Es gibt eine zusätzliche Zutat, die Sie optional hinzufügen können. Und in diesem Fall ist der "letzte Schliff" eine Zutat, die Sie in freier Wildbahn finden können. Dazu gehören Honig, Kräuter, Wildsamenöl und sogar ein juwelenbesetzter Meeräschenrogen, den Sie angeln können.

Was bewirkt der letzte Schliff? Alle von ihnen erhöhen Elementarwiderstand +5 und fügen zusätzlich eine andere Fertigkeit hinzu. Diese Fertigkeiten sind nicht so nützlich wie die anderen, aber sie sind immer noch nützlich, und das alles summiert sich zu einem 50-minütigen Effekt (Honig erhöht die wiederhergestellte Gesundheit, Monster-Chili negiert den Effekt von heißem/kaltem Wetter, Wildes Kraut verringert die Auswirkungen von Beschwerden...).

Dies ist eine Zusammenfassung der Grundlagen, die Sie über das Kochen in Monster Hunter: Wilds wissen müssen. Guten Appetit!